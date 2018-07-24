《死侍2》导演将接手重拍李小龙经典武打影片《龙争虎斗》，目前项目尚处于早期开发阶段。





1973年的原版电影被许多人认为是有史以来最伟大的武打片之一，并且因影片是在李小龙去世之后才上映而蒙上了一些悲剧色彩。2004年，美国国会图书馆将《龙争虎斗》选入到美国国家电影资料馆保存，称其具有“文化、历史或美学意义”。





关于《龙争虎斗》重拍版的传言已经流传了很多年，但都没有实现。现在看来，大卫·雷奇是真的要接手了。大卫·雷奇可以算是一个好人选，擅长拍摄动作戏场面，他以特技演员的身份开始了自己的职业生涯，在担任导演之前，还担任过特技协调员。





虽然大卫·雷奇可能是翻拍《龙争虎斗》的最佳人选，但还是有很多影迷认为这部电影不应该被重拍。正如之前提到的，这是迄今为止最好的武打电影之一，而且主演是李小龙。虽然1973年的电影和它的武术在现在看起来已经过时了，但它对观众来说有着一种纯粹的感觉。一想到会有新的武术招式被加进去，这对一些纯粹主义者来说是不好接受的。



