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法国喜剧《的士速递5》曝剧情版预告片

麻烦警探VS废柴司机 时隔11年第五部回归

2018-07-24 11:02:34 来源：Mtime时光网

《的士速递5》曝剧情版预告片，麻烦警探西尔万与废柴司机埃迪接手贯穿系列20年的逆天出租车，与跨国犯罪团伙展开对决。
       

《的士速递5》剧情版预告片

时光网讯 飙车喜剧《的士速递5》将于8月3日全国上映，日前片方发布了剧情版预告片。麻烦警探西尔万与废柴司机埃迪接手贯穿系列20年的逆天出租车，与跨国犯罪团伙展开对决，随着更多剧情曝光，围绕在这对全新乌龙CP身边的一众配角也纷纷惊艳亮相。

       影片由弗兰克·盖思堂彼得编剧、执导并主演，法国影星马利克·班泽拉、伯纳尔·法西等共同出演。全新实力班底开启全新爆笑征程，继续左手惊险飙车拼速度，右手放肆“开车”抖包袱。

       四部前作叫好叫座，用接地气的喜剧元素把热血飙车戏装点得男女通吃、老少皆宜，一举成为法国超卖座的国民电影系列，也被无数中国影迷奉为经典。时隔11年，第五部新曝光的剧情版预告片揭晓了更多炫酷飙车和极致爆笑时刻。麻烦警探西尔万（弗兰克·盖思堂彼得 饰）刚炫耀完登上《警察》杂志封面，就被降职发配马赛，不仅被奇葩同事包围，更与废柴司机埃迪（马利克·班泽拉 饰）不撞不相识，开启一段孽缘。

       导演弗兰克和谐星马利克从小就是该系列的忠实粉丝，把这部重启力作称为“一部看着《的士速递》长大的孩子们的作品”。一方面，他们自诩“薪火相传的守护者”，希望保留系列原汁原味的传统风格。因此，新的故事仍然发生在风光宜人的马赛，亦能看到两位经典角色的闪亮回归。

       从神经质局长升职为马赛市长的吉贝诃（伯纳尔·法西 饰）和多年副手熬成局长的艾伦。弗兰克把吉贝诃视为系列灵魂人物之一，“他很怪诞，有滑稽的表达方式，像个孩子似的，简直是喜剧元素的化身”。在剧情版预告片中，那声久违的“全体集合”唤醒回忆，有网友评论，“看到局长的时候自然而然就笑了”。

       《的士速递5》将于8月3日登陆全国院线。

   编辑：隐饮

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关键词： 的士速递5
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