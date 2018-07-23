2018圣地亚哥漫展预告片大集锦
巨制大片vs热门美剧 你被谁惊艳到了？
为期4天的圣地亚哥漫展圆满落幕，今年没有了漫威影业的出席，SDCC比去年少了《复仇者联盟3》的一份火爆，但依然亮点满满，大片云集。→
2018-07-23 19:54:55 来源：Mtime时光网
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写在最前
为期4天的圣地亚哥漫展圆满落幕！不用多说，没了漫威，今年的SDCC自然是华纳独挑大梁。电影方面有让人急不可待的《海王》《雷霆沙赞》和《神奇动物在哪里2》《哥斯拉2》，四支预告片随便挑出一支都是分分钟在网络上爆话题的节奏。美剧方面，《女超人》《明日传奇》《闪电侠》《绿箭侠》等全部带来了最新季预告。
除了华纳，环球影片《玻璃先生》、AMC美剧《行尸走肉》、福斯美剧《X战警：天赐》也纷纷亮牌，直叫人看花眼。
今天，我们就将SDCC新预告全部打包，让你一次看个够！（影片顺序按后台播放量排先后）
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《海王》
让人望眼欲穿的《海王》发布预告片！预告片中，海王曲折的身世和童年成长经历，与海后并肩的壮阔冒险，以及擎天架海的王位之争等谜团初揭神秘面纱，海底王国更多细节曝光。海王之父——慈恩港灯塔看守人，与其母——海底之国亚特兰蒂斯女王均亮相。其中女王的扮演者为奥斯卡影后妮可·基德曼。
幼年时期的海王在水族馆受到排挤孤立，水族箱内的鲨鱼狠烈击箱吓退恶霸，令人惊奇。海后似乎也成为海王回归海底，重夺王位的重要领路人，两人将携手踏上波澜壮阔的惊奇冒险。《海王》将于2018年12月21日在美国上映。
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《雷霆沙赞！》
超级英雄电影《雷霆沙赞！》曝光了全球首款中文预告片，DC电影宇宙中备受期待的英雄沙赞，终于首露真容！预告片中，13岁的小男孩比利被神秘巫师选中并赐予神力，此后每当他喊出“沙赞”之名，就会瞬间变为身披红色披风、胸前闪耀着黄色闪电的成年超级英雄沙赞。
喜提非凡超能力的小比利兴奋不已，然而伴随天降神力一同出现的，还有邪恶势力的汹涌来袭。一个小朋友将如何负重成长，扛起英雄大旗？震撼非凡同时又幽默欢乐的超级英雄成长史即将来袭，2019年4月5日北美上映。
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《神奇动物在哪里2》
J.K.罗琳倾力打造的“魔法世界”最新电影《神奇动物：格林德沃之罪》重磅发布超长版预告片。
约翰尼·德普扮演的黑巫师格林德沃逃出美国东山再起，邓布利多招来昔日学生纽特闯入法国魔法世界，正邪大战一触即发。最后彩蛋不要错过：《哈利·波特》系列中魔法石的制造者尼可·勒梅现出真身。
预告中出现大量新片段，多种全新神奇动物一同曝光，迷恋金币的人气萌兽嗅嗅回归，一只来自中国的神奇动物也已经在预告中展露真容。
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《哥斯拉2：怪兽之王》
华纳和传奇联合打造的《哥斯拉：怪兽之王》在SDCC发布首款预告！影片将于2019年5月31日上映。
《哥斯拉：怪兽之王》承接《金刚：骷髅岛》，“帝王计划”神秘政府组织将继续研究接触更多怪兽，包括哥斯拉、拉顿、魔斯拉、以及王者基多拉（《金刚：骷髅岛》彩蛋出现的四大巨兽）！
尤其哥斯拉将对阵他的终极敌人——三头巨兽王者基多拉！当这些被认为是神话中的史前巨兽再次崛起，它们将再度上演王者争霸，人类的安全掌握在它们手里。
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《行尸走肉》第九季
《行尸走肉》第九季在SDCC上首曝预告。此前已经证实，瑞克的扮演者安德鲁·林肯只会出演前6集，然后就将退出《行尸走肉》的舞台。这一季将聚焦瑞克的死亡，并为他死后的故事发展做铺垫。
在长达5分钟的预告中，主要冲突已经十分鲜明。瑞克是一个庞大的幸存者社区的领导人，这个社区通过贸易网络、在没有持续武装冲突的情况下蓬勃发展。然而，在救世主大战之后，缺乏系统化的法律和秩序，使得玛吉和达里尔不满......
