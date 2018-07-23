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"制裁特攻"北美开画爆冷登顶超前作

《妈妈咪呀2》首周屈居亚军 《精灵旅社3》第三

2018-07-23 07:57:33 来源：Mtime时光网

《制裁特攻》首周末以3580余万美元险胜《妈妈咪呀2》，爆冷登顶北美周末票房冠军。后者居亚，表现低于预期，《精灵旅社3》退至第三。

《制裁特攻》爆冷登顶北美票房冠军

      时光网讯 上周末开画的两部新片再次让北美市场格局重新洗牌，但市场热度仍未出现明显回升。犯罪动作续集《制裁特攻》首周末斩获3580余万美元，以较小优势险胜《妈妈咪呀2》登顶北美周末排行榜，并让发行公司索尼影业连续两周将周末冠军收入囊中。同日开画的歌舞续集《妈妈咪呀2》首周末报收3400余万美元，以较小劣势屈居亚军，开画表现稍低于市场预期。

      动画续集《精灵旅社3》次周末再收2315万美元，较首周末下跌近半，退居周末榜季军。漫威宇宙续作《蚁人2：黄蜂女现身》周末再收1600余万美元，被挤退至周末第四，上映三周累计票房已超1.6亿美元。

      由于新片开画量级一般，而老片中的《摩天营救》走势跳水更是让暑期档周末市场显得不够火爆。2018年第29个周末前12名影片累计票房报1.57亿美元，周末大盘环比持平之前一周。同时，周末市场大盘比《敦刻尔克》开画摘冠的去年同期（大盘1.76亿美元）大跌11%。截止周日，2018年北美暑期档累计票房已升至31.23亿美元，大盘较去年同期大涨13%；而今年年度累计票房已冲高至70.7亿美元，以创纪录的速度冲破70亿美元大关。

      迪士尼发行的动画片《超人总动员2》周末再收1150余万美元，退居周末榜第五名；影片周末下跌不到三成，北美累计票房已高达5.57亿美元。环球出品的科幻续集《侏罗纪世界2》周末再收1100万美元，以稳健的走势紧随其后，北美累计票房已超3.8亿美元。

      Blumhouse出品的恐怖续集《解除好友2》上周末在1546家影院开画，首周末三天录得350万美元，仅排在周末票房第九名。这部投资仅100万美元的低成本影片由新人导演斯蒂芬·思科执导，故事讲述一个年轻人捡到了一台笔记本，里面存有世界各地的“绑架”“谋杀”视频，呼唤好友观看时却发现这是真正的杀人！影片开画表现远逊于首部《解除好友》，由环球发行的后者开画周末票房达1585万美元，续集首周表现较前作跳水78%。

《妈妈咪呀2》剧照

      《解除好友2》媒体口碑平庸，烂番茄媒体好评率仅为57%（均分5.4）。媒体评价影片“新开画出的剧情草率仓促而且毫无创造性，无法让观众信服”（摘自RogerEbert.com），但“基本能够让恐怖片粉丝在稳扎稳打的氛围营造中得到满足”。首部《解除好友》三年前以100万美元的成本换回6400万美元的全球票房，是当年票房回报率最高的电影。预计这部续集全球票房将难破2000万美元，将比前作缩水六成以上。

      青春喜剧《八年级》上周末扩至33家影院继续点映，周末三天报收79.4万美元，挤进周末前20名。由90后新人导演博·伯翰掌镜的这部影片在明显扩馆后，馆均票房仍高达2.4万美元，扩映表现出色。这部曾在圣丹斯电影节展映的影片烂番茄好评率高达99%，被誉为本年度的《伯德小姐》。影片两周点映票房已达120万美元，其后续扩映表现也非常令人期待。

      狮门发行的喜剧《盲点》上周末起在四个城市的14家影院进行点映，首周末进账33万美元，馆均票房也高达2.38万美元。《盲点》同样来源于圣丹斯电影节，烂番茄新鲜度高达91的本片故事聚焦一个假释犯假释期的最后几天生活。

      BST发行的纪录片《麦昆》在四家影院点映收入9.7万美元，馆均票房达2.42万美元。影片通过时尚圈人士口述，还原英国知名设计师亚历山大·麦昆短暂而璀璨的一生。《麦昆》烂番茄新鲜度高达100%，是继《以我为邻》后又一部进驻市场的高品质纪录片。

北美周末票房前十名 2018.07.20 - 07.22（单位：万美元）

   编辑：ruo

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关键词： 北美票房 周末票房 制裁特攻

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