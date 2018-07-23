让人望眼欲穿的《海王》发布预告片！预告片中，海王曲折的身世和童年成长经历，与海后并肩的壮阔冒险，以及擎天架海的王位之争等谜团初揭神秘面纱，海底王国更多细节曝光。海王之父——慈恩港灯塔看守人，与其母——海底之国亚特兰蒂斯女王均亮相。其中女王的扮演者为奥斯卡影后妮可·基德曼。

幼年时期的海王在水族馆受到排挤孤立，水族箱内的鲨鱼狠烈击箱吓退恶霸，令人惊奇。海后似乎也成为海王回归海底，重夺王位的重要领路人，两人将携手踏上波澜壮阔的惊奇冒险。《海王》将于2018年12月21日在美国上映。