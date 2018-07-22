







今日的SDCC上，影片的卡司与导演聚集一堂，作者布拉肯承担了活动主持人的身份，先为在座的幸运观众们，播放了一小支影片的片段，这些孩子们必须运用自己的超能力，甩掉紧追不舍的捕猎者们。乡村小道上的追车戏份中，利亚姆（迪金森饰）用自己的超能力聚集了能量爆棚的风暴，掀翻了追踪者的车。









提及与《X战警》之间的关系，吕寅荣则称，“影片中的许多隐喻，讲的都是忽然面对了自己崭新一面的人们。需要理解的是，这才是让你独特的东西，让你有价值的东西，这种正能量和对自己的接受度，是人生中特别好的课程。”







