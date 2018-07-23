由杰森·斯坦森和李冰冰主演的《巨齿鲨》即将上映，巨齿鲨究竟是否灭绝，引发观众热议。Discovery的金牌栏目《鲨鱼周》（Shark Week）在近期播出的内容中，或将给出意外答案。

编辑：隐饮

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