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"哥斯拉：怪兽之王"曝SDCC限定海报

哥斯拉大战三头巨兽王者基多拉 展神话史诗质感

2018-07-23 09:23:27 来源：Mtime时光网

海报中呈现了哥斯拉对阵他的终极敌人——三头巨兽王者基多拉的场面。


      时光网讯 华纳和传奇联合打造的《哥斯拉：怪兽之王》曝光一款SDCC限定海报，哥斯拉与它的终极敌人——三头巨兽王者基多拉大战的场面在海报中呈现，油画般浓稠的色彩另之颇具史诗质感。

      《哥斯拉：怪兽之王》承接《金刚：骷髅岛》，“帝王计划”神秘政府组织将继续研究接触更多怪兽，包括哥斯拉、拉顿、魔斯拉、以及王者基多拉（《金刚：骷髅岛》彩蛋出现的四大巨兽）！尤其哥斯拉将对阵他的终极敌人——三头巨兽王者基多拉！

      　影片将由《X战警：天启》的编剧迈克尔·道赫蒂执导，章子怡也将现身，2019年5月31日在北美上映。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 哥斯拉怪兽之王 海报 SDCC
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哥斯拉：怪兽之王

哥斯拉：怪兽之王 (2019)

0.0

导演：迈克尔·道赫蒂

主演：凯尔·钱德勒

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