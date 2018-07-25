时光网澳大利亚讯
刚刚过去的2018年SDCC圣地亚哥漫展上，让人望眼欲穿的DCEU新作《海王》，终于发布了自己的首支预告片，温子仁导演果然没有食言！预告片中，海王曲折的身世和童年成长经历，与海后并肩的壮阔冒险，以及擎天架海的王位之争等谜团初揭神秘面纱，海底王国更多细节曝光。
2017年7月中旬，恰好是温子仁导演这部雄心勃勃的超级英雄电影，“107天拍摄计划”的中间日，我们在澳大利亚悉尼采访了《海王》剧组。这是DC扩展宇宙（简称DCEU）的第6部电影，也是这个系列里杰森·莫玛作为主角的个人首秀，他将以一种有趣又粗暴的姿态诠释他的角色。
杰森·莫玛
是那种走在路上都非常引人注目的壮汉——他身高1.93米，体重约235磅（210斤），浑身都是壮硕的肌肉。但他又有着孩子般的顽皮心性
，这一点在《海王》
的外景拍摄现场格外明显。
有一个场景是这样的，他扮演的角色从一个街头小贩那买了一件东西，然后四处闲逛，镜头就在远处跟随着他，逐渐远离。莫玛居然在每一遍拍摄时都随心情选择了不同的商品，这一次他选的是长笛，每当他出了镜头范围，就开始夸张地模仿吹笛子，疯狂地不停旋转。
当这一幕拍摄结束时，助理导演喊了“cut”，所有人都开始移动，为拍摄下一个场景重新布置。“好，让我们看看雷神是怎么做的！”这时莫玛热烈地嘶吼了起来。“你见识过超级英雄吹笛子么？”他接下来问到，然后做了一个表达庆祝的踢腿姿势。
尽管在漫画中有着丰富的历史，这个角色仍然长时间被人们视为一个十足的二流超级英雄
——除了在《南方公园》
和《恶搞之家》
里被拿来揶揄之外，他更出名的还是作为电视剧《明星伙伴》
里一个重要的梗。艾德里安·格尼尔
在剧中扮演了一个崭露头角的演员，要出演电影版《海王》
时非常不情愿，因为觉得这个角色太没有前途了。然而，自从莫玛扮演他起，这种观念就开始改变了。
在2016年《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》
中客串出场之后，就有若干可能的情节可供“海王”故事拍摄成独立的电影，华纳兄弟在设计这个角色的时候，也做了多重考虑，计划了数个不同的剧本——其中一个版本是悉尼被摧毁，正义联盟出手相助。然而最终确定的版本，是新近海王漫画的混合体，包括戈夫·约翰斯的《新52》（New 52）系列
。
它更关注于亚瑟·柯里（也就是我们所说的“海王”）对领土的热望，更好理解他的身份，找到自己的定位，最终接受并认可自己的特殊身份和独特能力。在这过程中，他必须与现代海盗“黑蝠鲼”（叶海亚·阿卜杜勒-迈丁
饰）斗智斗勇，同时与自己邪恶的同母异父兄弟“海洋领主”（帕特里克·威尔森
）战斗。后者试图破坏七个水下王国的古老联盟，将亚特兰蒂斯的所有力量统一集结起来，共同对抗在陆地上居住的人类——他们中的大多数人根本不知道亚特兰蒂斯的存在。
基于以上两点原因，对于DCEU来说，《海王》有点类似于漫威电影世界中的《黑豹》
——同样是一次为之前被视为二线角色的英雄，拍摄独立影片的试验，同时也是向观众展示一个桃花源的机会
。这两个被隔绝的世界中，同样有着富饶的资源和非凡的魅力，而且还没有在之前的电影系列中出现过。