是枝裕和《小偷家族》曝主题剧照，柴田一家悉数亮相，人物柔和的脸庞配上各自关于爱的宣言，寥寥数语中，蕴含着对现实的无奈、对美好的憧憬。





在最新发布的“我们什么都没有，只有爱”主题剧照中，柴田一家悉数亮相，人物柔和的脸庞配上各自关于爱的宣言，寥寥数语中，蕴含着对现实的无奈、对美好的憧憬，共同揭示出影片的深层主旨。





父亲治没有正式的工作，凭借盗取维持一家人的生活日常；一家人的生活也没有美食，最常吃的是乌冬面泡可乐饼，这就是祥太最念念不忘的美食，还有意外闯入的小女孩由里，一起享受这个拼凑家庭的温暖。在生活的窘境下，毫无血缘关系的一家人，充当着各自的角色，即使什么都没有，却能感受到一家六口的温暖与爱。而这也是电影想要传达的主题，这一辈子，哪怕你什么都没有，只要有爱，就是值得的。













编辑：隐饮