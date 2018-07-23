网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

2018圣地亚哥漫展预告片大集锦

巨制大片vs热门美剧 你被谁惊艳到了？

为期4天的圣地亚哥漫展圆满落幕，今年没有了漫威影业的出席，SDCC比去年少了《复仇者联盟3》的一份火爆，但依然亮点满满，大片云集。

2018-07-23 19:54:55 来源：Mtime时光网

2018圣地亚哥漫展预告片大集锦

巨制大片vs热门美剧 你被谁惊艳到了？

2018-07-23 19:54:55 来源：Mtime时光网

1 / 21

写在最前

       为期4天的圣地亚哥漫展圆满落幕！不用多说，没了漫威，今年的SDCC自然是华纳独挑大梁。电影方面有让人急不可待的《海王》《雷霆沙赞》和《神奇动物在哪里2》《哥斯拉2》，四支预告片随便挑出一支都是分分钟在网络上爆话题的节奏。美剧方面，《女超人》《明日传奇》《闪电侠》《绿箭侠》等全部带来了最新季预告。

       除了华纳，环球影片《玻璃先生》、AMC美剧《行尸走肉》、福斯美剧《X战警：天赐》也纷纷亮牌，直叫人看花眼。

       今天，我们就将SDCC新预告全部打包，让你一次看个够！（影片顺序按后台播放量排先后）

《海王》

       让人望眼欲穿的《海王》发布预告片！预告片中，海王曲折的身世和童年成长经历，与海后并肩的壮阔冒险，以及擎天架海的王位之争等谜团初揭神秘面纱，海底王国更多细节曝光。海王之父——慈恩港灯塔看守人，与其母——海底之国亚特兰蒂斯女王均亮相。其中女王的扮演者为奥斯卡影后妮可·基德曼。

       幼年时期的海王在水族馆受到排挤孤立，水族箱内的鲨鱼狠烈击箱吓退恶霸，令人惊奇。海后似乎也成为海王回归海底，重夺王位的重要领路人，两人将携手踏上波澜壮阔的惊奇冒险。《海王》将于2018年12月21日在美国上映。

《雷霆沙赞！》

       超级英雄电影《雷霆沙赞！》曝光了全球首款中文预告片，DC电影宇宙中备受期待的英雄沙赞，终于首露真容！预告片中，13岁的小男孩比利被神秘巫师选中并赐予神力，此后每当他喊出“沙赞”之名，就会瞬间变为身披红色披风、胸前闪耀着黄色闪电的成年超级英雄沙赞。

       喜提非凡超能力的小比利兴奋不已，然而伴随天降神力一同出现的，还有邪恶势力的汹涌来袭。一个小朋友将如何负重成长，扛起英雄大旗？震撼非凡同时又幽默欢乐的超级英雄成长史即将来袭，2019年4月5日北美上映。

《神奇动物在哪里2》

       J.K.罗琳倾力打造的“魔法世界”最新电影《神奇动物：格林德沃之罪》重磅发布超长版预告片。

       约翰尼·德普扮演的黑巫师格林德沃逃出美国东山再起，邓布利多招来昔日学生纽特闯入法国魔法世界，正邪大战一触即发。最后彩蛋不要错过：《哈利·波特》系列中魔法石的制造者尼可·勒梅现出真身。

       预告中出现大量新片段，多种全新神奇动物一同曝光，迷恋金币的人气萌兽嗅嗅回归，一只来自中国的神奇动物也已经在预告中展露真容。

《哥斯拉2：怪兽之王》

       华纳和传奇联合打造的《哥斯拉：怪兽之王》在SDCC发布首款预告！影片将于2019年5月31日上映。

       《哥斯拉：怪兽之王》承接《金刚：骷髅岛》，“帝王计划”神秘政府组织将继续研究接触更多怪兽，包括哥斯拉、拉顿、魔斯拉、以及王者基多拉（《金刚：骷髅岛》彩蛋出现的四大巨兽）！

       尤其哥斯拉将对阵他的终极敌人——三头巨兽王者基多拉！当这些被认为是神话中的史前巨兽再次崛起，它们将再度上演王者争霸，人类的安全掌握在它们手里。

《行尸走肉》第九季

       《行尸走肉》第九季在SDCC上首曝预告。此前已经证实，瑞克的扮演者安德鲁·林肯只会出演前6集，然后就将退出《行尸走肉》的舞台。这一季将聚焦瑞克的死亡，并为他死后的故事发展做铺垫。

       在长达5分钟的预告中，主要冲突已经十分鲜明。瑞克是一个庞大的幸存者社区的领导人，这个社区通过贸易网络、在没有持续武装冲突的情况下蓬勃发展。然而，在救世主大战之后，缺乏系统化的法律和秩序，使得玛吉和达里尔不满......

