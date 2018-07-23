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《西虹市首富》沈腾“月花十亿”神操作

电影曝终极海报 《夏洛特烦恼》班底回归

2018-07-23 10:06:37 来源：Mtime时光网

“如何在一个月内合法花光十亿”是《西虹市首富》设下的奇葩挑战，今日电影曝光终极海报。
　　时光网讯  自己花钱爽，看别人花钱更爽！这怎么可能？《西虹市首富》就把这种可能变为现实。沈腾出演的落魄守门员王多鱼迎来“月花十亿”的奇葩挑战。电影将于7月27日全国上映，今日曝光终极海报。

　　海报里，那一朵钞票叠成的“玫瑰花”不再是王多鱼奋力攀爬的目标，而成为他叼在嘴里的战利品；手握亿万资产的首富却高兴不起来，在规定的条件下、月花十亿让他十分烦恼。

　　“如何在一个月内合法花光十亿”是《西虹市首富》设下的奇葩挑战，在预告片曝光后，不少网友都给王多鱼“献计献策”，而两位导演也透露：“在剧本创作阶段为了想花钱与设限的招数，都牺牲了不少脑细胞。”

　　不过，花钱特烦恼绝非是主题绝非影片主题，沈腾饰演的王多鱼作为守门员代表着足球运动的底线，暗示了影片对“人生底线”的坚守；而在预告中他大喊出的“钱是王八蛋，我们要尊重梦想”，也展示出：“认真败家”的行为背后其实是热血追梦。

　　沈腾在接受采访时也表达了自己的金钱观：“在这个世界上有很多东西比金钱重要，比如理想、爱情、友情，这些统统都是财富所无法取代的。”这部电影不仅是一部现世童话，更是一部爆笑寓言。
 
　　作为闫非、彭大魔的又一部大银幕作品，《西虹市首富》从筹备之初就十分注重品质。为此，二人用了两年的时间打磨剧本，优质的剧本吸引沈腾、张一鸣、常远、艾伦、魏翔、王成思、陶亮等《夏洛特烦恼》成员的悉数回归。不过在谈到演员的选择上面，导演毫不留情的透露：“一开始并没有想王多鱼就是沈腾，但是等整个创作下来这个落魄门将的感觉还是沈腾浑然天成”。

　　这么“毒舌”还不止，为了落魄中年男的形象，两人还对老搭档沈腾“残忍”的开启了减肥、增肥的肉体折磨。作为导演彭大魔的邻居兼多年好友，影片中庄强的饰演者张一鸣也并不轻松，导演时刻监控他的增肥进度，对他肚子上因肥胖而出现的“妊娠纹”都无动于衷。

   编辑：hello王小羊

关键词： 西虹市首富 终极海报
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Teng Shen

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