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成龙乘直升机空降 为动作人付出落泪

成龙动作电影周闭幕 众星云集吴京获两项表彰

2018-07-23 10:24:10 来源：Mtime时光网

第四届成龙国际动作电影周在山西大同落幕，成龙乘直升机空降现场，为动作电影人的辛苦付出落泪。《红海行动》成当晚最大赢家，吴京凭借《战狼2》拿下两项荣誉，洪金宝获终身成就荣誉。
       时光网讯 7月22日晚，第四届成龙国际动作电影周在山西大同闭幕。本场盛会选在充满古都特色的永泰门瓮城内举行，出席成龙国际动作电影周闭幕式的明星阵容十分强大。

      当天除了活动发起人成龙以及7位电影周评委会成员：主席吴思远、评委杨紫琼、文隽、陆川黄晓明白百何钱嘉乐齐现身，还有洪金宝李仁港唐季礼王晶吴京马楚成韩延段奕宏王宝强释小龙蒋璐霞陈勋奇伍咏薇林志颖张蓝心《摔跤吧！爸爸》主演法缇玛·萨那·纱卡桑亚·玛荷塔，成家班等电影人和体育健将李宁、歌手张靓颖、张杰、谭维维、常石磊等嘉宾悉数到场，为动作电影打Call。

       经过六天的评选，第四届成龙国际动作电影周的各项表彰结果也于闭幕式上一一揭晓。其中，《红海行动》夺三项表彰成最大赢家。最佳动作男女演员荣誉都诞下双黄蛋，分别授予吴京、段奕宏及蒋璐霞、法缇玛·萨那·纱卡，吴京还同时凭借《战狼2》获得最佳动作导演表彰。在红毯上吴京幽默打趣成龙的敬业：“成龙大哥跳的楼比我走的路都多！” ​​​​

       当晚最动人的一幕，是由台上、台下的动作电影人一同献上的——实景表演《我是动作人》的演出过程中，成家班成员重现了特技演员日常的搏命精神和无畏付出，看到这一幕幕令人紧张又心疼的表演，成龙、杨紫琼、吴京等动作人都不禁泪流满面。

成龙乘直升机霸气空降 看成家班特技表演动容落泪
兑现“星光行动”扶贫承诺 将为当地特色产品公益代言

      熟悉成龙动作电影的我们都知道，银幕上的大哥可以说是“上天入地、无所不能”。在成龙国际动作电影周的闭幕式上，近万名观众也可以现场观看到他精彩的特技表演——借助绳索从悬停在半空的直升机上霸气空降，风采不减当年。 

      走上舞台，成龙除了再次感谢大同对于本届动作电影周的支持，也宣布自己愿为当地所有的特色产品进行公益代言，兑现此前“星光行动”的扶贫承诺。他还透露，在自己的倡导下，黄晓明、白百何等更多的演员也表达了加入脱贫攻坚行动的强烈意愿。大同市委张吉福书记代表当地父老乡亲，特别为成龙颁发纪念杯，表达感激之情。

      成龙完成了精彩的特技登场表演，他的成家班自然更要积极响应。本场闭幕式的三场重头戏实景演出均是由这些动作人们完成：跟随《木兰长歌》战马上的花木兰的身影，我们再次感受到为国征战的刀光剑影以及气吞山河的英雄气概。《我是动作人》则用高危的爆破、打斗、飘高场面重现了特技演员辛苦的工作日常，让所有观众看得既紧张又心疼。闭幕式上，成家班把《A计划》“香港街头”搬进了“大同古城”，街头打斗戏火药味十足。

《红海》成当晚最大赢家 替身演员受表彰感恩成龙
洪金宝获终身成就荣誉 调侃成龙：想逼我退休没这么容易

       入围第四届成龙国际动作电影周的中外佳片共计12部，分别是《红海行动》、《战狼2》、《绣春刀II：修罗战场》、《唐人街探案2》、《英雄本色2018》、《杀破狼·贪狼》、《追龙》、《引爆者》、《摔跤吧！爸爸》、《极盗车神》、《深海越狱》和《斩尽杀绝》。闭幕式上，包括最佳动作影片、最佳男女动作演员、最佳动作导演在内的八项荣誉依次揭晓。