《玻璃先生》

       由M·奈特·沙马兰执导的《分裂》续集《玻璃先生》在SDCC首曝预告。“一美”詹姆斯·麦卡沃伊扮演的野兽凯文与布鲁斯·威利斯扮演的大卫竟大打出手，而塞缪尔·杰克逊扮演的玻璃先生似乎在诱导野兽做出惊天动人的大事。

       作为《不死劫》和《分裂》之后，沙马兰“惊悚宇宙”三部曲的收尾之作《玻璃先生》的故事将从《分裂》的结局讲起，玻璃先生发现大卫正在追查凯文具有强大超能力的“野兽”人格，随着事态的逐渐升级，玻璃先生的真面目也逐渐浮出水面，同时他手中还掌握有关于大卫和野兽凯文的秘密……

《龙珠超：布罗利》

       日漫也前来助兴2018圣地亚哥动漫展，鸟山明经典作品《龙珠》的第20部剧场版《龙珠超：布罗利》曝光首款英语配音版预告。听惯了日语配音，突然听到英语感觉有点萌，孙悟空、贝吉塔、弗利萨、“传说中的超级赛亚人”布罗利一一登场。

       布罗利是《龙珠》动画里的原创角色，登场于1993年《龙珠》的第11部剧场版——《龙珠Z：燃烧吧！热战·烈战·超激战》，传说中的超级赛亚人。据说一出生就有一万的战斗力，与孙悟空同一天出生。会对孙悟空的声音、气产生反应。

       影片今年12月14日在日本上映，美国上映时间是2019年1月。

《女超人》第四季

       CW超级英雄剧集《女超人》第四季发布了首款预告片，将于10月14日首播。地球再次遭遇危机，女超人和她的战友们将继续为地球而战，为自由而战。

       在圣地亚哥动漫展上，华纳宣布DC漫画中著名的反英雄曼彻斯特·布莱克将出现在《女超人》第四季中。黑人演员大卫·阿贾拉将饰演这一角色。据悉，在漫画中，曼彻斯特·布莱克曾是自杀小队和极英盟成员。

       另外，《女超人》也将迎来首位变性人超级英雄，变性人女演员Nicole Maines将出演《女超人》第四季。

《X战警：天赐》第二季

       超级英雄剧集《X战警：天赐》第二季曝光首支预告片。北极星已经怀孕，虽然她和交食已经在计划夫妻蜜月，但随着布谷鸟的怂恿，北极星加入了父亲万磁王的地狱火俱乐部，交食与北极星的关系面临挑战。第二季的故事发生在第一季故事结束之后的六个月，变种人的境遇没有丝毫改善。

       在这一季中，变种人Reeva Payge将首度登场，作为剧中地狱火俱乐部的统治者，她可以控制北极星，利用其分娩时的力量破坏世界。另外，劳伦·斯特拉克、安迪·斯特拉克的父亲里德·斯特拉克也进化出了超能力。

      《天赐》第二季将于9月25日回归。

《闪电侠》第五季

       第四季的《闪电侠》结束得让人震惊：一位名为Nora的新角色说，她实际上是巴里和爱瑞斯来自未来的女儿，但她惹上了大麻烦。在粉丝们焦急等待第五季的时候，《闪电侠》在SDCC上放出了本剧第五季的全新预告片！

       当Nora出现的时候，小闪在想什么？格兰特说，“一开始我有点儿怀疑，因为也有人之前干过满嘴跑舌头的事儿，”他回忆道。“但我觉得巴里和爱瑞斯都有一种直觉，这真的就是他们的女儿。可能这么想挺天真的，但杰西卡饰演的角色看上去真的像我们的女儿。”

