











《拯救大兵瑞恩》让斯皮尔伯格第二次拿到奥斯卡最佳导演奖









在开拍之前，《拯救大兵瑞恩》这部作品对于斯皮尔伯格来说也是意义重大。因为他和卡森伯格等人成立的梦工厂电影公司刚刚开张，急需要力作证明自己和公司的实力。梦工厂当时的合作方是派拉蒙影业，拍摄这部《拯救大兵瑞恩》也是下了很大决心。













现在，就让我们回到1997年，一起回溯《拯救大兵瑞恩》拍摄的岁月。



