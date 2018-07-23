《我不是药神》实现周票房三连冠，总票房突破29亿。

时光网讯 上周内地票房报收11.15亿，相较上上周16.76亿的成绩下降33.5%。





















进入上映第三周，《我不是药神》票房增速开始明显放缓，但依然斩获周票房4.35亿，实现周票房三连冠。目前该片累计票房已达29亿，距突破30亿大关只剩一步之遥。





《我不是药神》目前的票房成绩在2018年内地票房排行榜中位居季军，仅次于《红海行动》和《唐人街探案2》。在影史内地票房总榜中，《我不是药神》暂居第五名。至此，内地影市最卖座的五部电影均为国产片。





从上周五《摩天营救》首映开始，《我不是药神》便让出了单日票房冠军的位置，未来票房增长空间有限。目前，《我不是药神》与《唐人街探案2》、《红海行动》分别还有4.97亿、7.49亿的票房差距，恐难超越。











“巨石”强森主演的动作电影《摩天营救》上周五内地首映，首周票房3.28亿，拿下周票房亚军。





由于上映时间较短，《摩天营救》虽然将《我不是药神》从单日票房冠军的位置上挤走，但错失周票房冠军。





《摩天营救》是“巨石”强森今年在内地上映的第二部电影，上一部《狂暴巨兽》于4月上映，首周票房3.5亿，总票房10.03亿。





《摩天营救》首周票房只比《狂暴巨兽》同期少了2200万，又身处暑期档，总票房有望向10亿发起冲击。当然，前提是本周末在面对《西虹市首富》和《狄仁杰之四大天王》的冲击时能够挺住。











姜文导演作品《邪不压正》上周报收2.17亿，位居周票房季军，累计票房5.32亿。





姜文“北洋三部曲”前两部作品《让子弹飞》和《一步之遥》分别于2010年和2014年上映，两者总票房分别为6.36亿、5.13亿。





剔除电商服务费后，《邪不压正》目前分账票房5亿。与两部前作分别还有1.39亿、1300万的票房差距。以目前的票房走势看，《邪不压正》的总票房超越《一步之遥》容易，想超越《让子弹飞》难度不小。





动画电影《神奇马戏团》上周六首映，前两日票房2570万，位居周票房第四名。











上映已久的《动物世界》上周报收2400万，位居周票房第五名，累计票房5.05亿。





《动物世界》导演韩延此前票房最高的作品为2015年的《滚蛋吧！肿瘤君》，票房5.12亿。《动物世界》剔除电商服务费后，目前分账票房4.73亿，恐难追平前者成绩。





动画电影《新大头儿子和小头爸爸3》上周报收2100万，累计票房1.39亿。





《侏罗纪世界2》上周报收2000万，累计票房16.87亿。





《汪星卧底》上周五首映，首周票房815万。



