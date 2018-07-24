《大轰炸》曝光剧情版预告，众星塑造的人物群像现身，布鲁斯威利斯更叼着雪茄开战斗机。









本款预告片展现了重庆军民在面对日机无差别轰炸时期中的乐观豁达，坚强不屈的精神面貌，并披露了部分故事情节，各主演所演绎的小人物们与命运斗争的轮廓也清晰可见。





全新故事线首度曝光 百姓切入点视角独特









此前发布的定档预告和“对抗”版预告，均让观众对电影的战争格局和空战场面赞叹震惊，随着一组人物海报浮出水面，整部影片的大格局顺势拉开，对预告片中各个角色的惊鸿一瞥也有了更清晰的定位。但仍有不少影迷对反映“重庆大轰炸”这段苦难历史下各个明星们所演绎的故事充满好奇。









全城动员抱团取暖 无畏生死乐观面对











预告开篇，刘烨饰演的薛杠头与张帆饰演的崔六一路驾驶着十轮卡前往重庆，麻将大赛成为二人的对话焦点。在重庆人眼里，麻将大赛是祖先传下来的规矩，天灾人祸都没有停办过，即使是“外乡人”崔三叔（范伟 饰），也提着鸟笼前来报名，在他的信念里争“雀王”是为了捐钱买好飞机让军人们上天打“小鬼子”。





事实上，面对日本三天两头的大轰炸，重庆百姓选择聚在一起打麻将是为了壮胆、抱团取暖。即使是躲进防空洞避难，百姓们依然通过打麻将的方式来缓解恐惧。

而当轰炸过后，民众们纷纷走上街头开始自发组织修缮、灭火、抢救伤员等自救工作。导演萧锋表示，这部影片不能只满足于再现当年的历史，还要再现当年中国人的气概，表现重庆人乐观豁达面对生死的态度。





演员演技细腻感人 细节刻画足见用心















而此番曝光的剧情预告则让人感受到了演员们的真实演技，片中范伟得知儿子崔六牺牲的消息后，独自坐在江堤阶梯上，背影凄凉哀怨，最后那眼含热泪却不掉下来的神情，让人心碎又感叹不愧为影帝级表演，把“世间最凄凉之举，莫过于白发人送黑发人”的悲痛感表演的丝丝入扣。















值得一提的是，此次剧情版预告里也体现出了影片多线叙事、高潮迭起的特征。预告的最后彩蛋也有惊喜，布鲁斯·威利斯现身抖包袱，只见他坐在机舱中嘴里叼着雪茄与日机战斗，一句“我没带火机，让我们速战速决”老练沉稳轻松幽默，久经沙场的空军将领的形象也立刻凸显出来。











布鲁斯·威利斯本人表示，他非常喜欢这个角色，人物性格的魅力之处在于他的沉稳睿智。作为空军的指挥官，经验丰富且勇敢担当，无论是在面对日军偷袭基地而挺身而出的危急时刻，还是带领中国年轻的飞行员上天和日机的大决战，均可以看出布鲁斯·威利斯的演技功底。



