因为被关进了监狱，好多狱友又恰好都是自己抓进来的，《绿箭侠》第七季先导预告中，绿箭侠处境堪忧。不过，主演斯蒂芬·阿梅尔倒觉得这恰好是“妙处”所在。











SDCC《绿箭侠》活动





据悉，在上一季中有提到的长弓猎手将在这一季中正式登场。Michael Jai White饰演的青铜虎、Vinnie Jones饰演的砖墙、Cody Runnels饰演的Derek Sampson都将回归。





同样将在第七季回归的“红箭”Colton Haynes评价这一季，“是这部剧开播以来最好的一季。”





在《绿箭侠》SDCC的活动上，还有一段小插曲：“绿箭侠”斯蒂芬·阿梅尔在去年的SDCC的活动上，为了鼓励一位身患癌症的小女孩，将自己的项链送给了她，并约定今年在SDCC再相见。今年，小女孩如期赴约，阿梅尔用“绿箭侠”的第一支箭换回了自己的项链，现场气氛热烈。阿梅尔还在小女孩耳边说了一些悄悄话。