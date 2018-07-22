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"雷霆沙赞！"首曝最另类最欢乐中文预告

喜提超能力的沙雕英雄 身体里住了个孩子

2018-07-22 03:22:37 来源：Mtime时光网

DC电影宇宙最新作品《雷霆沙赞！》发布了首支中文版预告片！与其它DCEU影片风格非常不同，本片的沙雕主角轻松幽默，肌肉男的身体中住了一个充满少年感的小男孩，惩恶扬善，行侠仗义。
　　时光网讯　由华纳兄弟影片公司出品的DC超级英雄电影《雷霆沙赞！》，今日曝光了全球首款中文预告片，DC电影宇宙中备受期待的英雄沙赞，终于首录真容！预告片中，13岁的小男孩比利被神秘巫师选中并赐予神力，此后每当他喊出“沙赞”之名，就会瞬间变为身披红色披风、胸前闪耀着黄色闪电的成年超级英雄沙赞。

　　喜提非凡超能力的小比利兴奋不已，然而伴随天降神力一同出现的，还有邪恶势力的汹涌来袭。一个小朋友将如何负重成长，扛起英雄大旗？震撼非凡同时又幽默欢乐的超级英雄成长史即将来袭，2019年4月5日北美上映。
 

首次变身为沙赞时的比利：惊呆了

DC电影宇宙再添新军  
另类英雄变身全靠一声吼

　　《雷霆沙赞！》是DC电影宇宙的第七部作品。紧随《超人：钢铁之躯》《神奇女侠》《正义联盟》《海王》等DC超级英雄巨制的步伐，《雷霆沙赞！》将令英雄世界再添一员猛将。本片故事围绕13岁的小男孩比利·巴特森展开，身为孤儿的他极富正义感，身边残疾小伙伴遭遇霸凌之危，即使体型块头并不占优，比利也在第一时间站出来打抱不平。

　　正义感爆棚的他，终成天选之人，比利搭乘的地铁秒变奇幻列车，将他送到古老巫师面前，被巫师赐予了强大神力。此后只要比利喊出“沙赞”这个名字，就会被闪电击中瞬间“长大”，化身超级英雄沙赞，从此走上惩恶扬善匡扶正义的救世之路！


小比利
 
超级英雄的身体住了个孩子  
测试神力引爆无限欢乐

　　《雷霆沙赞！》的首款预告不仅让人们领略到这部漫改电影的精良制作，同时也揭开其不同以往超级英雄电影的“另类”风格。一个普通中学生意外获得技能多样的超能力，纵使外表变身成年肌肉硬汉，可骨子里还是十足少年心。在过上了有超能力作伴的生活后，比利开始进行疯狂测试，他还请小伙伴拍摄视频，记录下一场场笑料十足的体测。

　　拼力量、尝试飞翔、逛街时为路人手机“充电”，甚至在一次亲历超市抢劫时中枪，才发现自己居然可以挡子弹。神力附体的沙赞依旧以孩子般的方式，不断挑战能力极限，打赢了抢匪也有模有样地痛饮，只不过喝的是“肥宅快乐水”。预告片不仅展示了惊心动魄的动作大场面，同时轻松逗趣、欢乐无限的氛围贯穿其中，扎克瑞·莱维的表演更是令人印象深刻，无论行事还是言语，都展示出浓浓少年感，非常惊艳。


“马强”演反派

　　影片由《安娜贝尔2：诞生》《关灯以后》的导演大卫·F·桑德伯格执导，成年版沙赞由扎克瑞扮演，他曾因主演热门美剧《超市特工》崭露头角，而小比利·巴特森则由童星亚瑟·安其饰演。预告片中还惊现“马强哥”身影——英国著名影星马克·斯特朗出演大反派，将与沙赞正面较量、一决高下。
 
　　不一样的另类英雄横空出世，更多惊险与惊喜即将解锁，DC超级英雄电影《雷霆沙赞！》将于2019年4月5日北美上映。


“我会飞哎！！”

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 沙赞 华纳 DC 预告片 SDCC
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