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《巨齿鲨》中的巨齿鲨和霸王龙谁厉害？

Discovery纪录片《鲨鱼周》揭秘干货满满

2018-07-23 11:41:43 来源：Mtime时光网

由杰森·斯坦森和李冰冰主演的《巨齿鲨》即将上映，巨齿鲨究竟是否灭绝，引发观众热议。Discovery的金牌栏目《鲨鱼周》（Shark Week）在近期播出的内容中，或将给出意外答案。
     

鲨鱼周海报

时光网讯 “所以，巨齿鲨究竟灭绝了吗？”日前，随着好莱坞大片《巨齿鲨》上映在即，一拨拨有关巨齿鲨的问题径直将这只史前巨兽推上热搜。“杰森和李冰冰对付的怪物真的大到变态吗？”“巨齿鲨和霸王龙KO，到底谁厉害？”一时间，电影片花里惊心动魄的镜头如同平地炸弹，炸起网友们的强大好奇，关于巨齿鲨的问题与讨论日趋激烈。对此，Discovery的金牌栏目《鲨鱼周》（Shark Week）在近期播出的内容中，或将给出意外答案。

      作为Discovery最受欢迎的鲨鱼主题节目，拥有30年播出历史的纪实片《鲨鱼周》可谓长青不老，科学性与娱乐性兼备的混合气质，令其自开播以来备受观众好评。日前，在《鲨鱼周》即将播出的新一期短视频中，观众将会看到有关巨齿鲨的满满干货。

      “巨齿鲨，海中连环杀手，长33米，重80吨，会吃掉途中遇到的一切……”随着《鲨鱼周》中呈现出科学家对巨齿鲨的复原画面，大家会发现，电影《巨齿鲨》中“人挡杀人、佛挡杀佛”、“大到变态”的凶鲨造型并不夸张，作为曾经海洋中的绝对霸主，巨齿鲨拥有常人想象不到的巨大身形和强大攻击力，暴力指数完胜其他生物。然而，就在所有观众像当今科学界一样“一致认为巨齿鲨已经灭绝”时，节目组话锋一转：“很显然，目击记录的细节显示并不是这样”。

      

身型庞大的巨齿鲨

事实上，这是一期通过有图有真相，甚至有视频有真相来揭示巨齿鲨存世更多可能性的特辑，巨齿鲨曾经不可一世的地位毋庸置疑，不过，这种庞然大怪真的消失了吗？如是，那些照片和影像拍到的又是什么？在即将播出的节目中，观众将看到若干目击记录，这让巨齿鲨是否灭绝的真相显得扑朔迷离，也为即将上映的《巨齿鲨》增添了一帘神秘面纱。

      

《巨齿鲨》剧照

《巨齿鲨》的主演之一杰森·斯坦森在最近的采访中表示，一想到巨齿鲨作为捕食者在地球上已经存在了几百万年，就觉得“很着迷”，接拍这部关于曾经存在的史前鲨鱼的电影，让他十分陶醉，“那些巨齿鲨的牙齿化石展示了它作为海底统治者是多么巨大，而这正是海底真实存在过的世界，我们为这个庞大的巨齿鲨拍了电影，能为观众带来不一样的观影体验，这令我很兴奋！”

      片中，他将饰演一位前美国海军陆战队成员，与李冰冰饰演的华人科学家联袂带来一场跌宕起伏的斗兽之旅。

      据悉，影片 《巨齿鲨》将于8月10日上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 巨齿鲨 鲨鱼周
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