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《玻璃先生》
由M·奈特·沙马兰执导的《分裂》续集《玻璃先生》在SDCC首曝预告。“一美”詹姆斯·麦卡沃伊扮演的野兽凯文与布鲁斯·威利斯扮演的大卫竟大打出手，而塞缪尔·杰克逊扮演的玻璃先生似乎在诱导野兽做出惊天动人的大事。
作为《不死劫》和《分裂》之后，沙马兰“惊悚宇宙”三部曲的收尾之作《玻璃先生》的故事将从《分裂》的结局讲起，玻璃先生发现大卫正在追查凯文具有强大超能力的“野兽”人格，随着事态的逐渐升级，玻璃先生的真面目也逐渐浮出水面，同时他手中还掌握有关于大卫和野兽凯文的秘密……
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《龙珠超：布罗利》
日漫也前来助兴2018圣地亚哥动漫展，鸟山明经典作品《龙珠》的第20部剧场版《龙珠超：布罗利》曝光首款英语配音版预告。听惯了日语配音，突然听到英语感觉有点萌，孙悟空、贝吉塔、弗利萨、“传说中的超级赛亚人”布罗利一一登场。
布罗利是《龙珠》动画里的原创角色，登场于1993年《龙珠》的第11部剧场版——《龙珠Z：燃烧吧！热战·烈战·超激战》，传说中的超级赛亚人。据说一出生就有一万的战斗力，与孙悟空同一天出生。会对孙悟空的声音、气产生反应。
影片今年12月14日在日本上映，美国上映时间是2019年1月。
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《女超人》第四季
CW超级英雄剧集《女超人》第四季发布了首款预告片，将于10月14日首播。地球再次遭遇危机，女超人和她的战友们将继续为地球而战，为自由而战。
在圣地亚哥动漫展上，华纳宣布DC漫画中著名的反英雄曼彻斯特·布莱克将出现在《女超人》第四季中。黑人演员大卫·阿贾拉将饰演这一角色。据悉，在漫画中，曼彻斯特·布莱克曾是自杀小队和极英盟成员。
另外，《女超人》也将迎来首位变性人超级英雄，变性人女演员Nicole Maines将出演《女超人》第四季。
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《X战警：天赐》第二季
超级英雄剧集《X战警：天赐》第二季曝光首支预告片。北极星已经怀孕，虽然她和交食已经在计划夫妻蜜月，但随着布谷鸟的怂恿，北极星加入了父亲万磁王的地狱火俱乐部，交食与北极星的关系面临挑战。第二季的故事发生在第一季故事结束之后的六个月，变种人的境遇没有丝毫改善。
在这一季中，变种人Reeva Payge将首度登场，作为剧中地狱火俱乐部的统治者，她可以控制北极星，利用其分娩时的力量破坏世界。另外，劳伦·斯特拉克、安迪·斯特拉克的父亲里德·斯特拉克也进化出了超能力。
《天赐》第二季将于9月25日回归。
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《闪电侠》第五季
第四季的《闪电侠》结束得让人震惊：一位名为Nora的新角色说，她实际上是巴里和爱瑞斯来自未来的女儿，但她惹上了大麻烦。在粉丝们焦急等待第五季的时候，《闪电侠》在SDCC上放出了本剧第五季的全新预告片！
当Nora出现的时候，小闪在想什么？格兰特说，“一开始我有点儿怀疑，因为也有人之前干过满嘴跑舌头的事儿，”他回忆道。“但我觉得巴里和爱瑞斯都有一种直觉，这真的就是他们的女儿。可能这么想挺天真的，但杰西卡饰演的角色看上去真的像我们的女儿。”
10月9日，《闪电侠》的第五季会在CW电视台首播。
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《明日传奇》第四季
《明日传奇》是个独一无二的系列。把超级英雄和超级反派组团，“传奇们”通过时空旅行来阻止世界末日的爆发。从穿越去美国大西部，到遇见巨大的蓝色填充玩具，这部剧总是惊喜不断。即将播出的第四季增加了一位更有趣的新主角：DC漫画的魔鬼猎手康斯坦丁，由马特·瑞安扮演。
《明日传奇》的奇幻元素给演员们挑战体力与情绪极限的机遇。“我们有机会跳出盒子外去表演”主演塔拉·阿谢说：“我觉得需要提前做准备，提前揣摩好角色在特定场景的心态。常演常新。”
第四季将在10月22日首播。
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《绿箭侠》第七季
美剧《绿箭侠》第七季曝光了首款预告片。该剧将于10月15日回归。因为被关进了监狱，好多狱友又恰好都是自己抓进来的，绿箭侠处境堪忧。据悉，在上一季中有提到的长弓猎手将在这一季中正式登场。Michael Jai White饰演的青铜虎、Vinnie Jones饰演的砖墙、Cody Runnels饰演的Derek Sampson都将回归。
“绿箭侠”斯蒂芬·阿梅尔在去年的SDCC活动上，为了鼓励一位身患癌症的小女孩，将自己的项链送给了她，并约定今年在SDCC再相见。今年，小女孩如期赴约，阿梅尔用“绿箭侠”的第一支箭换回了自己的项链，现场气氛热烈。阿梅尔还在小女孩耳边说了一些悄悄话。
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《黑暗心灵》
