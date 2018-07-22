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《海王》&《哥斯拉2》预告看不停

DAY3 圣地亚哥动漫展热点追踪

2018-07-22 07:47:04 来源：Mtime时光网

《海王》、《哥斯拉2：怪兽之王》、《神奇动物：格林德沃之罪》、《雷霆沙赞》等电影都曝光了SDCC版预告片。幻想世界的大门就此打开。
      时光网讯 2018圣地亚哥动漫展（SDCC）在当地时间7月21日正式进入DAY3。

      今天亮相的漫展的重磅电影颇多，《海王》《哥斯拉2：怪兽之王》《神奇动物：格林德沃之罪》《雷霆沙赞！》等电影都曝光了SDCC版预告片。幻想世界的大门就此打开。

"海王"预告片来了！温子仁扛起DC大旗
海底食物链顶端的男人 率领群鲨争夺王位

《海王》SDCC预告片

      让人望眼欲穿的《海王》终于发布预告片了！温子仁导演果然没有食言！！预告片中，海王曲折的身世和童年成长经历，与海后并肩的壮阔冒险，以及擎天架海的王位之争等谜团初揭神秘面纱，海底王国更多细节曝光。

      预告中，海王之父——慈恩港灯塔看守人，与其母——海底之国亚特兰蒂斯女王均亮相。其中女王的扮演者为奥斯卡影后妮可·基德曼。

      而幼年时期的海王在水族馆受到排挤孤立，水族箱内的鲨鱼狠烈击箱吓退恶霸，令人惊奇。海后似乎也成为海王回归海底，重夺王位的重要领路人，两人将携手踏上波澜壮阔的惊奇冒险。

      此次《海王》作为这位海洋霸主的首部独立电影，将进一步创新水下特效技术，并由一手打造“《招魂》恐怖宇宙”的好莱坞著名导演温子仁执导。而曾出演过《招魂》系列男主的帕特里克·威尔森也倾力加盟本片，饰演海王同母异父的兄弟。

      《海王》将于2018年12月21日在美国上映。
大怪兽集结！《哥斯拉2》SDCC首曝预告
摩斯拉、基多拉、拉顿也都来了 小11成焦点人物

《哥斯拉2：怪兽之王》预告片

      华纳和传奇联合打造的《哥斯拉2：怪兽之王》在SDCC发布首款预告！影片将于2019年5月31日上映。

      《哥斯拉2：怪兽之王》承接《金刚：骷髅岛》，“帝王计划”神秘政府组织将继续研究接触更多怪兽，包括哥斯拉、拉顿、魔斯拉、以及王者基多拉（《金刚：骷髅岛》彩蛋出现的四大巨兽）！



      尤其哥斯拉将对阵他的终极敌人——三头巨兽王者基多拉！当这些被认为是神话中的史前巨兽再次崛起，它们将再度上演王者争霸，人类的安全掌握在它们手里。
德普入戏太深！《神奇动物2》曝超长中文预告
黑魔王格林德沃空降SDCC 中国神奇动物惊艳亮相

     

《神奇动物2》SDCC中文预告片

J.K.罗琳倾力打造的“魔法世界”最新电影《神奇动物：格林德沃之罪》在SDCC重磅发布超长版中文预告片。与预告片同时发布的还有一款新海报，死亡圣器的符号下面聚齐全部主角，宣传语“谁能改变未来？”带来新悬念。

　　
约翰尼·德普扮演的黑巫师格林德沃逃出美国东山再起，邓布利多招来昔日学生纽特闯入法国魔法世界，正邪大战一触即发。最后彩蛋不要错过：《哈利·波特》系列中魔法石的制造者尼可·勒梅现出真身。

      预告中出现大量新片段，多种全新神奇动物一同曝光，迷恋金币的人气萌兽嗅嗅回归，一只来自中国的神奇动物也已经在预告中展露真容。


　　在今天的SDCC现场，《神奇动物：格林德沃之罪》的主演埃迪·雷德梅恩、凯瑟琳·沃特森、丹·福格勒、艾莉森·苏朵儿、埃兹拉·米勒集体亮相。活动最后，入戏太深的德普以影片中黑魔王造型惊喜登场，赢得了全场欢呼。
"雷霆沙赞！"首曝最另类最欢乐中文预告
喜提超能力的沙雕英雄 身体里住了个孩子

     

《雷霆沙赞！》SDCC预告片

由华纳兄弟影片公司出品的DC超级英雄电影《雷霆沙赞！》，今日曝光了全球首款中文预告片，DC电影宇宙中备受期待的英雄沙赞，终于首录真容！预告片中，13岁的小男孩比利被神秘巫师选中并赐予神力，此后每当他喊出“沙赞”之名，就会瞬间变为身披红色披风、胸前闪耀着黄色闪电的成年超级英雄沙赞。



　　喜提非凡超能力的小比利兴奋不已，然而伴随天降神力一同出现的，还有邪恶势力的汹涌来袭。一个小朋友将如何负重成长，扛起英雄大旗？震撼非凡同时又幽默欢乐的超级英雄成长史即将来袭，2019年4月5日北美上映。
美剧"女超人"第四季预告 反英雄亮相
首位变性人饰演的变性超级英雄也将登场

     

《女超人》第四集先导预告

CW超级英雄剧集《女超人》第四季发布了首款预告片，将于10月14日首播。

      地球再次遭遇危机，女超人和她的战友们将继续为地球而战，为自由而战。

      在圣地亚哥动漫展上，华纳宣布DC漫画中著名的反英雄曼彻斯特·布莱克将出现在《女超人》第四季中。黑人演员大卫·阿贾拉将饰演这一角色。据悉，在漫画中，曼彻斯特·布莱克曾是自杀小队和极英盟成员。



      另外，《女超人》也将迎来首位变性人超级英雄，变性人女演员Nicole Maines将出演《女超人》第四季。

   编辑：羊羊

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关键词： 20118SDCC 圣地亚哥动漫展
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