自从6年前他把自己全身心投入到《银河护卫队》系列和MCU里,我看着他把自己的声音引入到作品里,也看着他从原来那个总爱编造一些震惊事情来吸引眼球的人转变成如今的他。我亲眼目睹了他从担心为了大众而要磨掉自己棱角的他转变成意识到这种“棱角”并非如他想象中那样有用,讲故事才是他更出众的优秀天赋。我也看到了他比以往心胸更为广阔,不再是那个需要通过说些肮脏和冒犯的笑话来引起大家注意的人(随便你们怎么觉得吧——我不觉得他这些不雅的笑话是他最有意思的,我们的妈妈也不这么觉得)。

滚导与《银护》众卡司在片场

而最棒的一点是,我哥哥的转变同样也是电影中银河护卫队成员经历的转变。我多次听到哥哥说当星爵奎尔用“this is our chance to give a shit”这样的话来鼓舞团结队伍时,——to care(要真正去在意这些事情)——这也他想讲给自己的鼓励的话。这也是让《银河护卫队》的卡司们拥有如此受益经历的原因之一。