20世纪福斯发布了新作《黑暗心灵》的全新预告片。片中98%的美国小孩儿都被横扫全国的瘟疫消灭掉了，幸存的2%都发展出了超能力，被关进了“集中营”。
《黑暗心灵》中，16岁的女孩儿露比（《饥饿游戏》中长大了的阿曼德拉·斯坦伯格饰）逃出了集中营，加入了一群同样逃离政府的年轻人们。。《黑暗心灵》可谓是融合了《X战警》的“超能力”元素，与《饥饿游戏》的后末世情节。在让人衰弱的疾病中寻找真爱是一码事儿，在因此而获得的超级能力中活下来，又是另一个命题了。
影片将于8月3日全美上映。
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《星际迷航：发现号》第二季
CBS的《星际迷航：发现号》7月20日出席了2018圣地亚哥动漫展，第一季的执行制片人、电影版《星际迷航》制片人艾里克斯·库兹曼接手担任新的制作人。该剧在漫展曝光了新一季的预告片。
安松·蒙特饰演的派克舰长将要指挥发现号探索宇宙异常，而离舰的史波克与这个异常有着很大的关系。这意味着史波克即将出现。与此同时，L'Rell和泰勒的故事将和发现号的故事同步进行。
《星际迷航：发现号》第二季共13集，将于2019年初在CBS播出，而国际版则登陆Netflix。
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《邪恶力量》第十四季
在SDCC最后一天的活动上，CW美剧《邪恶力量》剧组出席了宣介会，主演简森·阿克斯、贾德·帕达里克、米沙·克林斯、亚历山大·卡尔弗特等人悉数到场，并发布了该剧第14季的最新预告片，视频长达4分半，全程高燃。（BGM为英国金属乐队摩托头的《上帝从未站在你这边》）
预告以温彻斯特两兄弟的对白开场，由于邪恶力量日益增多，二人决定变被动为主动，不再每天奔波于各个天启现场收拾残局。
《邪恶力量》第十四季将于今年10月11日首播。
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《怪谈异录》第二季
亚马逊原创剧集《怪谈异录》（又译《传奇》）第二季发布预告，将于万圣节左右首播。《怪谈异录》改编自2015年获奖同名热门Podcast节目，透过检视真实历史事件，探索人类的黑暗本质。打着“有时真相比虚构的故事更可怕”的口号，剧集中所有故事源于真实调查、目击者报告和历史档案。
每一集是单独题材，覆盖面甚广——从吸血鬼传说、活尸的起源、狼人，到美国史上第一个连环杀手H·H·福尔摩斯，皆为《怪谈异录》触及的题材。
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《归途》第一季
《归途》是朱莉娅·罗伯茨首次主演的心理惊悚剧集，该剧由《黑客军团》导演山姆·艾斯梅尔执导，茜茜·斯派塞克、鲍比·坎纳瓦尔、史蒂芬·詹姆士等主演。
朱莉娅·罗伯茨饰演的海蒂·伯格曼是一家帮助士兵恢复普通人生活机构的工作人员。四年后，海蒂开始了新的生活，和母亲（茜茜·斯派塞克饰）住在一起，在一个小镇上当服务员。直到一名国防部审计员向她询问她离开那家秘密机构的原因，海蒂才开始意识到，故事背后另有蹊跷。
《归途》第一季共10季，亚马逊已续订2季，11月2日亚马逊上线。
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SDCC2018特别节目第一期
时光网推出“时光动漫”2018SDCC特别系列节目，在第一期中，时光网记者带你俯瞰会场，参观好莱坞华纳兄弟影城，里面有正义联盟的戏服，还有多款蝙蝠车；在本届SDCC的时光网专属采访间，《铁血战士》主创接受了时光网专访，并热情用中文问好！
在漫展摊位，我们一起看看令人眼花缭乱的手办，听听专业人士如何说。最后我们还采访了一些观众最喜欢的好莱坞演员，听他们讲讲自己的SDCC经历。如果想知道有哪些大牌的话，一定要坚持看到最后！
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SDCC2018特别节目第二期
时光动漫之"2018SDCC"特别节目第二期来了！这一期的节目更加重磅，时光网记者不仅要带大家领略圣地亚哥国际动漫展的风采，还采访到了《大黄蜂》《毒液》《星际迷航：发现号》等热门影视剧的主创，听听他们的创作故事。此外，记者还来到维塔工作室的展台，在那里拍摄到了他们进行特效化妆的过程，非常复杂也非常有趣。
这还不算，时光网记者还在上周获得邀请去到DC漫画公司总部，进入存放漫画的稀有档案馆，在那里看到了许许多多精彩的漫画手稿和大师画作，零距离感受到了DC漫画的魅力。
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SDCC2018特别节目第三期
“时光动漫”2018SDCC特别节目第三期节目中，不但有《神奇动物2》《沙赞》《哥斯拉2》的主创采访重磅登场，还收录了《海王》《闪电侠》《明日传奇》等片的红毯精彩画面及采访。
《沙赞》主创采访的欢乐程度相当高，在被问到“谁才是剧组里最调皮捣蛋的一个”时，《小丑回魂》中就给人留下深刻印象的话痨小朋友杰克·迪伦·格雷泽更是被公认为剧组的开心果。
好莱坞当下最炙手可热的制片公司Blumhouse创始人杰森·布朗姆也接受了时光网的专访，本次漫展他们带来了《神圣的谎言》《清洗》《万圣节》《玻璃先生》四部作品。