       拿下最佳动作片、最佳动作女演员、最佳特技三项荣誉的《红海行动》是本届成龙国际电影周的大赢家。最佳动作女演员荣誉由“蛟龙小队”一姐蒋璐霞与《摔跤吧！爸爸》女主角法缇玛·萨那·纱卡共同获得。

      法缇玛怀抱奖杯直言自己很意外很惊喜，蒋璐霞对于获得如此重要的荣誉则表达了十分的感激：“一个拍了11年动作戏的女孩子，能够因为《红海行动》而被大家关注，让我的坚持迎来了曙光。我很崇拜杨紫琼，她是我的标杆，对于女生来说拍动作片是难上加难，一身伤病，但我一直告诉自己要坚持下去。”

      硬汉吴京和文艺片男神段奕宏分享了最佳动作男演员的殊荣。段奕宏忍不住自我调侃道：“这份荣誉对吴京来说是当之无愧，对我来说是受之有愧。”在段奕宏的理解中，成龙电影周的表彰是对所有从业者的一种鼓励，鼓励大家不断创造更高水准的作品。他也希望自己以此为契机努力，争取匹配吴京的《战狼5》。

      吴京首先透露，看哭成龙、杨紫琼的《我是动作人》表演，同样也令自己流泪了。“每个人都一定有过拄着拐接到家里电话的经历，我曾经就拄着拐接到过我妈妈的电话。我说我现在文戏受到肯定，以后都不用打了。我相信每个武行兄弟都是经历过的。感谢我的武术指导让我保住了这条命，感谢成龙大哥，让更多人看到了这些幕后的兄弟姐妹。” 

       成龙国际动作电影周与其他电影表彰活动最不同的，是最佳动作男女替身等属于幕后动作人的荣誉。崔龙龙和陈佼娇分别在《唐人街探案2》和《绣春刀II：修罗战场》中为王宝强和辛芷蕾担任替身。今天，所有观众都记住了他们两个的名字和模样。两位年轻人也真心的感谢成龙，能够让他们有这个机会走到台前。此外，最佳打斗场面设计荣誉授予了王晶执导的《追龙》。

       成龙国际动作电影周举办到第四届，终于颁出了第一个“终身成就荣誉”。而这个被表彰的人，在成龙看来是绝对配得上实至名归，他就是洪金宝，不过洪金宝却认定这是成龙的“圈套”，他说“这个奖来得太早，我其实还年轻呢，我知道他就是想逼我退休，没那么容易！”他随后喊话成龙，退休前，我想找到人取代他、超越他。“但是想超越他很不容易，希望你们能以他为标杆，不怕辛苦，能不能成龙，看你们的造化！”

       当天，现场的动作人们还特别缅怀了不久前刚刚不幸病逝的演员计春华。主持人白岩松感慨的说：要一直想起他、记住他、怀念他。而最好的怀念便是对他动作精神的继承。

第四届成龙国际动作电影周完整获奖名单：

最佳动作片荣誉：《红海行动》

最佳动作片导演荣誉：吴京《战狼2》

终身成就荣誉：洪金宝

最佳动作男演员荣誉：段奕宏《引爆者》 吴京《战狼2》

最佳动作女演员荣誉：法缇玛·萨那·沙卡《摔跤吧！爸爸》 蒋璐霞《红海行动》

最佳动作男替身演员荣誉：崔龙龙《唐人街探案2》 王宝强替身

最佳动作女替身演员荣誉：陈佼娇《绣春刀2：修罗战场》 辛芷蕾替身

最佳动作指导荣誉：伍刚《唐人街探案2》

最佳动作新人荣誉奖：桑亚·玛荷塔

最佳特技荣誉奖：《红海行动》

最佳打斗场面设计荣誉奖：《追龙》

   编辑：隐饮

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关键词： 成龙 吴京 成龙动作电影周
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