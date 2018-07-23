时光网讯 《狄仁杰之四大天王》
22日在苏州华谊电影世界实景乐园首映，有人评价，这是“狄仁杰”系列中最好的一部，徐克
再次用波谲云诡的想象力征服了观众，他在国产片工业化的创造力方面也是一骑绝尘。主创透露，电影最后15分钟高潮的怒目天王大战不容错过，结尾的彩蛋更是一个接着一个。
首映发布会现场设置在了“狄仁杰”系列的标志——通天浮屠脚下，在这尊1:1还原、75米高的建筑下，华丽的红毯直通向实景乐园的万象神宫，宛若《通天帝国》中的盛典。徐克很激动，他说：“这是一个很伟大的事情。电影中用特效做的景观竟然在现实中出现，而且如此震撼。”王中磊
称：“八年前开始狄仁杰这个系列，第一次见徐克导演时，他给我看的就是通天浮屠的图。”
徐克透露，每次去想狄仁杰延伸出的新故事时，都会想到两个重点：一是跟前面的狄仁杰有什么不一样？二是，相隔多年，怎样让观众保持住最初的兴奋。他一直都在探索中国式的奇案要怎么拍。
此次“中国第一神探”回归，遭遇最强难题、最艰难处境，对此赵又廷
开玩笑表示，狄仁杰这回心魔缠身甚至“无法自理”，需要沙陀忠小伙伴来照料。林更新则现场回应，对赵又廷示范“望闻问切”等问诊动作，好兄弟亲密无间。
作为狄仁杰系列中的“武力担当”，冯绍峰
饰演的尉迟真金此次官位高升，愈加威风，对此冯绍峰称这次刻意让尉迟有些“中二”，时常怒目圆睁，来表现他的饱满情绪。尉迟武功无人能及，此次更全面“升级”，奉上精彩打戏。
最萌医官沙陀忠在《四大天王》中遭遇“野蛮女友”水月，两人上演感情戏。此前沙陀忠洗澡被水月偷看的戏份引发热议。林更新马思纯
现场回应此事，林更新表示“没什么好害羞的”，傲娇爽快的回答与害羞的沙陀忠完全判若两人。马思纯则说：“如果看别人（洗澡）可能会不好意思，但林更新就是我的哥们儿，没把他当成异性。”更diss林更新：“他以前是我的男神，后来从天而降，‘吧唧’一下掉地上。”
阮经天
此次饰演神秘高僧圆测，他表示自己的角色十分厉害，遇到问题“挥挥手就好了”，佛系且高冷。然而戏外，阮经天却一反戏中形象，被其他主演爆料是最会“撩人”和说“土味情话”的。
徐克曾在采访中透露，《四大天王》本来是《夺命盛宴》，讲的是皇宫里摆了一场博弈的盛宴，在这个盛宴上产生了案情，要由狄仁杰破掉，有某种程度上的惊恐效果。但多次延伸之后，就变成了《四大天王》的故事。至于到底将来有没有《夺命盛宴》呢？“我相信还是有的”。
编辑：hello王小羊