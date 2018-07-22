“我对我们现在所达到的高度感到惊讶，因为我认为我们刚刚拍出了最好的一季”，鲍勃·奥登科克这样凭借《风骚律师》第四季。

鲍勃·奥登科克 Photo courtesy of Hollywood Foreign Press Association / Armando Gallo 时光网讯 2018年SDCC漫展上，时光网记者采访了 2018年SDCC漫展上，时光网记者采访了 《风骚律师》 主演 鲍勃·奥登科克





7月19日，2018年SDCC漫展的第一天，鲍勃·奥登科克——他在《风骚律师》中饰演的阿谀奉承、不守规则的律师Jimmy McGill一角，为他带来了三项金球奖提名，三个艾美奖和两项美国编剧工会奖——穿着黑色针织短袖衬衫和白色西装裤，而他的脸上则“穿着”一个大大的笑容，他似乎无法将笑容从脸上抹去。





“我对我们现在所达到的高度感到惊讶，因为我认为我们刚刚拍出了最好的一季”，这位55岁的演员说到：“第四季真的很棒。非常棒。一开始我非常犹豫要不要接近它，谈论表演——那是我的工作，我必须集中注意力才能做好。我现在回想起当时读到第四季的剧本，在拍摄过程中慢慢进入剧本，我当时只知道这部剧写得很好。与《绝命毒师》相似，这部剧集也很慢热，对吧？他们一直在慢慢构建角色和背景等等，然后剧情开始起伏跌宕。最后，才有了现在的《风骚律师》。”





那种逐渐推进、不断深入的剧情趋向，奥登科克认为部分应归因于该剧集一直在有效地变换叙述的基调，以及粉丝对这些叙述方式的拥护和赞赏。“个人戏、喜剧以及暴力情节，在这些叙述方式间不断摇摆，总是充满变动”，奥登科克说，“在最初的两季，我总是感到不安，比如，我会想‘这样好吗？我们真的能这样做吗？’而观众的反应则像是在说：‘可以的，继续，再激进些。’现在，我们就感觉很自在，很享受这样做。我不再担心自己是否在演了10分钟的纯喜剧后，突然进入一场个人戏，又或者突然进入一个阴暗或极端暴力的剧情。”







鲍勃·奥登科克出席SDCC活动





至于粉丝们可以对即将到来的《风骚律师》第四季抱有怎样的期待，奥登科克否定了网上流行的粉丝理论之一——即Jimmy的哥哥Chuck（迈克尔·麦基恩饰演）在上一季的结尾踢翻灯火点着房子后，依然活着。“Chuck死了，不要再想他没有——他确确实实地死了”，奥登科克确定地说，“就内在情感的探索，而非特定的剧情叙述来看，Chuck的精神将依然是该剧集不可或缺的组成部分。”





“我认为第四季主要有两个主题——Chuck的自杀所带来的影响，因为Chuck的生死会在Jimmy McGill的余生中不断回响”，奥登科克说到，“另一个主题则是Kim（蕾亚·希霍恩饰演）和Jimmy。Kim是最后一个能将Jimmy与某种正常生活或正直的生活方式牵系起来的人。我的意思是，为了取悦她和生活在她的身边，他需要压制住身上‘Saul Goodman’的本能。可以期待一下发生在他们俩人身上的事情，因为我饰演的角色显然无法轻易地控制住自己的行为。”