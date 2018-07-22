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盖尔加朵与两个克里斯现身SDCC华纳活动

帕帕站"乐高大电影2" 派派来"神奇女侠2"

2018-07-22 17:20:37 来源：Mtime时光网

《海王》《沙赞》《神奇动物》等华纳出品影片的预告片掀起了惊涛骇浪，而《乐高大电影2》与《神奇女侠1984》也都在SDCC上放出了新物料，不过只能在漫展上看到，网络上现在还没有。
　　时光网讯　2018年圣地亚哥国际漫展第三天，一大早重头戏放在华纳影业带来的一连串电影的预告片上，声光效果升级，感官体验超饱满，大银幕更延伸到左右两边的墙壁，震撼感十足。

　　现在《神奇动物：格林德沃之罪》《哥斯拉：怪兽之王》《沙赞》《海王》的预告片都已经发布，不过华纳影业的发布会上，还有两段影片独家披露，分别是《乐高大电影2》的预告片，还有《神奇女侠1984》的迷你片花。



　　这4支重磅预告片的新闻链接请戳：





帕帕与伊丽莎白·班克斯配音的乐高小人

　　《乐高大电影2》时间设在第一集之后的五年，上一部结尾与外星人大战之后，把原本兴盛繁荣的Bricksburg搞得像废墟一样。预告片开头拉出城市废墟的远景，明显在模仿电影《疯狂的麦克斯：狂暴之路》橘黄的废墟风格。

　　伊丽莎白·班克斯配音的露西站在高处，眼观远方喃喃自语：“我曾是为正义而战的反叛者，现在我奋斗只为求生存。过去一切都美好，现在仅剩一片荒凉。” “星爵”克里斯·帕拉特配音的艾米特突然从露西身后跳出来，拿了一杯咖啡问她要不要，露西口气苦涩地说：“这（咖啡）是废墟世界中仅存的好物了。”

　　紧接着外星人从天空中冒出来，地面上的人类四处窜逃跑进地窖里，独角喵（Unikitty，爱丽森·布里配音）惊险冲过大门，但是一个小金星刚好被夹在关起来的门上，很萌很可怜的哭说：“好冷…” 艾米特赶紧把门打开让小金星过，结果邪恶外星人首领也神不知鬼不觉跟着溜进来，绑架
露西以后飞回太空。

　　艾米特想要组织发起救援行动，结果玛歌特·罗比版本的“小丑女”哈莉·奎茵乐高玩偶说：“这根本是自杀任务，”然后没有半个乐高人要加入，艾米特只好一个人踏上太空救援之旅。过程中巧遇另一个也是由帕帕配音的角色Rex Dangervest，身份和个性就是帕帕在《侏罗纪世界》中的恐龙训练师角色，两人居然一见如故，立马成为好兄弟。

　　预告片里面还听得到，新兴喜剧女演员蒂芬妮·哈迪什《嗨翻姐妹行》）配音，威尔·阿奈特配音的蝙蝠侠也现身。 （后来的画面就不剧透吊大家胃口啦。）

　　帕帕回忆他当初是在拍摄美剧《公园与游憩》时获得艾米特一角：“当我拍完《乐高大电影》之后，我就接到‘星爵’一角。艾米特在电影中的角色故事发展，和我自己的演员生涯发展几乎互相吻合。”乐高第二集里面有许多拿他自己开玩笑的桥段。

派派回归！

　　华纳影业另一部让大家引颈期待的电影《神奇女侠1984》，导演派蒂·杰金斯和主演盖尔·加朵克里斯·派恩一起现身了发布会。

　　虽然《神奇女侠1984》的拍摄日程还有超过20周，片方为彰显诚意，还是带来了一个很短的片花满足粉丝胃口。片花中，加朵穿着神奇女侠的战服，在百货公司里面从两个持枪歹徒手中拯救了一个小女孩，还英勇地一手把枪抓碎，超级英勇，之后女神越战越勇，在马路上的车阵中半跑半飞。

片花中的加朵越战越勇

　　杰金斯说，把时间点选择在80年代，是因为当时是人类文明最兴盛、也最丑陋的时段，非常经典。不过，派派饰演的史蒂夫·特雷弗怎么死而复生的？三人都三缄其口没有透露，只说要等电影上映后才能见分晓。

　　2018年SDCC圣地亚哥国际漫展将在北京时间23日热闹落幕，请锁定时光网接下来的专访和图文新闻。

作者：Stephanie Wu   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 神奇女侠 乐高大电影 预告片 StephanieWu SDCC
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