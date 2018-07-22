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《明日传奇》第四季康斯坦丁成常驻角色

SDCC首发新预告 巨型毛绒玩具杀伤力吓人

2018-07-22 15:34:00 来源：Mtime时光网

《明日传奇》即将播出的第四季曝光预告片，从穿越去美国大西部，到遇见巨大的蓝色填充玩具，剧情脑洞大开，同时，DC漫画的魔鬼猎手康斯坦丁升为常规主演。
　　时光网讯 《明日传奇》是个独一无二的系列。把超级英雄和超级反派组团，“传奇们”通过时空旅行来阻止世界末日的爆发。从穿越去美国大西部，到遇见巨大的蓝色填充玩具，这部剧总是惊喜不断。即将播出的第四季增加了一位更有趣的新主角：DC漫画的魔鬼猎手康斯坦丁，由马特·瑞安扮演。

《明日传奇》主创亮相SDCC(July 20, 2018 - Source: Dia Dipasupil/Getty Images North America)

　　“你把他丢在任何地方都能制造麻烦”瑞安点评自己的角色时表示：“他走到哪里都揣着自己的包袱和种种毛病。他也是出了名的没法与人合作。好在这是个问题人士组成的队伍，所以适合他加入。但他带来的戏剧感和冲突还会继续。” 

　　拍摄电视剧本身就够复杂的，在剧中加入危险的特技动作会让制作难度更大。扮演反派的寇特妮·福德在圣地亚哥动漫展回忆了第三季的拍摄经历。

　　“上一季柏林那集是从头打到尾，我们还跳进了一辆卡车里！我们把各个房间的人都暴揍一番！还有追车戏、掉威亚。他们把我按好装备之后不说什么时候开始和结束，想用这种方法激发我的自然反应。我吓得声嘶力竭，那些尖叫都是发自肺腑的。我被吓坏了”

　　演员需要应付的不只是自由落体运动，还得发挥想象力与看不见的对手、在看不见的环境中做表演。“白金丝雀”凯蒂·洛茨特别感谢导演对绿幕表演的帮助。“现场什么都没有，他们就冲我喊：巨龙着陆了！巨龙朝你移动了！龙在嗅你的气息。你身后还有一条龙！表演基本就是根据导演说的情景来做反应。”

　　《明日传奇》的奇幻元素给演员们挑战体力与情绪极限的机遇。“我们有机会跳出盒子外去表演”主演塔拉·阿谢说：“我觉得需要提前做准备，提前揣摩好角色在特定场景的心态。常演常新。” 

　　CW台的《明日传奇》第四季将在10月22日首播。

作者：Cassandra Hsiao   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 明日传奇 预告片 SDCC.CassandraHsiao
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