





闪电戒指





当Nora出现的时候，小闪在想什么？格兰特说，“一开始我有点儿怀疑，因为也有人之前干过满嘴跑舌头的事儿，”他回忆道。“但我觉得巴里和爱瑞斯都有一种直觉，这真的就是他们的女儿。可能这么想挺天真的，但杰西卡饰演的角色看上去真的像我们的女儿。”



























