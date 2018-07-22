时光网讯
“死侍”瑞安·雷诺兹
、“多米诺”莎姬·贝兹
、“少年弹头”布里安娜·希尔德、“钢力士”布兰斯特凡·卡皮西奇周末亮相亮相圣地亚哥动漫展，为粉丝带来《死侍2》
蓝光加长版的删减片段与幕后片花。
现场放映了一段死侍穿越回去杀死希特勒的内容，很讽刺的是，这场戏从正片中被删除的原因是未能通过审查。导演大卫·雷奇
透露，正片中删除的片段大多是出于对暴力、血腥镜头和玩笑尺度的控制，这些额外恶搞桥段有许多将在蓝光版本中出现。
主创们也在现场回答了粉丝提出的辛辣问题。“你更讨厌哪部电影？《绿灯侠》
还是《金刚狼》
？”，面对直截了当的提问，瑞安·雷诺兹的回答也不含糊。雷诺兹说他很感激这两部影片给《死侍》提供了“超棒的段子源泉”“两部电影拍摄都是很棒的经历，我当时很开心”，接着画风一转开炮“但没错，他们都是挺烂的电影。（they are both pretty bad.）”
瑞安·雷诺兹表示，给予他力量重回超级英雄电影的人，正是他在《绿灯侠》拍摄时相识的妻子布蕾克·莱弗利。“我太太布莱克直接跟我说，你必须得拍这部电影。你基本上在我出生之前就开始为这部电影做准备了”
活动现场的安排也少不了玩梗。看过《死侍2》的观众知道，死侍召集的X特遣队员里有一位“隐身侠”大部分时间都看不到人。漫展活动现场，这位“隐身侠”也在主创席占据一席之地，只是未被观众和摄像机发觉。
《死侍2》将在8月21日发行蓝光碟。