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星爵&卡魔拉&螳螂女声援《银护》导演

"勇度"愤怒退出推特 团结一致滚导不孤独

2018-07-23 21:27:20 来源：Mtime时光网

“银护”成员纷纷发声支持被迪士尼开除的詹姆斯古恩。其中“勇度”迈克尔鲁克最为激动，他表示将再也不用推特。


　　时光网讯 《银河护卫队》导演詹姆斯·古恩因数年前涉及恋童癖的言论被迪士尼开除《银河护卫队3》导演，并“断绝一切业务联系”后，“毁灭者”戴夫·巴蒂斯塔率先发声，接着“银护”小分队成员“星爵”克里斯·帕拉特、“卡魔拉”佐伊·索尔达娜、“星云”凯伦·吉兰、“螳螂女” 庞·克莱门捷夫、“勇度” 迈克尔·鲁克等纷纷做出回应。“勇度” 迈克尔·鲁克甚至愤怒地表示将退出推特。



　　帕帕引用了《圣经》中话语：“我亲爱的弟兄们，你们每一个人都应该随时聆听别人的意见，不急于发言，更不要轻易动怒。”



　　卡魔拉表示：“这是一个充满挑战的周末，我不会撒谎。在我发声之前，我会暂停下来消化一下目前的事情。我只想让每个人都知道我爱《银河护卫队》家族的所有成员，一直都是。”



　　“星云”吉兰表示：“爱《银河护卫队》家族的每一个成员。”并随后表示：“只是想澄清一下，我稍后会就此详细说明，但只是想声明一下。爱你们所有人。”



　　“螳螂女”庞·克莱门捷夫发布一段短视频，她用笔在纸上写道：我们是格鲁特，我们是一个家庭，我们团结一致。



　　“勇度”愤怒地表示：“今天以后，这个账号将失效。对于正发生的狗X事件，我们都感到心累&失望...我，以及我的经纪人，都不会再使用推特了。推特太烂了，我不想再用它。

　　感谢给予基于爱和支持的人。Instagram再见。”（推特躺枪）


   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 詹姆斯古恩 银河护卫队 漫威 迪士尼
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