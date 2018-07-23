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刘德华古天乐苗侨伟《扫毒2》香港热拍

延续前作故事风格 华仔监制主演双身份加持

2018-07-23 09:34:06 来源：Mtime时光网

在《扫毒2》探班现场，刘德华透露在当日拍摄的港铁场景内会有汽车与地铁相撞的罕见场景，古天乐也直言这部戏相比之前的香港犯罪题材电影场面更加激烈。
　　时光网讯  由刘德华监制，邱礼涛执导的电影《扫毒2》于日前在香港举办记者会。当天，剧组正在进行剧中重要场景“港铁”的群戏拍摄，刘德华携古天乐苗侨伟周秀娜应采儿卫诗雅、张国强、陈佩诗等一众主创亮相，与媒体分享了这部影片的幕后趣事与拍摄最新进展。
 
　　随着近年来连续数部作品的不俗表现，“刘德华监制”正逐渐成为影视作品质量的金字招牌，谈及出演“余顺天”一角的缘由，刘德华直言“原本只想当监制，在开《拆弹专家2》的策划会时拿到了剧本，被角色打动才决定出演。”
 
　　在探班现场，刘德华、古天乐与现场媒体一同分享了片场故事。刘德华透露在当日拍摄的港铁场景内会有汽车与地铁相撞的罕见场景，古天乐也直言这部戏相比之前的香港犯罪题材电影场面更加激烈。

　　而被记者问及本片是否有搞笑成分时，刘德华表示《扫毒2》题材严肃，大家都在认真的拍摄动作场面，古天乐也补充道“两人在联手认真拍摄”。在介绍角色时，古天乐透露了一段开拍前的趣事，因自己名字中带“天”，他误以为自己饰演的是余顺天一角，知道真相后深感“被骗来了”！
　
　　据悉，《扫毒2》在延续前作的故事风格之外，更投入大成本组建黄金阵容，打造真实场景。《扫毒2》不仅力邀刘德华、古天乐、苗侨伟组建故事中的铁三角，更邀请到林嘉欣、周秀娜、应采儿、张国强、陈家乐、卫诗雅、欧阳靖、李灿森、郑则仕、欧瑞伟等影星加盟。

　　当日的探班活动，剧组特意安排在了本片大量动作场面发生地——耗资过千万、1比1搭建的港铁场景中。随着苗侨伟在地铁站闸口发出信号，警车载着刘德华和古天乐一齐现身，与当时到场的全体主创携手登场，在多家媒体的见证下，手持扫把，将地面上的道具毒品一扫而尽。 

   编辑：hello王小羊

关键词： 扫毒2 刘德华 古天乐 苗侨伟
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