在最新发布的“我们什么都没有，只有爱”主题剧照中，柴田一家悉数亮相，人物柔和的脸庞配上各自关于爱的宣言，寥寥数语中，蕴含着对现实的无奈、对美好的憧憬，共同揭示出影片的深层主旨。
父亲治没有正式的工作，凭借盗取维持一家人的生活日常；一家人的生活也没有美食，最常吃的是乌冬面泡可乐饼，这就是祥太最念念不忘的美食，还有意外闯入的小女孩由里，一起享受这个拼凑家庭的温暖。在生活的窘境下，毫无血缘关系的一家人，充当着各自的角色，即使什么都没有，却能感受到一家六口的温暖与爱。而这也是电影想要传达的主题，这一辈子，哪怕你什么都没有，只要有爱，就是值得的。
《小偷家族》
的故事围绕着一个拼凑的家庭展开，一群毫无血缘关系的社会边缘人，组成了一个家庭，他们靠偷窃维生，他们没有光鲜的工作、没有可口的食物、没有豪华的房子，他们什么都没有，只有彼此最珍贵的爱，而这份爱，也正是他们活着的动力和精神支撑。
《小偷家族》
在今年的戛纳电影节拿下金棕榈大奖，随后该片无论是在上海展映，还是在日本、香港等国家和地区正式公映，都得到了超高评价，一波又一波的口碑接连引爆，“明明是克制的平静叙事，却用温情打动人心”“人与人之间真正的羁绊，是爱”“爱是可以跨越一切的”“是枝裕和在这部影片中所展现的爱，平静却澎湃，温和却拥有直抵内心的力量”等观影感悟数不胜数。
编辑：隐饮