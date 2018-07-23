《银河护卫队》导演詹姆斯·古恩因不当言论被迪士尼开除后，数万网友请愿迪士尼重新雇佣滚导当导演。导演弟弟也在网上发长文力挺哥哥。

“滚导”詹姆斯·古恩





然而，随着人们逐渐冷静下来，这件事情目前有了一定程度的反转。据外媒报道，有一份请求迪士尼重新雇佣詹姆斯·古恩当《银护3》导演的请愿书正在外网流传开来，目前请愿人数已经达到4万多人。这份请愿书最初由一个名叫Chandler Edwards的网友发起，他在里面写到：“我知道这样做可能并不会改变任何事情，但我希望这能让迪斯尼意识到他们所犯的错误，并在未来不再重蹈覆辙。”





滚导被挖出来的不当言论 他是在为迪士尼工作之前就已经讲过这些玩笑了，并且他们真的都只是玩笑。我也同意大多数人包括古恩自己说的，这些玩笑很糟糕，也不有趣，但它们仍然只是玩笑，不能代表他就是这种人，这些都只是一种拙劣的搞笑手段。” Chandler Edwards还写道：“我同意如果人们在为某工作室工作期间说了一堆蠢话，工作室有充分的权利开除他。但现在的情况是很不一样，因为，这些都只是一种拙劣的搞笑手段。”



除了网友请愿，滚导的弟弟西恩·古恩也在推特发长文力挺哥哥。西恩·古恩在《银河护卫队》中饰演蓝爸爸勇度身边的副手，同时也担任着浣熊火箭的动作捕捉。他写到：





滚导与弟弟西恩·古恩 “我深爱着并支持我的哥哥詹姆斯，我对他感到骄傲，因为他在生活中对人非常友善、慷慨又有同情心。在他还是孩子的时候，就已经有明确的心愿，长大要成为艺术家，为大家讲故事，通过漫画、电影和自己的乐队来寻找自己的声音。但是寻找声音的抗争过程有时候很不雅、容易误入歧途或者说是十足的愚蠢，而有时候又很美妙、动人以及欢乐滑稽。

自从6年前他把自己全身心投入到《银河护卫队》系列和MCU里，我看着他把自己的声音引入到作品里，也看着他从原来那个总爱编造一些震惊事情来吸引眼球的人转变成如今的他。我亲眼目睹了他从担心为了大众而要磨掉自己棱角的他转变成意识到这种“棱角”并非如他想象中那样有用，讲故事才是他更出众的优秀天赋。我也看到了他比以往心胸更为广阔，不再是那个需要通过说些肮脏和冒犯的笑话来引起大家注意的人（随便你们怎么觉得吧——我不觉得他这些不雅的笑话是他最有意思的，我们的妈妈也不这么觉得）。

滚导与《银护》众卡司在片场 而最棒的一点是，我哥哥的转变同样也是电影中银河护卫队成员经历的转变。我多次听到哥哥说当星爵奎尔用“this is our chance to give a shit”这样的话来鼓舞团结队伍时，——to care（要真正去在意这些事情）——这也他想讲给自己的鼓励的话。这也是让《银河护卫队》的卡司们拥有如此受益经历的原因之一。

我们处心将自己投入到一部大制作的超级英雄电影里，而它的核心是非常私人的。这是一种馈赠，也是电影如此出色的原因所在。当然这也不算什么新鲜事。这都是詹姆斯以前在各种采访和解读中多次解释过的，不是我新编造出来的，它一直都是故事里的一部分。所以我想，当然也希望这是粉丝们能够一直以来持续关注并喜欢《银河护卫队》系列电影的原因，尽管它的导演詹姆斯曾经称的上是个混蛋，但也正因为有过这样的经历，它们最终成为了那些能够寻找自身优秀品质的电影。参与这些电影让我的哥哥变得更优秀，也让我变得更好，我会永远为此感到骄傲。”





与西恩·古恩一同力挺滚导的还有之前率先发声的“毁灭者”戴夫·巴蒂斯塔。巴蒂斯塔再次发推声援滚导，他在推文中表示：“当网络纳粹攻击你的时候，你会怎么做？谁会为你站出来？谁又会胆怯地与你划清距离？谁会因为过去那些糟糕的玩笑惩罚你，而不是因为你激励过数百万人来为你辩护？那可是数百万人啊！”





“毁灭者”继续发声支援 但他们认为，滚导只不过是在网络上面直言不逊的一些，比如之前有网友询问《银河护卫队2》是否有彩蛋的时候，滚导的回答是：“除非nmsl，否则就乖乖坐到字幕结束。” 在那些捍卫詹姆斯·古恩的网友眼中，詹姆斯·古恩最大的错误就是曾经说过这些出格的话，





Chandler Edwards承认，这份请愿书可能不会有太大的改变。但他说：“如果漫威能够恢复理智，重新聘用古恩，那就太好了。但如果我们能做的只是通过你（网友）的签名证明迪士尼犯了一个错误，我还是会把这一切视为一场胜利。”





根据对迪士尼强有力公关的了解，这份请愿书也许真的不太可能会改变现状，但它确实让滚导的处境变得好了一些，也让这件事情有了两种对立的立场。

前日，《银河护卫队》系列导演詹姆斯·古恩被迪士尼开除，原因是他数年前在推特发布了许多涉嫌“恋童”的不恰当言论，这些言论最近被保守派人士挖出，之后事件迅速发酵。除了被开除，滚导还受到了来自全世界大部分网友的唾骂，认为恋童癖是绝对不可以原谅的，就连部分帮滚导说话的人也同样受到语言攻击。