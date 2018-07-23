老九门支离破碎，在吴邪的安排下，少年黎簇卷入一场惊天迷局面临生死考验，《沙海》讲述的就是《盗墓笔记》十年后的故事。





老九门支离破碎，在吴邪的安排下，少年黎簇卷入一场惊天迷局面临生死考验，《沙海》讲述的就是《盗墓笔记》十年后的故事。发布会当天，黎簇、吴邪、苏难等人再次“来到”古潼京，与观众一起揭开《沙海》的神秘面纱。这部剧不仅有上述主创加盟，更云集了张艺兴、梁天、姚橹、于和伟等一众演员。





作为一部现代探险剧，《沙海》中有大量沙漠和奇幻场景，在四个月的拍摄期间辗转多地辛苦拍摄。发布会当天，吴磊帅气双排扣西装现身，已从少年长成“轻熟男”模样。吴磊剧透他饰演的黎簇与吴邪的神秘关系：“我们就像是学生和老师。”





秦昊饰演的吴邪也收敛起当年的天真，成为一切的幕后布局者。他以旅行摄影作家的身份重新登场，向命局宣战。提及剧中与吴磊的关系时，秦昊打趣说道：“我俩的关系嘛，男男关系，像大金刚狼对小金刚狼那样。”





《沙海》也牵动了整个九门四代无数的老朋友，发布会上，《老九门》中的“张日山”张铭恩、“黑瞎子”季晨、“王盟”朱杰均以剧中造型或特色亮相。被称为“霸道总裁”和“百岁老人”的张铭恩透露：“被喊霸道总裁是因为在剧中他是九门的管理者；而从抗战时期一直活到现在被大家戏称‘百岁老人’”。





《沙海》一直被称为《盗墓笔记》的“少年篇”，原作者也是总编剧的南派三叔表示：“《盗墓笔记》的本传已经写了很多书了，而创作一个新时代的探险故事需要新的主人公，我希望老九门的精神能够传承下去。”





同时他认为，黎簇、苏万和杨好三人组成的“新铁三角”和“老铁三角”并不一样，“这次是年轻人在弘扬正能量，《沙海》将是《盗墓笔记》系列的未来走向，倡导保护文物，有阳光、朝气的氛围。”

编辑：hello王小羊