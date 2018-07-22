时光网讯
2018年圣地亚哥国际漫展第三天，一大早重头戏放在华纳影业带来的一连串电影的预告片上，声光效果升级，感官体验超饱满，大银幕更延伸到左右两边的墙壁，震撼感十足。
这4支重磅预告片的新闻链接请戳：
伊丽莎白·班克斯
配音的露西站在高处，眼观远方喃喃自语：“我曾是为正义而战的反叛者，现在我奋斗只为求生存。过去一切都美好，现在仅剩一片荒凉。” “星爵”克里斯·帕拉特配音的艾米特突然从露西身后跳出来，拿了一杯咖啡问她要不要，露西口气苦涩地说：“这（咖啡）是废墟世界中仅存的好物了。”
紧接着外星人从天空中冒出来，地面上的人类四处窜逃跑进地窖里，独角喵（Unikitty，爱丽森·布里
配音）惊险冲过大门，但是一个小金星刚好被夹在关起来的门上，很萌很可怜的哭说：“好冷…” 艾米特赶紧把门打开让小金星过，结果邪恶外星人首领也神不知鬼不觉跟着溜进来，绑架
露西以后飞回太空。
艾米特想要组织发起救援行动，结果玛歌特·罗比
版本的“小丑女”哈莉·奎茵乐高玩偶说：“这根本是自杀
任务，”然后没有半个乐高人要加入，艾米特只好一个人踏上太空救援之旅。过程中巧遇另一个也是由帕帕配音的角色Rex Dangervest，身份和个性就是帕帕在《侏罗纪世界》
中的恐龙训练师角色，两人居然一见如故，立马成为好兄弟。
帕帕回忆他当初是在拍摄美剧《公园与游憩》
时获得艾米特一角：“当我拍完《乐高大电影》
之后，我就接到‘星爵’一角。艾米特在电影中的角色故事发展，和我自己的演员生涯发展几乎互相吻合。”乐高第二集里面有许多拿他自己开玩笑的桥段。
派派回归！
虽然《神奇女侠1984》
的拍摄日程还有超过20周，片方为彰显诚意，还是带来了一个很短的片花满足粉丝胃口。片花中，加朵穿着神奇女侠的战服，在百货公司里面从两个持枪歹徒手中拯救了一个小女孩，还英勇地一手把枪抓碎，超级英勇，之后女神越战越勇，在马路上的车阵中半跑半飞。
杰金斯说，把时间点选择在80年代，是因为当时是人类文明最兴盛、也最丑陋的时段，非常经典。不过，派派饰演的史蒂夫·特雷弗怎么死而复生的？三人都三缄其口没有透露，只说要等电影上映后才能见分晓。
2018年SDCC圣地亚哥国际漫展将在北京时间23日热闹落幕，请锁定时光网接下来的专访和图文新闻。
作者：Stephanie Wu 编辑：甄甏甏