第四届成龙国际动作电影周在山西大同落幕，成龙乘直升机空降现场，为动作电影人的辛苦付出落泪。《红海行动》成当晚最大赢家，吴京凭借《战狼2》拿下两项荣誉，洪金宝获终身成就荣誉。

时光网讯 7月22日晚，第四届成龙国际动作电影周在山西大同闭幕。本场盛会选在充满古都特色的永泰门瓮城内举行，出席成龙国际动作电影周闭幕式的明星阵容十分强大。













当晚最动人的一幕，是由台上、台下的动作电影人一同献上的——实景表演《我是动作人》的演出过程中，成家班成员重现了特技演员日常的搏命精神和无畏付出，看到这一幕幕令人紧张又心疼的表演，成龙、杨紫琼、吴京等动作人都不禁泪流满面。





成龙乘直升机霸气空降 看成家班特技表演动容落泪

兑现“星光行动”扶贫承诺 将为当地特色产品公益代言





熟悉成龙动作电影的我们都知道，银幕上的大哥可以说是“上天入地、无所不能”。在成龙国际动作电影周的闭幕式上，近万名观众也可以现场观看到他精彩的特技表演——借助绳索从悬停在半空的直升机上霸气空降，风采不减当年。





走上舞台，成龙除了再次感谢大同对于本届动作电影周的支持，也宣布自己愿为当地所有的特色产品进行公益代言，兑现此前“星光行动”的扶贫承诺。他还透露，在自己的倡导下，黄晓明、白百何等更多的演员也表达了加入脱贫攻坚行动的强烈意愿。大同市委张吉福书记代表当地父老乡亲，特别为成龙颁发纪念杯，表达感激之情。





成龙完成了精彩的特技登场表演，他的成家班自然更要积极响应。本场闭幕式的三场重头戏实景演出均是由这些动作人们完成：跟随《木兰长歌》战马上的花木兰的身影，我们再次感受到为国征战的刀光剑影以及气吞山河的英雄气概。《我是动作人》则用高危的爆破、打斗、飘高场面重现了特技演员辛苦的工作日常，让所有观众看得既紧张又心疼。闭幕式上，成家班把《A计划》“香港街头”搬进了“大同古城”，街头打斗戏火药味十足。





《红海》成当晚最大赢家 替身演员受表彰感恩成龙

洪金宝获终身成就荣誉 调侃成龙：想逼我退休没这么容易





入围第四届成龙国际动作电影周的中外佳片共计12部，分别是《红海行动》、《战狼2》、《绣春刀II：修罗战场》、《唐人街探案2》、《英雄本色2018》、《杀破狼·贪狼》、《追龙》、《引爆者》、《摔跤吧！爸爸》、《极盗车神》、《深海越狱》和《斩尽杀绝》。闭幕式上，包括最佳动作影片、最佳男女动作演员、最佳动作导演在内的八项荣誉依次揭晓。





拿下最佳动作片、最佳动作女演员、最佳特技三项荣誉的《红海行动》是本届成龙国际电影周的大赢家。最佳动作女演员荣誉由“蛟龙小队”一姐蒋璐霞与《摔跤吧！爸爸》女主角法缇玛·萨那·纱卡共同获得。





法缇玛怀抱奖杯直言自己很意外很惊喜，蒋璐霞对于获得如此重要的荣誉则表达了十分的感激：“一个拍了11年动作戏的女孩子，能够因为《红海行动》而被大家关注，让我的坚持迎来了曙光。我很崇拜杨紫琼，她是我的标杆，对于女生来说拍动作片是难上加难，一身伤病，但我一直告诉自己要坚持下去。”





硬汉吴京和文艺片男神段奕宏分享了最佳动作男演员的殊荣。段奕宏忍不住自我调侃道：“这份荣誉对吴京来说是当之无愧，对我来说是受之有愧。”在段奕宏的理解中，成龙电影周的表彰是对所有从业者的一种鼓励，鼓励大家不断创造更高水准的作品。他也希望自己以此为契机努力，争取匹配吴京的《战狼5》。





吴京首先透露，看哭成龙、杨紫琼的《我是动作人》表演，同样也令自己流泪了。“每个人都一定有过拄着拐接到家里电话的经历，我曾经就拄着拐接到过我妈妈的电话。我说我现在文戏受到肯定，以后都不用打了。我相信每个武行兄弟都是经历过的。感谢我的武术指导让我保住了这条命，感谢成龙大哥，让更多人看到了这些幕后的兄弟姐妹。”





成龙国际动作电影周与其他电影表彰活动最不同的，是最佳动作男女替身等属于幕后动作人的荣誉。崔龙龙和陈佼娇分别在《唐人街探案2》和《绣春刀II：修罗战场》中为王宝强和辛芷蕾担任替身。今天，所有观众都记住了他们两个的名字和模样。两位年轻人也真心的感谢成龙，能够让他们有这个机会走到台前。此外，最佳打斗场面设计荣誉授予了王晶执导的《追龙》。





成龙国际动作电影周举办到第四届，终于颁出了第一个“终身成就荣誉”。而这个被表彰的人，在成龙看来是绝对配得上实至名归，他就是洪金宝，不过洪金宝却认定这是成龙的“圈套”，他说“这个奖来得太早，我其实还年轻呢，我知道他就是想逼我退休，没那么容易！”他随后喊话成龙，退休前，我想找到人取代他、超越他。“但是想超越他很不容易，希望你们能以他为标杆，不怕辛苦，能不能成龙，看你们的造化！”





当天，现场的动作人们还特别缅怀了不久前刚刚不幸病逝的演员计春华。主持人白岩松感慨的说：要一直想起他、记住他、怀念他。而最好的怀念便是对他动作精神的继承。





第四届成龙国际动作电影周完整获奖名单：





最佳动作片荣誉：《红海行动》





最佳动作片导演荣誉：吴京《战狼2》





终身成就荣誉：洪金宝





最佳动作男演员荣誉：段奕宏《引爆者》 吴京《战狼2》





最佳动作女演员荣誉：法缇玛·萨那·沙卡《摔跤吧！爸爸》 蒋璐霞《红海行动》





最佳动作男替身演员荣誉：崔龙龙《唐人街探案2》 王宝强替身





最佳动作女替身演员荣誉：陈佼娇《绣春刀2：修罗战场》 辛芷蕾替身





最佳动作指导荣誉：伍刚《唐人街探案2》





最佳动作新人荣誉奖：桑亚·玛荷塔





最佳特技荣誉奖：《红海行动》





最佳打斗场面设计荣誉奖：《追龙》





编辑：隐饮