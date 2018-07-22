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胡波遗作《大象席地而坐》开幕First影展

导演母亲出席现场 十天影展正式拉开帷幕

2018-07-22 00:11:58 来源：Mtime时光网

由已逝导演胡波执导的影片《大象席地而坐》于西宁市开启观影，并正式为第12届First青年电影展拉开帷幕。

《大象席地而坐》

        时光网讯 7月21日，FIRST开幕影片《大象席地而坐》于西宁市开启观影。在影片开场前，FIRST影展CEO李子为、创始人宋文、联合创始人杨巍一起出现在现场，宣告第12届FIRST青年电影展正式拉开帷幕。

      影片主演章宇、演员董向荣、摄影师范超也抵达现场，与观影嘉宾分享了《大象席地而坐》的创作过程和感受。

        李子为感触于十二年间电影生态的变化和电影人的坚持：“每一年的7月21日站在这里，意味着FIRST达到一个新的坐标点。感谢电影让我们找到通往内心、通往世界的道路，感谢西宁让创作与表达都找到土壤，感谢所有新鲜的面孔和影像，坚持用电影展现着当前时代最敏感的知觉。”

       

国际版预告

创始人宋文将FIRST十二年来所达成的，归功于每一位支持者的力量：“六年来我们陆续向外输送了一批优秀的青年电影，重要的是源于媒体、源于观众的支持。也许电影不能解释和改造什么，但我们仍然希望和在座的诸位拥有默契，我们一起努力，才能做成这个电影节。”

       同时，李子为也在开幕仪式上宣布了一个惊喜彩蛋，从《大象席地而坐》到本届FIRST影展最后一场电影，将由淘票票出资包场邀请嘉宾观看，所有已购票的观影嘉宾都会在10个工作日内收到淘票票在购票平台上的退款。观看是古老的传统，而每个电影节都试图把他打造成崭新的仪式，希望这种大胆的尝试能让电影本体重新被置于重要的位置上，行之有效地从创作抵达观看。

       其实，自《大象席地而坐》制作完成后，走过了第68届柏林国际电影节，马赛国际电影节，最近又入围了洛迦诺Pierre Rissient致敬单元。但绝大部分人都尚未看过这部四小时的影片，后期全部完成版本更是首次观影。四个小时的电影放完，现场几乎没有人提前退场，影片的冷冽气质和粗砺力道把每个人都牢牢按在座位上。等待章宇、范超等主创走上前与观影嘉宾交流。

       演员章宇也是文牧野导演《我不是药神》中黄毛的饰演者，这个隐忍又颇具喜剧元素的小人物得到了许多观众的喜爱，而在《大象席地而坐》中，他饰演的于城却是一个狠戾、挣扎、陷入绝望的灰度人物。谈及对本片的理解，他简单地说：“《大象》是胡波这样被没收了工具的人，开垦世界的方式。” 

       摄影师范超和胡波导演是北京电影学院的同学，对这部影片创作前后，都有深刻的印记：“曾经，我和胡波闲聊的时候，感觉影片太绝望了，太狠了。他跟我说：不啊，这次最后都去动物园了，他其实还是想点一下‘暖’。”

       《大象席地而坐》曾在2016年入围FIRST创投会年度电影计划，胡波导演参与了2017年FIRST训练营，而今天，这部电影回到FIRST。在影展前行的路上，无论是电影还是它的创作者，确实都以一种独特的方式与我们同在，与我们一起向死而生，在伤痛中前行。

       第12届FIRST青年电影展大幕已经拉开，从今天起到7月26日，竞赛入围影片及主题策展单元将陆续与所有观影嘉宾见面。7月27日的青年电影盛典上，将由评委会主席陈国富带领评委会成员廖本榕、苏兆彬、周浩、杨福东、菲利普·伯拜、裴曼·雅茨达尼安，评选出九个竞赛奖项的归属。

   编辑：HAHA

关键词： First电影展 胡波 大象席地而坐
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大象席地而坐

大象席地而坐 (2018)

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导演：胡波

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胡波

胡波

Bo Hu

职业：导演 | 编剧

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