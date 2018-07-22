《明日传奇》即将播出的第四季曝光预告片，从穿越去美国大西部，到遇见巨大的蓝色填充玩具，剧情脑洞大开，同时，DC漫画的魔鬼猎手康斯坦丁升为常规主演。





《明日传奇》主创亮相SDCC(July 20, 2018 - Source: Dia Dipasupil/Getty Images North America) “你把他丢在任何地方都能制造麻烦”瑞安点评自己的角色时表示：“他走到哪里都揣着自己的包袱和种种毛病。他也是出了名的没法与人合作。好在这是个问题人士组成的队伍，所以适合他加入。但他带来的戏剧感和冲突还会继续。”





拍摄电视剧本身就够复杂的，在剧中加入危险的特技动作会让制作难度更大。扮演反派的寇特妮·福德在圣地亚哥动漫展回忆了第三季的拍摄经历。





“上一季柏林那集是从头打到尾，我们还跳进了一辆卡车里！我们把各个房间的人都暴揍一番！还有追车戏、掉威亚。他们把我按好装备之后不说什么时候开始和结束，想用这种方法激发我的自然反应。我吓得声嘶力竭，那些尖叫都是发自肺腑的。我被吓坏了”









《明日传奇》的奇幻元素给演员们挑战体力与情绪极限的机遇。“我们有机会跳出盒子外去表演”主演塔拉·阿谢说：“我觉得需要提前做准备，提前揣摩好角色在特定场景的心态。常演常新。”





CW台的《明日传奇》第四季将在10月22日首播。