《神奇动物：格林德沃之罪》在SDCC重磅发布超长版中文预告片。约翰尼·德普扮演的大魔王格林德沃逃出美国东山再起，邓布利多招来昔日学生纽特闯入法国魔法世界，正邪大战一触即发！









预告中出现大量新片段，多种全新神奇动物一同曝光，迷恋金币的人气萌兽嗅嗅回归，一只来自中国的神奇动物也已经在预告中展露真容。





德普惊喜亮相SDCC 在今天的SDCC现场，《神奇动物：格林德沃之罪》的主演埃迪·雷德梅恩、凯瑟琳·沃特森、丹·福格勒、艾莉森·苏朵儿、埃兹拉·米勒集体亮相。活动最后，入戏太深的德普以影片中黑魔王造型惊喜登场，赢得了全场欢呼。





末日黑暗笼罩魔法世界 中国动物惊鸿一瞥十足惊艳





人气王回归 在今日曝光的《神奇动物：格林德沃之罪》全新预告片里，一开始便带观众重回霍格沃兹魔法学校的黑魔法防御术教室，邓布利多教授正在教导年轻时的纽特如何对付会幻化成人最害怕形象的神奇动物博格特，配以“滑稽滑稽”咒语，一秒勾起无数“哈迷”的温暖回忆。





随后，充满奇幻与想象的魔法世界大门炫目开启，光怪陆离的马戏团、会动的雕塑等奇观逐一亮相；前作中“视钱如命”的人气动物嗅嗅也惊喜回归，还有更多全新神奇动物惊艳亮相，奇异的外形和强大威力令人印象深刻，更有J.K.罗琳精心打造的中国神奇动物暗藏其中、惊鸿一瞥，绝对值得中国观众好好期待。





巴黎成为故事主线 但当预告中格林德沃开始他的狂妄宣言时，黑暗逐渐笼罩在魔法世界上空，种种迹象表明真正的黑暗即将来袭。神奇动物学家纽特、美国魔法国会傲罗蒂娜、蒂娜的妹妹奎妮、不会魔法的“麻鸡”雅各布、“默然者”克雷登斯等前作角色也一一登场，面对即将到来的危机，他们究竟该何去何从？预告中也曝光了不少气势十足的魔法动作大场面，预示着纽特等人将肩负使命，与黑暗势力展开一场惊天较量。





魔法石创造者尼可·勒梅 而预告结尾出现在雅各布面前的老人，正是大名鼎鼎的魔法石创造者——传奇法师尼可·勒梅。从未出现在以往电影中的他首次亮相，不知道会带来怎样的秘密，我们拭目以待。









虐心剧情引发诸多悬念 邓布利多格林德沃关系成谜





邓布利多在魔镜中看到格林德沃 这支超长预告除了展现宏大瑰丽的魔法世界和正邪两派分庭抗礼的分裂乱局外，“虐心”成为另一大主题，邓布利多与格林德沃、纽特与莉塔·莱斯特兰奇之间错综复杂的人物关系，牢牢地牵动着观众的心。邓布利多与格林德沃本是年少时的挚友，却因格林德沃逐步走向黑暗深渊而分道扬镳，成为站在对立面的敌人。但在预告中，邓布利多却对纽特说出“我不能对抗格林德沃，必须得是你”。





更令人震惊的是，当他站在能让人看到内心最迫切、最强烈渴望的厄里斯魔镜前时，映在镜中的人竟然是格林德沃，这让两人间的关系变得扑朔迷离；而激烈交战时格林德沃对纽特吼出的那句“你认为邓布利多会为你哀悼吗？”则将悬念推向顶点，两大传奇人物的命运将如何交织，成为本片一大悬念。





纽特与哥哥并肩作战 另一边，纽特与前女友莉塔·莱斯特兰奇的互动也占据了预告的不少篇幅，成为纽特哥哥忒休斯未婚妻的莉塔，在面对纽特时神情复杂，对他说出的那句“你人太好了，纽特。你能爱上你见过的每个怪物”让人心生疑惑，究竟他们的关系会如何发展，纽特的性格又会对动荡的战局产生何种影响？更多的疑问只能在影片中寻找答案。





《神奇动物：格林德沃之罪》由大卫·叶茨执导，埃迪·雷德梅恩、凯瑟琳·沃特森、丹·福格勒、艾莉森·苏朵儿、埃兹拉·米勒、裘德·洛和约翰尼·德普联袂主演，2018年11月16日起全球公映。