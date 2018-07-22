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超能力孩子们逃离集中营 躲避政府追杀

这不是新"X战警" 这是福斯新作"黑暗心灵"

2018-07-22 10:35:12 来源：Mtime时光网

虽然新《X战警》缺席了SDCC漫展，但福斯带来了非常具有《X战警》气息的青少年惊悚新作《黑暗心灵》，新发布的预告片和视频片段中，拥有超能力的孩子们要逃离追捕自己的政府要员。
　　时光网讯　新《X战警》系列虽然全面缺席了2018年SDCC圣地亚哥漫展，但今日，20世纪福斯发布了新作《黑暗心灵》的全新预告片。片中98%的美国小孩儿都被横扫全国的瘟疫消灭掉了，幸存的2%都发展出了超能力，被关进了“集中营”。本片的制片人是《怪奇物语》《降临》的制作人肖恩·利维，由《功夫熊猫2》《功夫熊猫3》的美籍韩裔女导演吕寅荣执导。

　　《黑暗心灵》中，16岁的女孩儿露比（《饥饿游戏》中长大了的阿曼德拉·斯坦伯格饰）逃出了集中营，加入了一群同样逃离政府的年轻人们。这个故事是不是听起来非常非常《X战警》？然而它是改编自亚历山德拉·布拉肯2012年青年生存惊悚小说六部曲中的第一部。

阿曼德拉在SDCC上造型独特

　　曼迪·摩尔《我们这一天》）、哈里斯·迪金森华莱士·朗翰高顿·布鲁克斯马克·奥布莱恩帕特里克·吉布森格温多兰·克里斯蒂《权力的游戏》）也共同参演了本片。《黑暗心灵》可谓是融合了《X战警》的“超能力”元素，与《饥饿游戏》的后末世情节。在让人衰弱的疾病中寻找真爱是一码事儿，在因此而获得的超级能力中活下来，又是另一个命题了。

　　今日的SDCC上，影片的卡司与导演聚集一堂，作者布拉肯承担了活动主持人的身份，先为在座的幸运观众们，播放了一小支影片的片段，这些孩子们必须运用自己的超能力，甩掉紧追不舍的捕猎者们。乡村小道上的追车戏份中，利亚姆（迪金森饰）用自己的超能力聚集了能量爆棚的风暴，掀翻了追踪者的车。

　　漫展活动上，迪金森、布鲁克斯、米娅·切赫、阿曼德拉与导演吕寅荣均讨论了各自的角色与身份，以及如何实现了从书本到大银幕的改编。作为本片女主角，出演16岁女孩的阿曼德拉解读了自己的角色，“她在为自己的能力而挣扎，畏惧自己，也害怕自己拥有的能力。”

　　提及与《X战警》之间的关系，吕寅荣则称，“影片中的许多隐喻，讲的都是忽然面对了自己崭新一面的人们。需要理解的是，这才是让你独特的东西，让你有价值的东西，这种正能量和对自己的接受度，是人生中特别好的课程。”

《黑暗心灵》SDCC追车片段

　　在后两部《功夫熊猫》之后，除了成为好莱坞第一位独立执导了动画长片的女性导演，《黑暗心灵》也是吕寅荣的首部真人长片作品。当被问到执导真人电影与动画电影的区别时，她解释到，“前期过程是相似的”，认为剧本和故事板等方面其实真人电影和动画电影差不多，“真正具有挑战的是实体地去拍摄，不过当你跟300个人在片场，拿着火焰枪跑来跑去的时候，还是很让人兴奋的。”

　　《黑暗心灵》将于8月3日全美上映。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： SDCC 福斯 黑暗心灵 预告片
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