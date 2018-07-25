网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

澳洲探班温子仁掌舵DC《海王》

电影内容80%在水下 技术成就发展巨大

2018-07-25 08:56:18 来源：Mtime时光网

DCEU的第6部作品《海王》在澳大利亚悉尼拍摄期间，时光网记者探班时，与导演温子仁、主演杰森·莫玛和艾梅柏·希尔德交流了如何拍好这部电影内容80%都在水下的巨作。


　　时光网澳大利亚讯　刚刚过去的2018年SDCC圣地亚哥漫展上，让人望眼欲穿的DCEU新作《海王》，终于发布了自己的首支预告片，温子仁导演果然没有食言！预告片中，海王曲折的身世和童年成长经历，与海后并肩的壮阔冒险，以及擎天架海的王位之争等谜团初揭神秘面纱，海底王国更多细节曝光。

　　2017年7月中旬，恰好是温子仁导演这部雄心勃勃的超级英雄电影，“107天拍摄计划”的中间日，我们在澳大利亚悉尼采访了《海王》剧组。这是DC扩展宇宙（简称DCEU）的第6部电影，也是这个系列里杰森·莫玛作为主角的个人首秀，他将以一种有趣又粗暴的姿态诠释他的角色。

《海王》SDCC预告片

　　杰森·莫玛是那种走在路上都非常引人注目的壮汉——他身高1.93米，体重约235磅（210斤），浑身都是壮硕的肌肉。但他又有着孩子般的顽皮心性，这一点在《海王》的外景拍摄现场格外明显。

　　有一个场景是这样的，他扮演的角色从一个街头小贩那买了一件东西，然后四处闲逛，镜头就在远处跟随着他，逐渐远离。莫玛居然在每一遍拍摄时都随心情选择了不同的商品，这一次他选的是长笛，每当他出了镜头范围，就开始夸张地模仿吹笛子，疯狂地不停旋转。

　　当这一幕拍摄结束时，助理导演喊了“cut”，所有人都开始移动，为拍摄下一个场景重新布置。“好，让我们看看雷神是怎么做的！”这时莫玛热烈地嘶吼了起来。“你见识过超级英雄吹笛子么？”他接下来问到，然后做了一个表达庆祝的踢腿姿势。　　

时光网记者在澳洲的《海王》片场

　　“海王”的角色最初是在1941年由Mort Weisinger保罗·诺里斯创作出来的，他拥有半人类、半亚特兰蒂斯人血统，具有操纵海洋潮汐、以超音速游泳，以及和其他海洋生物交流的能力。

　　尽管在漫画中有着丰富的历史，这个角色仍然长时间被人们视为一个十足的二流超级英雄——除了在《南方公园》《恶搞之家》里被拿来揶揄之外，他更出名的还是作为电视剧《明星伙伴》里一个重要的梗。艾德里安·格尼尔在剧中扮演了一个崭露头角的演员，要出演电影版《海王》时非常不情愿，因为觉得这个角色太没有前途了。然而，自从莫玛扮演他起，这种观念就开始改变了。

　　在2016年《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》中客串出场之后，就有若干可能的情节可供“海王”故事拍摄成独立的电影，华纳兄弟在设计这个角色的时候，也做了多重考虑，计划了数个不同的剧本——其中一个版本是悉尼被摧毁，正义联盟出手相助。然而最终确定的版本，是新近海王漫画的混合体，包括戈夫·约翰斯的《新52》（New 52）系列

《海王》漫画中的海王与海后

　　它更关注于亚瑟·柯里（也就是我们所说的“海王”）对领土的热望，更好理解他的身份，找到自己的定位，最终接受并认可自己的特殊身份和独特能力。在这过程中，他必须与现代海盗“黑蝠鲼”（叶海亚·阿卜杜勒-迈丁饰）斗智斗勇，同时与自己邪恶的同母异父兄弟“海洋领主”（帕特里克·威尔森）战斗。后者试图破坏七个水下王国的古老联盟，将亚特兰蒂斯的所有力量统一集结起来，共同对抗在陆地上居住的人类——他们中的大多数人根本不知道亚特兰蒂斯的存在。

　　基于以上两点原因，对于DCEU来说，《海王》有点类似于漫威电影世界中的《黑豹》——同样是一次为之前被视为二线角色的英雄，拍摄独立影片的试验，同时也是向观众展示一个桃花源的机会。这两个被隔绝的世界中，同样有着富饶的资源和非凡的魅力，而且还没有在之前的电影系列中出现过。

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏

查看全文 ∨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 海王 片场访谈 BrentSimon 华纳 DC

相关电影/影人

海王

海王 (2018)

0.0

导演：温子仁

主演：杰森·莫玛

在线播放

杰森·莫玛

杰森·莫玛

Jason Momoa

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

艾梅柏·希尔德

艾梅柏·希尔德

Amber Heard

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

温子仁

温子仁

James Wan

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

正义联盟

正义联盟 (2017)

7.3

导演：扎克·施奈德

主演：本·阿弗莱克

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (7)

发表

本周热读

1

它至今仍是最好的“超级英雄电影”

《蝙蝠侠：黑暗骑士》上映十周年

23
时至今日，“超级英雄电影”已经成了全球观众最熟悉、最..
2

张艺谋《影》定档9.30发新海报预告

邓超饰两角难辨真伪 水墨风画面残酷唯美

9
电影《影》正式公布将于2018年9月30日全国上映，并曝光..
3

"海王"预告片来了！温子仁扛起DC大旗

海底食物链顶端的男人 率领群鲨争夺王位

SDCC上终于发布了让粉丝们久等了的《海王》预告片！除了..
4

大怪兽集结！《哥斯拉2》SDCC首曝预告

摩斯拉、基多拉、拉顿也都来了 小11成焦点人物

哥斯拉、拉顿、摩斯拉都现身，这仨估计要联手对付三头基..
5

2018圣地亚哥漫展预告片大集锦

巨制大片vs热门美剧 你被谁惊艳到了？

为期4天的圣地亚哥漫展圆满落幕，今年没有了漫威影业的..

查看更多