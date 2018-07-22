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《绿箭侠》第七季预告，超级英雄蹲监狱

主演调侃"反英雄"妙处 继续给抗癌女孩打气

2018-07-22 17:18:09 来源：Mtime时光网

因为被关进了监狱，好多狱友又恰好都是自己抓进来的，《绿箭侠》第七季先导预告中，绿箭侠处境堪忧。不过，主演斯蒂芬·阿梅尔倒觉得这恰好是“妙处”所在。
      时光网讯 日前，在SDCC活动上，美剧《绿箭侠》第七季曝光了首款预告片。该剧将于10月15日回归。

      因为被关进了监狱，好多狱友又恰好都是自己抓进来的，《绿箭侠》第七季先导预告中，绿箭侠处境堪忧。不过，主演斯蒂芬·阿梅尔倒觉得这恰好是“妙处”所在，在SDCC的活动上，阿梅尔表示，“在这支预告中，乃至在第七季的前面部分，都没有一点英雄主义的东西。”他接着开玩笑说，“如果你是绿箭侠的粉丝，我希望这支预告片会让你感到不爽，这会非常有趣。”


SDCC《绿箭侠》活动

      据悉，在上一季中有提到的长弓猎手将在这一季中正式登场。Michael Jai White饰演的青铜虎、Vinnie Jones饰演的砖墙、Cody Runnels饰演的Derek Sampson都将回归。

      同样将在第七季回归的“红箭”Colton Haynes评价这一季，“是这部剧开播以来最好的一季。”

      在《绿箭侠》SDCC的活动上，还有一段小插曲：“绿箭侠”斯蒂芬·阿梅尔在去年的SDCC的活动上，为了鼓励一位身患癌症的小女孩，将自己的项链送给了她，并约定今年在SDCC再相见。今年，小女孩如期赴约，阿梅尔用“绿箭侠”的第一支箭换回了自己的项链，现场气氛热烈。阿梅尔还在小女孩耳边说了一些悄悄话。

   编辑：羊羊

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关键词： 2018SDCC 绿箭侠
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