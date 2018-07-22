时光网讯
由华纳兄弟影片公司出品的DC超级英雄电影《雷霆沙赞！》
，今日曝光了全球首款中文预告片，DC电影宇宙中备受期待的英雄沙赞，终于首录真容！预告片中，13岁的小男孩比利被神秘巫师选中并赐予神力，此后每当他喊出“沙赞”之名，就会瞬间变为身披红色披风、胸前闪耀着黄色闪电的成年超级英雄沙赞。
喜提非凡超能力的小比利兴奋不已，然而伴随天降神力一同出现的，还有邪恶势力的汹涌来袭。一个小朋友将如何负重成长，扛起英雄大旗？震撼非凡同时又幽默欢乐的超级英雄成长史即将来袭，2019年4月5日北美上映。
首次变身为沙赞时的比利：惊呆了
DC电影宇宙再添新军
另类英雄变身全靠一声吼
正义感爆棚的他，终成天选之人，比利搭乘的地铁秒变奇幻列车，将他送到古老巫师面前，被巫师赐予了强大神力。此后只要比利喊出“沙赞”这个名字，就会被闪电击中瞬间“长大”，化身超级英雄沙赞，从此走上惩恶扬善匡扶正义的救世之路！
小比利
超级英雄的身体住了个孩子
测试神力引爆无限欢乐
《雷霆沙赞！》
的首款预告不仅让人们领略到这部漫改电影的精良制作，同时也揭开其不同以往超级英雄电影的“另类”风格。一个普通中学生意外获得技能多样的超能力，纵使外表变身成年肌肉硬汉，可骨子里还是十足少年心。在过上了有超能力作伴的生活后，比利开始进行疯狂测试，他还请小伙伴拍摄视频，记录下一场场笑料十足的体测。
拼力量、尝试飞翔、逛街时为路人手机“充电”，甚至在一次亲历超市抢劫时中枪，才发现自己居然可以挡子弹。神力附体的沙赞依旧以孩子般的方式，不断挑战能力极限，打赢了抢匪也有模有样地痛饮，只不过喝的是“肥宅快乐水”。预告片不仅展示了惊心动魄的动作大场面，同时轻松逗趣、欢乐无限的氛围贯穿其中，扎克瑞·莱维
的表演更是令人印象深刻，无论行事还是言语，都展示出浓浓少年感，非常惊艳。
“马强”演反派
不一样的另类英雄横空出世，更多惊险与惊喜即将解锁，DC超级英雄电影《雷霆沙赞！》
将于2019年4月5日北美上映。
“我会飞哎！！”