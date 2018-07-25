DCEU的第6部作品《海王》在澳大利亚悉尼拍摄期间，时光网记者探班时，与导演温子仁、主演杰森·莫玛和艾梅柏·希尔德交流了如何拍好这部电影内容80%都在水下的巨作。







时光网澳大利亚讯





2017年7月中旬，恰好是温子仁导演这部雄心勃勃的超级英雄电影，“107天拍摄计划”的中间日，我们在澳大利亚悉尼采访了《海王》剧组。这是DC扩展宇宙（简称DCEU）的第6部电影，也是这个系列里杰森·莫玛作为主角的个人首秀，他将以一种有趣又粗暴的姿态诠释他的角色。





刚刚过去的2018年SDCC圣地亚哥漫展上，让人望眼欲穿的DCEU新作《海王》，终于发布了自己的首支预告片，温子仁导演果然没有食言！预告片中，海王曲折的身世和童年成长经历，与海后并肩的壮阔冒险，以及擎天架海的王位之争等谜团初揭神秘面纱，海底王国更多细节曝光。