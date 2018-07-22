网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"海王"预告片来了！温子仁扛起DC大旗

海底食物链顶端的男人 率领群鲨争夺王位

2018-07-22 03:12:50 来源：Mtime时光网

SDCC上终于发布了让粉丝们久等了的《海王》预告片！除了妮可·基德曼、杰森·莫玛、艾梅柏·希尔德、帕特里克·威尔森等人均现身，我们也看到，小时候的海王就会在水族馆操纵鲨鱼吓唬人了。
　　时光网讯　让人望眼欲穿的《海王》终于发布预告片了！温子仁导演果然没有食言！！预告片中，海王曲折的身世和童年成长经历，与海后并肩的壮阔冒险，以及擎天架海的王位之争等谜团初揭神秘面纱，海底王国更多细节曝光。而此前发布的电影海报，也可见海王霸气露面，周围群鲨环伺，尽显王者风范。海王究竟将经历怎样热血沸腾、凶险莫测的七海征战，令人引颈以待！


海王之母由妮可扮演

是攻是守？海底王国危机四伏

　　此次曝光的预告中，海王之父——慈恩港灯塔看守人，与其母——海底之国亚特兰蒂斯女王均亮相。其中女王的扮演者为奥斯卡影后妮可·基德曼，预告中她怀抱幼儿时期海王的惊鸿一瞥，颜值在线，演技动人；而幼年时期的海王在水族馆受到排挤孤立，水族箱内的鲨鱼狠烈击箱吓退恶霸，令人惊奇。海后似乎也成为海王回归海底，重夺王位的重要领路人，两人将携手踏上波澜壮阔的惊奇冒险。

　　在此前公布的海报上，海王单枪匹马身处海底世界，周围呲牙咧嘴凶相毕露的群鲨、巨鲸等令人胆战心惊。这些海底食物链顶端嗜血成性的巨无霸们，在海王面前，却似乎忠心有加，王者风范令人叹服。而海王率领如此具有杀伤力的群鲨猛将，是要攻打敌人开疆扩土，还是要保卫王国誓死斗争？不禁令人期待值飙升。


“小的们，跟我游”
 
有才有料！超强实力英雄崛起

　　由杰森·莫玛扮演的海王这一超级英雄角色，于2016年《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》中首次客串露面，2017年《正义联盟》中精彩登台亮相，让人印象深刻。他强壮矫健的身手和爆棚的幽默感形成了强烈的反差萌，成为正义联盟团队中格外霸气独特的存在，成功俘获了观众的喜爱之情。此次《海王》作为这位海洋霸主的首部独立电影，将进一步创新水下特效技术，并由一手打造“《招魂》恐怖宇宙”的好莱坞著名导演温子仁执导。

　　温子仁作为好莱坞最炙手可热的年轻导演，作品除了《招魂》系列，还包括全球大爆的《速度与激情7》。他对于电影大场面的掌控，和情感内核的刻画都游刃有余，此番掌舵《海王》，也让人对影片品质充满信心。而曾出演过《招魂》系列男主的帕特里克·威尔森也倾力加盟本片，饰演海王同母异父的兄弟，更让人期待这一黄金组合，又将擦出何种火花。


帕特里克·威尔森又跟温导合作了

　　此外，作为横扫奥斯卡、金球奖在内的多个最佳女主角的全民女神，实力影后妮可·基德曼的加盟也令粉丝激动不已。同时，两次提名“奥斯卡”最佳男配角的威廉·达福出演海王导师一角，同样备受关注。而在《狂暴飞车》《弯刀杀戮》等多部好莱坞动作大片中有过惊艳表现的艾梅柏·希尔德，此次化身坚毅绝美的海后，也将成为影片的靓丽风景之一。

　　《海王》作为DC电影宇宙开疆扩土，一展海底壮阔世界的超级大制作，将于2018年12月21日在美国上映。


黑蝠鲼现身


《海王》此前发布的海报

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 海王 SDCC 预告片 华纳 DC
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

海王

海王 (2018)

0.0

导演：温子仁

主演：杰森·莫玛

在线播放

杰森·莫玛

杰森·莫玛

Jason Momoa

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

温子仁

温子仁

James Wan

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

2018圣地亚哥国际动漫展

2018圣地亚哥国际动漫展 (2018)

0.0

在线播放

妮可·基德曼

妮可·基德曼

Nicole Kidman

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

艾梅柏·希尔德

艾梅柏·希尔德

Amber Heard

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (9)

发表

本周热读

1

它至今仍是最好的“超级英雄电影”

《蝙蝠侠：黑暗骑士》上映十周年

23
时至今日，“超级英雄电影”已经成了全球观众最熟悉、最..
2

张艺谋《影》定档9.30发新海报预告

邓超饰两角难辨真伪 水墨风画面残酷唯美

9
电影《影》正式公布将于2018年9月30日全国上映，并曝光..
3

《阿修罗》今日紧急宣布撤档停映

未说明原因 疑似由于票房太低所致

至于《阿修罗》停映之后会不会重映？以及片方后续还有什..
4

世界杯落幕，谁是影帝？

跨界盛典！足球界的奥斯卡花落谁家

在莫斯科的雨夜，法国队队长洛里捧起了大力神杯。
5

电影版《古剑奇谭》发预告定档国庆

王力宏&宋茜主演 定档预告&海报曝光

游戏改编奇幻动作电影《古剑奇谭之流月昭明》正式定档10..

查看更多