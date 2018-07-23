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《我不是药神》破29亿周票房三连冠

《摩天营救》首周3.28亿 夺走“药神”日冠宝座

2018-07-23 11:44:22 来源：Mtime时光网

《我不是药神》实现周票房三连冠，总票房突破29亿。
      时光网讯 上周内地票房报收11.15亿，相较上上周16.76亿的成绩下降33.5%。



      《我不是药神》实现周票房三连冠，总票房突破29亿。新上映的《摩天营救》拿下周票房亚军。《邪不压正》《神奇马戏团》《动物世界》位居周票房三四五名。



      进入上映第三周，《我不是药神》票房增速开始明显放缓，但依然斩获周票房4.35亿，实现周票房三连冠。目前该片累计票房已达29亿，距突破30亿大关只剩一步之遥。

      《我不是药神》目前的票房成绩在2018年内地票房排行榜中位居季军，仅次于《红海行动》和《唐人街探案2》。在影史内地票房总榜中，《我不是药神》暂居第五名。至此，内地影市最卖座的五部电影均为国产片。

      从上周五《摩天营救》首映开始，《我不是药神》便让出了单日票房冠军的位置，未来票房增长空间有限。目前，《我不是药神》与《唐人街探案2》、《红海行动》分别还有4.97亿、7.49亿的票房差距，恐难超越。



      “巨石”强森主演的动作电影《摩天营救》上周五内地首映，首周票房3.28亿，拿下周票房亚军。

      由于上映时间较短，《摩天营救》虽然将《我不是药神》从单日票房冠军的位置上挤走，但错失周票房冠军。

      《摩天营救》是“巨石”强森今年在内地上映的第二部电影，上一部《狂暴巨兽》于4月上映，首周票房3.5亿，总票房10.03亿。

      《摩天营救》首周票房只比《狂暴巨兽》同期少了2200万，又身处暑期档，总票房有望向10亿发起冲击。当然，前提是本周末在面对《西虹市首富》和《狄仁杰之四大天王》的冲击时能够挺住。



      姜文导演作品《邪不压正》上周报收2.17亿，位居周票房季军，累计票房5.32亿。

      姜文“北洋三部曲”前两部作品《让子弹飞》和《一步之遥》分别于2010年和2014年上映，两者总票房分别为6.36亿、5.13亿。

      剔除电商服务费后，《邪不压正》目前分账票房5亿。与两部前作分别还有1.39亿、1300万的票房差距。以目前的票房走势看，《邪不压正》的总票房超越《一步之遥》容易，想超越《让子弹飞》难度不小。

      动画电影《神奇马戏团》上周六首映，前两日票房2570万，位居周票房第四名。



      上映已久的《动物世界》上周报收2400万，位居周票房第五名，累计票房5.05亿。

      《动物世界》导演韩延此前票房最高的作品为2015年的《滚蛋吧！肿瘤君》，票房5.12亿。《动物世界》剔除电商服务费后，目前分账票房4.73亿，恐难追平前者成绩。

      动画电影《新大头儿子和小头爸爸3》上周报收2100万，累计票房1.39亿。

      《侏罗纪世界2》上周报收2000万，累计票房16.87亿。

      《汪星卧底》上周五首映，首周票房815万。

      本周内地上映的新片有《西虹市首富》《狄仁杰之四大天王》《昨日青空》等。《西虹市首富》《狄仁杰之四大天王》有望实现爆发。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 内地票房 一周内地票房综述 我不是药神 摩天营救 邪不压正
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