       10月9日，《闪电侠》的第五季会在CW电视台首播。

《明日传奇》第四季

       《明日传奇》是个独一无二的系列。把超级英雄和超级反派组团，“传奇们”通过时空旅行来阻止世界末日的爆发。从穿越去美国大西部，到遇见巨大的蓝色填充玩具，这部剧总是惊喜不断。即将播出的第四季增加了一位更有趣的新主角：DC漫画的魔鬼猎手康斯坦丁，由马特·瑞安扮演。

       《明日传奇》的奇幻元素给演员们挑战体力与情绪极限的机遇。“我们有机会跳出盒子外去表演”主演塔拉·阿谢说：“我觉得需要提前做准备，提前揣摩好角色在特定场景的心态。常演常新。” 

　　第四季将在10月22日首播。

《绿箭侠》第七季

       美剧《绿箭侠》第七季曝光了首款预告片。该剧将于10月15日回归。因为被关进了监狱，好多狱友又恰好都是自己抓进来的，绿箭侠处境堪忧。据悉，在上一季中有提到的长弓猎手将在这一季中正式登场。Michael Jai White饰演的青铜虎、Vinnie Jones饰演的砖墙、Cody Runnels饰演的Derek Sampson都将回归。

      “绿箭侠”斯蒂芬·阿梅尔在去年的SDCC活动上，为了鼓励一位身患癌症的小女孩，将自己的项链送给了她，并约定今年在SDCC再相见。今年，小女孩如期赴约，阿梅尔用“绿箭侠”的第一支箭换回了自己的项链，现场气氛热烈。阿梅尔还在小女孩耳边说了一些悄悄话。

《黑暗心灵》

       20世纪福斯发布了新作《黑暗心灵》的全新预告片。片中98%的美国小孩儿都被横扫全国的瘟疫消灭掉了，幸存的2%都发展出了超能力，被关进了“集中营”。

       《黑暗心灵》中，16岁的女孩儿露比（《饥饿游戏》中长大了的阿曼德拉·斯坦伯格饰）逃出了集中营，加入了一群同样逃离政府的年轻人们。。《黑暗心灵》可谓是融合了《X战警》的“超能力”元素，与《饥饿游戏》的后末世情节。在让人衰弱的疾病中寻找真爱是一码事儿，在因此而获得的超级能力中活下来，又是另一个命题了。

　　影片将于8月3日全美上映。

《星际迷航：发现号》第二季

       CBS的《星际迷航：发现号》7月20日出席了2018圣地亚哥动漫展，第一季的执行制片人、电影版《星际迷航》制片人艾里克斯·库兹曼接手担任新的制作人。该剧在漫展曝光了新一季的预告片。

       安松·蒙特饰演的派克舰长将要指挥发现号探索宇宙异常，而离舰的史波克与这个异常有着很大的关系。这意味着史波克即将出现。与此同时，L'Rell和泰勒的故事将和发现号的故事同步进行。

       《星际迷航：发现号》第二季共13集，将于2019年初在CBS播出，而国际版则登陆Netflix。

《邪恶力量》第十四季

       在SDCC最后一天的活动上，CW美剧《邪恶力量》剧组出席了宣介会，主演简森·阿克斯、贾德·帕达里克、米沙·克林斯、亚历山大·卡尔弗特等人悉数到场，并发布了该剧第14季的最新预告片，视频长达4分半，全程高燃。（BGM为英国金属乐队摩托头的《上帝从未站在你这边》）

       预告以温彻斯特两兄弟的对白开场，由于邪恶力量日益增多，二人决定变被动为主动，不再每天奔波于各个天启现场收拾残局。

       《邪恶力量》第十四季将于今年10月11日首播。

《怪谈异录》第二季

       亚马逊原创剧集《怪谈异录》（又译《传奇》）第二季发布预告，将于万圣节左右首播。《怪谈异录》改编自2015年获奖同名热门Podcast节目，透过检视真实历史事件，探索人类的黑暗本质。打着“有时真相比虚构的故事更可怕”的口号，剧集中所有故事源于真实调查、目击者报告和历史档案。

