《死侍2》在漫展曝光了多个删减片段与拍摄花絮，其中有一场死侍穿越回去杀死希特勒的内容，出于审查的原因被删掉。“死侍”瑞安·雷诺兹回答粉丝提问时向《绿灯侠》《金刚狼1》电影开炮。

















瑞安·雷诺兹 瑞安·雷诺兹表示，给予他力量重回超级英雄电影的人，正是他在《绿灯侠》拍摄时相识的妻子布蕾克·莱弗利。“我太太布莱克直接跟我说，你必须得拍这部电影。你基本上在我出生之前就开始为这部电影做准备了”





活动现场的安排也少不了玩梗。看过《死侍2》的观众知道，死侍召集的X特遣队员里有一位“隐身侠”大部分时间都看不到人。漫展活动现场，这位“隐身侠”也在主创席占据一席之地，只是未被观众和摄像机发觉。





《死侍2》将在8月21日发行蓝光碟。