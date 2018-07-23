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卡神《阿丽塔：战斗天使》发中文新预告

机械少女原是战斗精英 丧失记忆四面楚歌

2018-07-23 23:29:33 来源：Mtime时光网

《阿丽塔：战斗天使》第二款预告片基本给出了整个的故事脉络，《阿丽塔：战斗天使》改编自日本木城幸人经典漫画《铳梦》，导演詹姆斯·卡梅隆一直想拍《铳梦》，但一直没有时间
　　时光网讯《阿凡达》团队打造的科幻电影《阿丽塔：战斗天使》发布第二款预告片，更多的全新镜头让人目不暇接。

　　《阿丽塔：战斗天使》第二款预告片使用的BGM是《New Divide》，这款预告片基本给出了整个的故事脉络，话说在26世纪，医生戴森（克里斯托弗·沃尔兹饰）在机器人的垃圾堆里捡回来一个机械合成人，他给她取名为阿丽塔。这个名叫阿丽塔的机械人显然有着负责的过去，但阿丽塔失去了记忆，戴森医生只能一点点帮她恢复记忆。

　　预告片中能够看到，记忆虽然难以恢复，但是阿丽塔的战斗技能恢复的非常快，她很快就能出于本能反应来进行战斗反击。阿丽塔精准的动作和强大的力量令人望而生畏，她在找寻过去，她的过去也不会放过她。随着各路猎杀高手的出现，阿丽塔和戴森医生逐渐意识到强大的威胁正在来临。

　　预告片中展现了形形色色的机械人，绝大部分都是战斗类型。虽然外形上各个狰狞可怖，但似乎都不如阿丽塔的战斗技能强大。在预告片后半段，阿丽塔甚至找到了更为先进的躯体，她的战斗力值无疑会翻番的。

　　《阿丽塔：战斗天使》改编自日本木城幸人经典漫画《铳梦》，导演詹姆斯·卡梅隆一直想拍《铳梦》，甚至在《阿凡达》之前就说过这个计划。但是《阿凡达》成功之后，詹姆斯·卡梅隆这些年来一直忙于《阿凡达》的续集筹备和拍摄，根本无暇投入《阿丽塔》的制作。

　　最终，《阿丽塔：战斗天使》的导演工作交给了罗伯特·罗德里格兹，这位《罪恶之城》的导演显然获得了詹姆斯·卡梅隆的认可。《阿丽塔：战斗天使》从美工到特效都有《阿凡达》团队的参与，詹姆斯·卡梅隆是《阿丽塔》的制片人和编剧。所以，这部《阿丽塔》称之为詹姆斯·卡梅隆的作品也不过为过。

　　据悉，《阿丽塔：战斗天使》定于12月21日北美公映，圣诞档期竞争激烈，没有一定的质量，是不敢杀入这个档期的。按照以往的惯例，中国内地观众可能会在2019年的大银幕上看到这部影片。

   编辑：汀

关键词： 阿丽塔：战斗天使
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