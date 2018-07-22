时光网讯
让人望眼欲穿的《海王》
终于发布预告片了！温子仁导演果然没有食言！！预告片中，海王曲折的身世和童年成长经历，与海后并肩的壮阔冒险，以及擎天架海的王位之争等谜团初揭神秘面纱，海底王国更多细节曝光。而此前发布的电影海报，也可见海王霸气露面，周围群鲨环伺，尽显王者风范。海王究竟将经历怎样热血沸腾、凶险莫测的七海征战，令人引颈以待！
海王之母由妮可扮演
是攻是守？海底王国危机四伏
此次曝光的预告中，海王之父——慈恩港灯塔看守人，与其母——海底之国亚特兰蒂斯女王均亮相。其中女王的扮演者为奥斯卡影后妮可·基德曼
，预告中她怀抱幼儿时期海王的惊鸿一瞥，颜值在线，演技动人；而幼年时期的海王在水族馆受到排挤孤立，水族箱内的鲨鱼狠烈击箱吓退恶霸，令人惊奇。海后似乎也成为海王回归海底，重夺王位的重要领路人，两人将携手踏上波澜壮阔的惊奇冒险。
在此前公布的海报上，海王单枪匹马身处海底世界，周围呲牙咧嘴凶相毕露的群鲨、巨鲸等令人胆战心惊。这些海底食物链顶端嗜血成性的巨无霸们，在海王面前，却似乎忠心有加，王者风范令人叹服。而海王率领如此具有杀伤力的群鲨猛将，是要攻打敌人开疆扩土，还是要保卫王国誓死斗争？不禁令人期待值飙升。
“小的们，跟我游”
有才有料！超强实力英雄崛起
由杰森·莫玛
扮演的海王这一超级英雄角色，于2016年《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》
中首次客串露面，2017年《正义联盟》
中精彩登台亮相，让人印象深刻。他强壮矫健的身手和爆棚的幽默感形成了强烈的反差萌，成为正义联盟团队中格外霸气独特的存在，成功俘获了观众的喜爱之情。此次《海王》
作为这位海洋霸主的首部独立电影，将进一步创新水下特效技术，并由一手打造“《招魂》
恐怖宇宙”的好莱坞著名导演温子仁
执导。
温子仁作为好莱坞最炙手可热的年轻导演，作品除了《招魂》
系列，还包括全球大爆的《速度与激情7》
。他对于电影大场面的掌控，和情感内核的刻画都游刃有余，此番掌舵《海王》
，也让人对影片品质充满信心。而曾出演过《招魂》
系列男主的帕特里克·威尔森
也倾力加盟本片，饰演海王同母异父的兄弟，更让人期待这一黄金组合，又将擦出何种火花。
帕特里克·威尔森又跟温导合作了
此外，作为横扫奥斯卡、金球奖在内的多个最佳女主角的全民女神，实力影后妮可·基德曼的加盟也令粉丝激动不已。同时，两次提名“奥斯卡”最佳男配角的威廉·达福
出演海王导师一角，同样备受关注。而在《狂暴飞车》
、《弯刀杀戮》
等多部好莱坞动作大片中有过惊艳表现的艾梅柏·希尔德
，此次化身坚毅绝美的海后，也将成为影片的靓丽风景之一。
《海王》
作为DC电影宇宙开疆扩土，一展海底壮阔世界的超级大制作，将于2018年12月21日在美国上映。
黑蝠鲼现身