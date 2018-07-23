《制裁特攻》首周末以3580余万美元险胜《妈妈咪呀2》，爆冷登顶北美周末票房冠军。后者居亚，表现低于预期，《精灵旅社3》退至第三。



















《妈妈咪呀2》剧照

《解除好友2》媒体口碑平庸，烂番茄媒体好评率仅为57%（均分5.4）。媒体评价影片“新开画出的剧情草率仓促而且毫无创造性，无法让观众信服”（摘自RogerEbert.com），但“基本能够让恐怖片粉丝在稳扎稳打的氛围营造中得到满足”。首部《解除好友》三年前以100万美元的成本换回6400万美元的全球票房，是当年票房回报率最高的电影。预计这部续集全球票房将难破2000万美元，将比前作缩水六成以上。





青春喜剧《八年级》上周末扩至33家影院继续点映，周末三天报收79.4万美元，挤进周末前20名。由90后新人导演博·伯翰掌镜的这部影片在明显扩馆后，馆均票房仍高达2.4万美元，扩映表现出色。这部曾在圣丹斯电影节展映的影片烂番茄好评率高达99%，被誉为本年度的《伯德小姐》。影片两周点映票房已达120万美元，其后续扩映表现也非常令人期待。





狮门发行的喜剧《盲点》上周末起在四个城市的14家影院进行点映，首周末进账33万美元，馆均票房也高达2.38万美元。《盲点》同样来源于圣丹斯电影节，烂番茄新鲜度高达91的本片故事聚焦一个假释犯假释期的最后几天生活。





BST发行的纪录片《麦昆》在四家影院点映收入9.7万美元，馆均票房达2.42万美元。影片通过时尚圈人士口述，还原英国知名设计师亚历山大·麦昆短暂而璀璨的一生。《麦昆》烂番茄新鲜度高达100%，是继《以我为邻》后又一部进驻市场的高品质纪录片。



