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又见调档！甄子丹"大师兄"推迟上映

移至8月24日上映 暑期档第7部改档影片

2018-07-24 08:08:19 来源：Mtime时光网

甄子丹主演动作电影《大师兄》日前发布“冲动”版海报同时宣布改档于8月24日上映。
　　时光网讯甄子丹担任发起人、出品人、监制兼主演的动作电影《大师兄》日前发布“冲动”版海报同时宣布改档于8月24日上映。（原定8月17日）

　　海报中，主角陈侠动作潇洒，踢翻左侧高高一摞书本，呼应标语“作业太多，有什么用！”“麻辣教师”的形象气场十足。

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　　据悉，甄子丹此次首次尝试老师角色，饰演一位“很能打”的全能教师，重回母校直接挑战“最差班级”，使用非常规教学模式，带领一群“问题学生”开挂逆袭。
 
　　作为三个孩子的父亲，甄子丹平时生活中会直面很多学生的教育问题：“当今社会孩子们每天都面临着很多压力，社会压力、父母压力、同学之间的压力、师生压力，或者是自己给自己压力。”

　　这些压力正如海报中高高一摞课本，甄子丹不仅要在戏里踢翻“问题学生”身上的“压力大山”，更希望在戏外通过电影带给观众一些积极影响：“拍完《追龙》我不想再有那么沉重，有杀气的角色，因为我希望我的电影能够拍一部正能量校园题材给观众看，给学生、老师、家长和社会多一些思考和沉淀。” 

　　不同于常见的校园题材电影，电影《大师兄》主要讲述的是一个退伍特种兵重回母校准备 “大显身手”教书育人，可面对的是一帮调皮捣蛋的“问题少年”，有的更是已经当上了“古惑仔”。

　　甄子丹饰演的陈侠老师虽然十八般武艺样样精通，但是面对着暴力假小子、校园约架王、深度音乐重症患者、偏执学习狂、网瘾少年等各有问题的“熊孩子” 也是让他手忙脚乱， 更有学生一言不合就要“天台见”，差点完结甄子丹的教师职业生涯。

　　甄子丹只能使用非常规教育方式，不仅根据学生具体情况“对症下药”引导他们走回正道，更在学生们遇到危难之时，展现出以一敌十的“甄功夫”，让那些学生态度一百八十度大转变，从挑衅老师的“问题少年”变为崇拜大师兄的“迷弟迷妹”。

　　电影《大师兄》即将于8月24日和大家见面。在近期国产暑期档的混战中，多部电影进行了撤掉、调档的操作：号称投资7亿的魔幻片《阿修罗》3天票房5千万后紧急撤档；郭敬明《爵迹2》碰上《我不是药神》知难而退；

　　原定7月13日上映的喜剧电影《新乌龙院》撤档；国产动画《昨日青空》昨日也刚刚宣布撤销7月27日档期，择日上映。早前原定7月13日的《墨多多谜境冒险》（原名查理九世），动画片《风雨咒》也从7月13日推迟到8月3日。当然还有，曾定档于6月1日上映的《阳台上》也推迟上映（不算暑期档作品）。

   编辑：SaSa

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 改档 调档 国产 动作 暑期档
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