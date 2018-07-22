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《阿丽塔：战斗天使》漫展曝光五支新片段

女主角试镜看哭卡梅隆 600页笔记构建庞大世界

2018-07-22 13:35:37 来源：Mtime时光网

《阿丽塔：战斗天使》SDCC曝光五支全新片段，包括阿丽塔从新的机械躯体中觉醒、遇见她的"再生父母"艾德博士、阿丽塔与漫迷们最爱的反派战斗、阿丽塔探索废铁镇、偶遇爱慕对象雨果的故事。

　　时光网讯 詹姆斯·卡梅隆打造的《阿丽塔：战斗天使》将于今年12月登陆北美。影片的导演罗伯特·罗德里格兹、制作人约翰·兰道与女主角罗莎·萨拉扎尔也在本周末现身圣地亚哥动漫展，为粉丝带来一支全新预告，曝光许多前所未见的新片段。

　　漫展现场为观众展示了五个不同片段，包括阿丽塔新的机械躯体中里觉醒、遇见她的"再生父母"艾德博士、阿丽塔与漫迷们最爱的反派战斗、阿丽塔探索废铁镇、偶遇爱慕对象雨果的故事。

　　片段呈现的打斗剪辑紧凑，风格暗黑粗粝，保持着紧张感。寥寥几处废铁镇的画面许诺了一个充斥着有趣角色的丰富世界。现场粉丝反应特别积极——《阿丽塔：战斗天使》对木城幸人的漫画原作《铳梦》进行了细节与剧情的改编，但整体效果从各方各面传递出原著的感觉。

中文先行版预告片

　　《阿丽塔：战斗天使》是詹姆斯·卡梅隆花费18年心血打造的科幻巨制，卡梅隆原本打算自己动手来拍，无奈这几年的导演精力全都交给了《阿凡达》系列，便将导演职责托付给了拍摄出《罪恶之城》的罗伯特·罗德里格兹。

　　罗德里格兹接手后拿到了一份600页的笔记，卡梅隆在里面写满了影片世界观的构建细节、次级角色小传、机械人信息。"你能在他的备忘书里找到所有需要的资料，这也转变了我写剧本与整理思路的方式……他非常慷慨的挤出时间和知识来帮助这个电影。"

　　有了卡神的远见与罗德里格兹的执导，影片想要获得成功，必须还要选中正确的演员出演"阿丽塔"。当《移动迷宫》系列主演罗莎·萨拉扎尔来试镜的时候，制片人们立刻决定她就是影片需要找的人。

真实比例的女主角造型亮相漫展

　　“她表演的那种感觉就是阿丽塔本人，你在选角色的时候总喜欢能有这种演员走进门来……我当时很兴奋。我把她试镜的片段来回放，激动哭了。然后又发给吉姆（卡梅隆的昵称）看，他也哭了。

　　与萨拉扎尔演过的其他角色不同，阿丽塔的表演方式是前所未有的。通过动作捕捉，他们将萨拉扎尔的表演赋予阿丽塔的数字形象。刚开始的时候，萨拉扎尔带上全套拍摄设备在表演时特别费劲，全副武装演吻戏的挑战更大。萨拉扎尔告诉我们："困难很快就消失了，这种表演与日常其他表演没什么两样，因为它也需要你进入一个异世"

　　对于萨拉扎尔的表现，导演罗德里格兹溢满赞美："电影里每一帧你都能看到她流露出的东西。人们总说动作捕捉表演，其实真正起作用的就是表演本身。"

　　《阿丽塔：战斗天使》的世界里，主人公阿丽塔虽然是机械人，却有着和人类一样的情感。"机械人就是增强版人类，并不是机器人"制作人兰道解释说："废铁镇是社会形态的大熔炉，呈现出一场大战之后世界的样子。人们为了在社会中生存，就把自己强化升级成机械人。这是关于如何从机械人群体里体现人性的故事。回归到自我觉醒，阿丽塔要寻找、感受如何成为人类的方式。"

作者：Cassandra Hsiao   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： SDCC 阿丽塔 CassandraHsiao
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