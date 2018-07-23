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《蜘蛛侠：新纪元》主创亮相SDCC

“影片就是讲述新一代蜘蛛侠的来龙去脉”

2018-07-23 19:32:46 来源：Mtime时光网

虽然《蜘蛛侠：新纪元》中会出现多位蜘蛛侠，但导演罗德尼·罗斯曼表示：“迈尔斯·莫拉莱斯这一任的蜘蛛侠肯定是核心人物，他是男一号，我们的整个故事都是围绕他展开的。”
《蜘蛛侠：新纪元》主创亮相SDCC，编剧米勒的手骨折了，打石膏还是灭霸手套

　　时光网圣地亚哥讯 《蜘蛛侠：新纪元》主创上周末亮相了圣地亚哥动漫展，片方在漫展上发布了新的片段，这部动画电影是以新一代蜘蛛侠迈尔斯·莫拉莱斯为主角的。之后，三位导演鲍勃·佩尔西凯蒂彼得·拉姆齐罗德尼·罗斯曼，编剧克里斯·米勒、以及主要配音演员沙美克·摩尔杰克·M·约翰森海莉·斯坦菲尔德亮相漫展发布会，与媒体和粉丝近距离交流，向大家阐述创作心得，以便让大家能够更了解这部今年公映的《蜘蛛侠》电影。

　　虽然是动画电影，但沙美克·摩尔也算是演绎了银幕上第一位黑人蜘蛛侠，这也是迈尔斯·莫拉莱斯版蜘蛛侠首次登上大银幕。演员沙美克·摩尔说道：“这是一个很难得的机会，我很幸运能为迈尔斯·莫拉莱斯这个角色配音。我们的团队是才华出众的，我周围的工作人员都是敬业且具有艺术品位的人，剧本非常出色，动画师的技艺也非常好，我能为这个角色配音，我觉得是一个千载难逢的机会。”

《蜘蛛侠：新纪元》剧照，三位蜘蛛侠同框

　　杰克·M·约翰森在片中为中年的彼得·帕克配音，此时的蜘蛛侠已经人到中年，他和迈尔斯是亦师亦友的关系。杰克·M·约翰逊阐述道：“迈尔斯还在学习如何成为蜘蛛侠，他和彼得·帕克一样，都有独特的天赋，不过还要学习如何应用这种天赋。”

　　对于新一代蜘蛛侠的家庭关系，演员沙美克·摩尔这样说道：“少年迈尔斯和他父亲是非常传统的父子关系，这样的爸爸在布鲁克林很常见。迈尔斯有一个叔叔亚伦，他和这个叔叔更像是兄弟一样，两人更容易沟通。”

《蜘蛛侠：新纪元》中文预告

　　对于《蜘蛛侠：新纪元》拥有三位导演，演员杰克·M·约翰逊这样说道：“动画电影的制作非常复杂，耗时也长，一位导演很难事无巨细都过问。有三位导演很正常，有一位导演负责动画制作，有一位负责剧本完善，还有一位可能是负责配音等等。这样才能保证影片制作的进度。我很高兴能和三位导演合作，他们能够更为清晰地表达想要什么，我能更好地完成工作。”

　　虽然《蜘蛛侠：新纪元》中会出现多位蜘蛛侠，但导演罗德尼·罗斯曼表示：“迈尔斯·莫拉莱斯这一任的蜘蛛侠肯定是核心人物，他是男一号，我们的整个故事都是围绕他展开的。”

　　鲍勃·佩尔西凯蒂则补充说道：“这就是新一代蜘蛛侠迈尔斯·莫拉莱斯的起源故事，影片向观众解释这个角色的来龙去脉，还能让大家看到一些更有趣的角色。”

　　最后，导演彼得·拉姆齐总结说道：“《蜘蛛侠：新纪元》是蜘蛛侠电影新的篇章，从一开始，这就是一个充满激情的项目。工作人员都很投入，他们的真诚态度让影片呈现出一流的质量。很感谢所有参与到这个项目的工作人员，没有他们，我们做不成这部影片。”

作者：Jami Philbrick   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 蜘蛛侠 JamiPhilbrick 动画电影 SDCC
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