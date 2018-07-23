有人评价，这是“狄仁杰”系列中最好的一部，徐克再次用波谲云诡的想象力征服了观众，他在国产片工业化的创造力方面也是一骑绝尘。主创透露，结尾的彩蛋不容错过。









徐克透露，每次去想狄仁杰延伸出的新故事时，都会想到两个重点：一是跟前面的狄仁杰有什么不一样？二是，相隔多年，怎样让观众保持住最初的兴奋。他一直都在探索中国式的奇案要怎么拍。





















徐克曾在采访中透露，《四大天王》本来是《夺命盛宴》，讲的是皇宫里摆了一场博弈的盛宴，在这个盛宴上产生了案情，要由狄仁杰破掉，有某种程度上的惊恐效果。但多次延伸之后，就变成了《四大天王》的故事。至于到底将来有没有《夺命盛宴》呢？“我相信还是有的”。

编辑：hello王小羊