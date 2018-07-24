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雷霆万钧！《拯救大兵瑞恩》20周年

斯皮尔伯格如何逼真呈现诺曼底登陆？

2018-07-24 09:23:14 来源：Mtime时光网

导语

第一部分

缘起，为什么是一个救人的故事？

第二部分

如何拍摄奥马哈抢滩登陆战？

第三部分

八个救一个，到底值不值？

策划/制作：Mtime时光网
现在，就让我们回到1997年，一起回溯《拯救大兵瑞恩》艰苦的拍摄岁月。

　　时光网特稿 战争巨制《拯救大兵瑞恩》是导演史蒂文·斯皮尔伯格的又一部辉煌作品，这部影片在1998年7月24日北美公映，之后就是票房旺收和喝彩之声接踵而来，很多二战老兵都称赞《拯救大兵瑞恩》这部电影如实再现了残酷的战争场景，是一部讴歌二战老兵的伟大作品。

　　翌年的奥斯卡颁奖典礼上，《拯救大兵瑞恩》获得了最佳导演奖，这是斯皮尔伯格第二次获得该奖项。之前是凭借《辛德勒的名单》获得奥斯卡最佳影片、最佳导演大奖。两次获得最佳导演奖，都是凭借二战题材的影片。

《拯救大兵瑞恩》让斯皮尔伯格第二次拿到奥斯卡最佳导演奖

　　在1999年奥斯卡颁奖典礼的当晚，《拯救大兵瑞恩》惜败于《莎翁情史》，没有获得最佳影片。这也是后来被很多影迷称之为奥斯卡的一大遗憾，《拯救大兵瑞恩》的经典和影响力，现而今也显然要超越《莎翁情史》。

　　在开拍之前，《拯救大兵瑞恩》这部作品对于斯皮尔伯格来说也是意义重大。因为他和卡森伯格等人成立的梦工厂电影公司刚刚开张，急需要力作证明自己和公司的实力。梦工厂当时的合作方是派拉蒙影业，拍摄这部《拯救大兵瑞恩》也是下了很大决心。


　　很大程度上也是因为有斯皮尔伯格执导、汤姆·汉克斯主演这两大保障才敢投资，毕竟二战电影在当时已经不是热门题材，投资大回报有限，这种情况其实在今天都没有改变，斯皮尔伯格是被剧本触动最终坚定决心拍摄这部电影，拍摄的艰难以及之后的种种影响力，也是斯皮尔伯格有些始料不及的。

　　现在，就让我们回到1997年，一起回溯《拯救大兵瑞恩》拍摄的岁月。

作者：崔汀   编辑：汀

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关键词： 拯救大兵瑞恩

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