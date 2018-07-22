成龙与业界嘉宾亮相成龙动作电影周，在论坛上热议“电影产业对城市发展的推动作用”，黄晓明、丁晟等电影人到场助阵。成龙自曝他的下一部讲述城楼的新片，可以选择在山西大同拍摄。





大同市市长武宏文向到场嘉宾讲述了大同悠久的历史文化积淀以及与电影的深厚渊源，他肯定了成龙国际动作电影周对大同经济发展和文化事业起到的积极影响。目前，已有很多电影选择在大同取景拍摄，“期待未来大同能够成为民族文化的引领者以及文化自信的核心基石，”武宏文市长也向成龙发出诚挚邀请：“如果有机会，可以把2020年之前的每一届成龙国际动作电影周都放在大同举办。”





成龙表示，在短短几天内，大同古城给他留下了深刻的印象，“古城太漂亮了，代王府真的是经典，我跟张国立接下来要拍的一部电影，就是讲城楼的，我觉得就可以在这里拍摄。”





成龙还谈起电影对于城市发展的带动作用，“前几年韩剧流行的时候，有多少人专门到韩国去旅游。直到现在，每年都会有影迷到我电影的外景地合影留念，所以电影对一个城市的影响非常大。希望大同大力支持动作片、文艺片的拍摄，相信一定会带来不同凡响的影响。”





身为影视公司负责人的博纳影业CEO于冬，去年刚刚来过大同进行考察。他认为，如果当地希望真正实现产业落地，需要让电影的投资机构、制作机构等产业链各环节在此形成聚合效应。大同的古城等景区资源已经可以为影视作品的拍摄提供场地，这是非常好的先决条件。同时，这里的气候相对舒适，又与影视文化生产里最为活跃的北京在地理上相隔不远，“待2019年高铁开通，只需一个半小时就能到达，可以实现人才聚集。”于冬分析道。





本届电影周评委会主席、香港著名电影人吴思远回顾香港电影几十年来发展繁荣的历程，表示功夫电影是香港也是中国的名片，“动作片很容易让全世界人接受，对我们中国的文化、武术精神是一种无形的推广，如果我们中国的动作片，能不光展现动作打斗，还能把中国文化传承、武德放在电影里面，对中国文化的推广将发挥极大的作用。”





著名演员黄晓明则表示，听了武宏文市长的介绍和各位嘉宾的发言“自己受教很多”。他坦言自己之前不了解大同有如此深厚的历史文化，并现场表示“我做过‘北漂’、偶尔还做‘横漂’，我希望我将来能做‘大漂’！ 黄晓明表示，“电影的潜力就代表文化的潜力，文化的潜力就代表旅游和城市的潜力，我希望每个城市能够更加注重自己的名片和文化，当然这离不开领导和政府的扶持。”





导演丁晟从自身经历出发，认为城市、家乡是电影人的灵感源泉，“我拍了8部电影，其中有3部是在我的家乡青岛拍的。城市的景观、气质和人是一体的，当我站在青岛的某一个街道或礁石上，灵感就会突然开始发散。”丁晟强调，电影在一座城市能够顺利取景、拍摄离不开政府领导的支持，“有时候不是制片一个人能搞定的，一定要有政府层面的支持，期待大同能有更好的电影前景。”

编辑：隐饮