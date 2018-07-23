









帕帕引用了《圣经》中话语：“我亲爱的弟兄们，你们每一个人都应该随时聆听别人的意见，不急于发言，更不要轻易动怒。”































“螳螂女”庞·克莱门捷夫发布一段短视频，她用笔在纸上写道：我们是格鲁特，我们是一个家庭，我们团结一致。











“勇度”愤怒地表示：“今天以后，这个账号将失效。对于正发生的狗X事件，我们都感到心累&失望...我，以及我的经纪人，都不会再使用推特了。推特太烂了，我不想再用它。





感谢给予基于爱和支持的人。Instagram再见。” （推特躺枪）







