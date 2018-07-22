时光网讯
第四季的《闪电侠》
结束得让人震惊：一位名为Nora（杰西卡·帕克·肯尼迪
饰）的新角色说，她实际上是巴里（格兰特·古斯汀
饰）和爱瑞斯（坎迪斯·帕顿
饰）来自未来的女儿，但她惹上了大麻烦。在粉丝们焦急等待第五季的时候，《闪电侠》
的卡司也来到了今年的SDCC圣地亚哥漫展，带来了本剧第五季的全新预告片！
CW放出的这支预告片中最让观众们兴奋的是，小闪有自己的闪电戒指（Flash Ring）了！据报道，克里斯·克莱因
（《美国派》
、《校园风云》
）即将扮演的是Cicada，下一季里中心城的大反派。“一位头发斑白的蓝领普通人，当他的家庭被超人类弄得分崩离析之时，Cicada想要一个接一个地消灭这些超人类。”
闪电戒指
当Nora出现的时候，小闪在想什么？格兰特说，“一开始我有点儿怀疑，因为也有人之前干过满嘴跑舌头的事儿，”他回忆道。“但我觉得巴里和爱瑞斯都有一种直觉，这真的就是他们的女儿。可能这么想挺天真的，但杰西卡饰演的角色看上去真的像我们的女儿。”
杰西卡能与自己父母的年轻版本相遇，她本人觉得很兴奋也很神奇，“我曾经做过一个梦，我遇到了年轻时候的我妈妈，特别酷。”但她得小心，不能跟《回到未来》
里面提到的那种悖论一样，跟自己的父亲巴里有点儿什么，和爸爸妈妈不小心产生奇怪的三角恋……为了找准面对父亲巴里时的崇拜感，到底该是什么基调，她承认，“要找到这种平衡感，还挺好玩儿的。”
剧中的角色在为自己的成长和发展而奋斗之时，在面对CGI场景的拍摄工作，演员们本身也面临着极为严峻的挑战。“对我们来说，运用自己想象力时总是很有意思，因为你不知道极限在哪儿，每个人都想象得不大一样，”剧中饰演凯特琳的丹妮尔·帕娜贝克
坦言。“我们这个剧中，特效是让人非常印象深刻的一部分，他们对着一片空白拍，拍出来效果特别了不起。”
这一切功夫都不会白费，格兰特也承诺，最新一季第五季的第一集，一定会波澜壮阔。“我一直在把第五季和我们的第一季第一集相比较，我觉得最新一集会是《闪电侠》
自试播集以来，最精彩的一集。里面有我2013年在漫画中读到的一个动作场景，几乎是原封不动搬出来的。”
“我当时也在参与拍摄《绿箭侠》
，脑海中想着能给《闪电侠》
拍的内容，我觉得我们拍出来的都是之前从未曾想到过的。“这一幕动作戏特别有意思，也有很多家庭元素在其中，就是《闪电侠》
应该有的样子。”
不过当媒体进一步询问更多关于剧集的秘密时，杰西卡三缄其口，“你觉得呢？汤姆·加瓦那
（饰演哈里森教授）告诉我，每当有人问我关于未来的剧情时，你就回答说‘你觉得呢？’就好了，毕竟一切都有可能发生。”
10月9日，《闪电侠》
的第五季会在CW电视台首播。