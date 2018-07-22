时光网讯
新《X战警》系列虽然全面缺席了2018年SDCC圣地亚哥漫展，但今日，20世纪福斯发布了新作《黑暗心灵》
的全新预告片。片中98%的美国小孩儿都被横扫全国的瘟疫消灭掉了，幸存的2%都发展出了超能力，被关进了“集中营”。本片的制片人是《怪奇物语》
与《降临》
的制作人肖恩·利维
，由《功夫熊猫2》
和《功夫熊猫3》
的美籍韩裔女导演吕寅荣
执导。
今日的SDCC上，影片的卡司与导演聚集一堂，作者布拉肯承担了活动主持人的身份，先为在座的幸运观众们，播放了一小支影片的片段，这些孩子们必须运用自己的超能力，甩掉紧追不舍的捕猎者们。乡村小道上的追车戏份中，利亚姆（迪金森饰）用自己的超能力聚集了能量爆棚的风暴，掀翻了追踪者的车。
漫展活动上，迪金森、布鲁克斯、米娅·切赫
、阿曼德拉与导演吕寅荣均讨论了各自的角色与身份，以及如何实现了从书本到大银幕的改编。作为本片女主角，出演16岁女孩的阿曼德拉解读了自己的角色，“她在为自己的能力而挣扎，畏惧自己，也害怕自己拥有的能力。”
提及与《X战警》之间的关系，吕寅荣则称，“影片中的许多隐喻，讲的都是忽然面对了自己崭新一面的人们。需要理解的是，这才是让你独特的东西，让你有价值的东西，这种正能量和对自己的接受度，是人生中特别好的课程。”
在后两部《功夫熊猫》
之后，除了成为好莱坞第一位独立执导了动画长片的女性导演，《黑暗心灵》
也是吕寅荣的首部真人长片作品。当被问到执导真人电影与动画电影的区别时，她解释到，“前期过程是相似的”，认为剧本和故事板等方面其实真人电影和动画电影差不多，“真正具有挑战的是实体地去拍摄，不过当你跟300个人在片场，拿着火焰枪跑来跑去的时候，还是很让人兴奋的。”