       每一集是单独题材，覆盖面甚广——从吸血鬼传说、活尸的起源、狼人，到美国史上第一个连环杀手H·H·福尔摩斯，皆为《怪谈异录》触及的题材。

《归途》第一季

       《归途》是朱莉娅·罗伯茨首次主演的心理惊悚剧集，该剧由《黑客军团》导演山姆·艾斯梅尔执导，茜茜·斯派塞克、鲍比·坎纳瓦尔、史蒂芬·詹姆士等主演。

       朱莉娅·罗伯茨饰演的海蒂·伯格曼是一家帮助士兵恢复普通人生活机构的工作人员。四年后，海蒂开始了新的生活，和母亲（茜茜·斯派塞克饰）住在一起，在一个小镇上当服务员。直到一名国防部审计员向她询问她离开那家秘密机构的原因，海蒂才开始意识到，故事背后另有蹊跷。

       《归途》第一季共10季，亚马逊已续订2季，11月2日亚马逊上线。

SDCC2018特别节目第一期

       时光网推出“时光动漫”2018SDCC特别系列节目，在第一期中，时光网记者带你俯瞰会场，参观好莱坞华纳兄弟影城，里面有正义联盟的戏服，还有多款蝙蝠车；在本届SDCC的时光网专属采访间，《铁血战士》主创接受了时光网专访，并热情用中文问好！

       在漫展摊位，我们一起看看令人眼花缭乱的手办，听听专业人士如何说。最后我们还采访了一些观众最喜欢的好莱坞演员，听他们讲讲自己的SDCC经历。如果想知道有哪些大牌的话，一定要坚持看到最后！

SDCC2018特别节目第二期

       时光动漫之"2018SDCC"特别节目第二期来了！这一期的节目更加重磅，时光网记者不仅要带大家领略圣地亚哥国际动漫展的风采，还采访到了《大黄蜂》《毒液》《星际迷航：发现号》等热门影视剧的主创，听听他们的创作故事。此外，记者还来到维塔工作室的展台，在那里拍摄到了他们进行特效化妆的过程，非常复杂也非常有趣。

       这还不算，时光网记者还在上周获得邀请去到DC漫画公司总部，进入存放漫画的稀有档案馆，在那里看到了许许多多精彩的漫画手稿和大师画作，零距离感受到了DC漫画的魅力。

SDCC2018特别节目第三期

        “时光动漫”2018SDCC特别节目第三期节目中，不但有《神奇动物2》《沙赞》《哥斯拉2》的主创采访重磅登场，还收录了《海王》《闪电侠》《明日传奇》等片的红毯精彩画面及采访。

       《沙赞》主创采访的欢乐程度相当高，在被问到“谁才是剧组里最调皮捣蛋的一个”时，《小丑回魂》中就给人留下深刻印象的话痨小朋友杰克·迪伦·格雷泽更是被公认为剧组的开心果。

       好莱坞当下最炙手可热的制片公司Blumhouse创始人杰森·布朗姆也接受了时光网的专访，本次漫展他们带来了《神圣的谎言》《清洗》《万圣节》《玻璃先生》四部作品。

   编辑：HAHA 关键词： 2018SDCC 华纳 漫威 福斯 派拉蒙 索尼 环球

相关文章

会员评论 (2)

发表

相关电影/影人

2018圣地亚哥国际动漫展

2018圣地亚哥国际动漫展 (2018)

0.0

在线播放

本周热读

1

它至今仍是最好的“超级英雄电影”

《蝙蝠侠：黑暗骑士》上映十周年

23
时至今日，“超级英雄电影”已经成了全球观众最熟悉、最..
2

张艺谋《影》定档9.30发新海报预告

邓超饰两角难辨真伪 水墨风画面残酷唯美

9
电影《影》正式公布将于2018年9月30日全国上映，并曝光..
3

"海王"预告片来了！温子仁扛起DC大旗

海底食物链顶端的男人 率领群鲨争夺王位

SDCC上终于发布了让粉丝们久等了的《海王》预告片！除了..
4

电影版《古剑奇谭》发预告定档国庆

王力宏&宋茜主演 定档预告&海报曝光

游戏改编奇幻动作电影《古剑奇谭之流月昭明》正式定档10..
5

SDCC倒计时!哥斯拉2、海王等频发物料

《复联3》曝光两款Mondo艺术海报

18
一年一度SDCC即将开幕，一大波好莱坞大片物料即将来袭，..

查看更多