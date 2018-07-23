影片导演及编剧彭大魔以及主演沈腾、宋芸桦、张一鸣、常远纷纷出镜亮相，邀请观众来拥有超清超大银幕的IMAX影院，和他们一同前往西虹市，“大手大脚花钱，笑得更大声”。









作为粉丝无数的喜剧电影明星，沈腾的精彩演绎将成为IMAX版《西虹市首富》的最大看点。此次彻底过足“首富”瘾的沈腾继续展现他的超强演技，细腻搞笑表演出王多鱼“过山车”般跌宕起伏的人生和大起大落的心态转变。而这些精彩的表演也将通过IMAX高清高亮的大银幕细致呈现，带给观众们最爆笑的体验。沈腾在采访中也认为，IMAX影院绝对是欣赏这部特笑大片的首选，“作为一部喜剧片来讲，能给大家最震撼的体验就是说几百个人同时在一个屋子里哈哈笑的那种感受，IMAX代表这个场子就不会小，人多了在一起笑，当笑浪迎过来的时候，给你的感受是独有的，是你在看其他的电影中体会不到的。”而担任女主角的台湾演员宋芸桦和主演张一鸣也在采访中表示自己非常期待IMAX版，更向观众力荐“肯定是要去看IMAX版的，因为能用IMAX这么超大超清的银幕去看，会把所有的效果都放很大。”





在片中化身“正能量学者”的常远也将打破观众对他以往的认知，塑造全新的喜剧角色柳剑南 ，在影片中与沈腾斗智斗勇。据常远介绍， “《西虹市首富》从一开始它就是一个电影剧本，它在设计故事的时候就是一个天马行空的这么一个想法，剧场里，他们不敢想不敢实现的事，完全是能够用摄影机、用银幕来实现。”据悉，影片无论是表演还是场景都承接了开心麻花的风格，想必拥有水晶版清晰银幕画质和顶级立体环绕音响效果的IMAX影院会将这种身临其境的体验放到最大，让观众在欣赏犹如舞台剧的质感同时，也能进入到电影世界里沉浸其中，以超近的距离欣赏到每位演员犀利的演出，体验“千金难散尽”的奇葩爆笑故事。



