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《死侍2》漫展曝光"杀死希特勒"删减片段

因"审查"被删 雷诺兹嘲笑"绿灯侠""金刚狼"是烂片

2018-07-22 18:06:05 来源：Mtime时光网

《死侍2》在漫展曝光了多个删减片段与拍摄花絮，其中有一场死侍穿越回去杀死希特勒的内容，出于审查的原因被删掉。“死侍”瑞安·雷诺兹回答粉丝提问时向《绿灯侠》《金刚狼1》电影开炮。

　　时光网讯 “死侍”瑞安·雷诺兹、“多米诺”莎姬·贝兹、“少年弹头”布里安娜·希尔德、“钢力士”布兰斯特凡·卡皮西奇周末亮相亮相圣地亚哥动漫展，为粉丝带来《死侍2》蓝光加长版的删减片段与幕后片花。

　　现场放映了一段死侍穿越回去杀死希特勒的内容，很讽刺的是，这场戏从正片中被删除的原因是未能通过审查。导演大卫·雷奇透露，正片中删除的片段大多是出于对暴力、血腥镜头和玩笑尺度的控制，这些额外恶搞桥段有许多将在蓝光版本中出现。

《死侍2》剧组

　　主创们也在现场回答了粉丝提出的辛辣问题。“你更讨厌哪部电影？《绿灯侠》还是《金刚狼》？”，面对直截了当的提问，瑞安·雷诺兹的回答也不含糊。雷诺兹说他很感激这两部影片给《死侍》提供了“超棒的段子源泉”“两部电影拍摄都是很棒的经历，我当时很开心”，接着画风一转开炮“但没错，他们都是挺烂的电影。（they are both pretty bad.）”

瑞安·雷诺兹

　　瑞安·雷诺兹表示，给予他力量重回超级英雄电影的人，正是他在《绿灯侠》拍摄时相识的妻子布蕾克·莱弗利。“我太太布莱克直接跟我说，你必须得拍这部电影。你基本上在我出生之前就开始为这部电影做准备了”

　　活动现场的安排也少不了玩梗。看过《死侍2》的观众知道，死侍召集的X特遣队员里有一位“隐身侠”大部分时间都看不到人。漫展活动现场，这位“隐身侠”也在主创席占据一席之地，只是未被观众和摄像机发觉。

　　《死侍2》将在8月21日发行蓝光碟。

   编辑：Joker

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关键词： 死侍2 SDCC
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