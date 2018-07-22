由已逝导演胡波执导的影片《大象席地而坐》于西宁市开启观影，并正式为第12届First青年电影展拉开帷幕。









李子为感触于十二年间电影生态的变化和电影人的坚持：“每一年的7月21日站在这里，意味着FIRST达到一个新的坐标点。感谢电影让我们找到通往内心、通往世界的道路，感谢西宁让创作与表达都找到土壤，感谢所有新鲜的面孔和影像，坚持用电影展现着当前时代最敏感的知觉。”





国际版预告 创始人宋文将FIRST十二年来所达成的，归功于每一位支持者的力量：“六年来我们陆续向外输送了一批优秀的青年电影，重要的是源于媒体、源于观众的支持。也许电影不能解释和改造什么，但我们仍然希望和在座的诸位拥有默契，我们一起努力，才能做成这个电影节。”





同时，李子为也在开幕仪式上宣布了一个惊喜彩蛋，从《大象席地而坐》到本届FIRST影展最后一场电影，将由淘票票出资包场邀请嘉宾观看，所有已购票的观影嘉宾都会在10个工作日内收到淘票票在购票平台上的退款。观看是古老的传统，而每个电影节都试图把他打造成崭新的仪式，希望这种大胆的尝试能让电影本体重新被置于重要的位置上，行之有效地从创作抵达观看。





其实，自《大象席地而坐》制作完成后，走过了第68届柏林国际电影节，马赛国际电影节，最近又入围了洛迦诺Pierre Rissient致敬单元。但绝大部分人都尚未看过这部四小时的影片，后期全部完成版本更是首次观影。四个小时的电影放完，现场几乎没有人提前退场，影片的冷冽气质和粗砺力道把每个人都牢牢按在座位上。等待章宇、范超等主创走上前与观影嘉宾交流。













《大象席地而坐》曾在2016年入围FIRST创投会年度电影计划，胡波导演参与了2017年FIRST训练营，而今天，这部电影回到FIRST。在影展前行的路上，无论是电影还是它的创作者，确实都以一种独特的方式与我们同在，与我们一起向死而生，在伤痛中前行。





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