SDCC上终于发布了让粉丝们久等了的《海王》预告片！除了妮可·基德曼、杰森·莫玛、艾梅柏·希尔德、帕特里克·威尔森等人均现身，我们也看到，小时候的海王就会在水族馆操纵鲨鱼吓唬人了。

编辑：甄甏甏

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