甄子丹主演动作电影《大师兄》日前发布“冲动”版海报同时宣布改档于8月24日上映。





海报中，主角陈侠动作潇洒，踢翻左侧高高一摞书本，呼应标语“作业太多，有什么用！”“麻辣教师”的形象气场十足。





预告 据悉，甄子丹此次首次尝试老师角色，饰演一位“很能打”的全能教师，重回母校直接挑战“最差班级”，使用非常规教学模式，带领一群“问题学生”开挂逆袭。

作为三个孩子的父亲，甄子丹平时生活中会直面很多学生的教育问题：“当今社会孩子们每天都面临着很多压力，社会压力、父母压力、同学之间的压力、师生压力，或者是自己给自己压力。”













甄子丹饰演的陈侠老师虽然十八般武艺样样精通，但是面对着暴力假小子、校园约架王、深度音乐重症患者、偏执学习狂、网瘾少年等各有问题的“熊孩子” 也是让他手忙脚乱， 更有学生一言不合就要“天台见”，差点完结甄子丹的教师职业生涯。





甄子丹只能使用非常规教育方式，不仅根据学生具体情况“对症下药”引导他们走回正道，更在学生们遇到危难之时，展现出以一敌十的“甄功夫”，让那些学生态度一百八十度大转变，从挑衅老师的“问题少年”变为崇拜大师兄的“迷弟迷妹”。









编辑：SaSa