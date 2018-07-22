

首次变身为沙赞时的比利：惊呆了





DC电影宇宙再添新军

另类英雄变身全靠一声吼









正义感爆棚的他，终成天选之人，比利搭乘的地铁秒变奇幻列车，将他送到古老巫师面前，被巫师赐予了强大神力。此后只要比利喊出“沙赞”这个名字，就会被闪电击中瞬间“长大”，化身超级英雄沙赞，从此走上惩恶扬善匡扶正义的救世之路！







小比利

超级英雄的身体住了个孩子

测试神力引爆无限欢乐















“马强”演反派











“我会飞哎！！”

喜提非凡超能力的小比利兴奋不已，然而伴随天降神力一同出现的，还有邪恶势力的汹涌来袭。一个小朋友将如何负重成长，扛起英雄大旗？震撼非凡同时又幽默欢乐的超级英雄成长史即将来袭，2019年4月5日北美上映。