上海电影节金爵奖获奖动画《朝花夕誓》在北美上映，该片由冈田麿里编剧并执导，《你的名字》导演新海诚在看完片后对影片赞不绝口。

时光网讯 由P.A.WORKS制作，冈田麿里编剧并执导的动画电影处女作《朝花夕誓》在第21届上海电影节金爵奖荣获最佳动画片后，近日也在欧美与澳大利亚部分电影院首次上映，收获好评如潮。《你的名字》导演新海诚在看完片后也对影片赞不绝口，称“新晋导演的才华令人嫉妒，自己也感到压力十足。”





美国时间7月20日，《朝花夕誓》在北美进行首次公映，不少媒体给出好评。娱乐媒体IGN网站发表评论说：“屡获殊荣的冈田麿里，首次导演作品是一部深沉的、令人心碎的华丽动画。它出色的音乐、剪辑，以及柔和的艺术风格都让人印象深刻，毫无疑问这朵约定之花绽放得非常成功。”





此外世界知名电子杂志TimeOut也发文称：“影片让人想起宫崎骏，但从风格上又并不相似。电影的丰富深情来自于冈田麿里对情感的关注，多年的编剧经验使得电影内角色如此引人注目”。





《朝花夕誓》今年2月24日在日本率先上映，映后国内口碑出众，日本时报评论称影片的画面和配乐都非常出色，“虽然表面由奇幻包裹着，但核心主题却是父母与孩子成长中不断变化的关系”，影片对于亲情与母爱主题的探讨发人深思，被称作“身为人父人母一定要看的作品”。





电影讲述了拥有数百年寿命的“离别一族”的少女玛奇亚在族群被人类灭族后，遇到了刚刚失去双亲的孤儿艾瑞尔。逐渐成长为少年的艾瑞尔和即使时间流逝也仍然保持少女样貌的玛奇亚，在同样的季节中，度过着不同的时间。两个孤独灵魂的相遇，编织出无可替代的关于时间的故事。





在不久前举行的第21届上海电影节金爵奖上，冈田麿里执导的处女作《朝花夕誓》也一举摘得金爵奖最佳动画片，成为首部获此殊荣的日本动画作品，让影迷对《朝花夕誓》又多了一份期待。





编辑：隐饮