《星际迷航：发现号》的第二季将于明年1月回归，女主角在SDCC上接受我们采访，透露第二季战争结束之后，整体故事会侧重时空探险，基调更加轻松幽默，会让人“觉得耳目一新”。













女主角索妮夸·马丁-格林





索妮夸·马丁-格林：我觉得演任何剧或者系列都会有这种感觉吧。对我们来说，故事的悬念更大，因为毕竟上一季我们身处战局当中。茫茫宇宙有很多刚刚燃起的火花，我们这些角色却不得不去应对更严重的问题，去应付联邦和宇宙 面对的毁灭性打击。现在战争结束，终于有时间去应付这些事情了。这让第二季变得与第一季完全不同——第二季自然会有更多探险的感觉，探险的时间和空间都具备了。我对此也非常兴奋。





Mtime：你的角色仍然在挖掘自己的人性。但是幕后的你，会不会在生活中代入一些瓦肯性格呢？





索妮夸·马丁-格林：（笑）好问题。就我来说，我的工作内容扎根在想象力的土壤里。我不会代入真实生活，我只是利用编剧的台词引导自己，天马行空的去表演，这是我进入角色的方式。我会说，从某种抽象意义来看，我在某些方面肯定有与瓦肯人类似的特质，因为这个角色是对我自己设想的一种呈现。如果你拆分出瓦肯人的所有特征，那我的性格里肯定也有讲逻辑的一面，但是我也有不理性的方面。





第一季的战争阴霾即将消散





索妮夸·马丁-格林：我觉得第二季更轻松更好玩的原因还是剧情驱动的，因为我们不在打仗了。战争时期，每个人心头都存在阴霾。当你身处战事，你会记得昨天去世的人，失去他们的痛苦会时刻警醒着你，会撕裂你的内心。我想第一季有时候特别黑暗是因为故事格局如此。你当然不想一直在打仗。所以第一季呈现的感觉，是我们忠实于故事的结果。我觉得要是我们对战争没头没脑的开玩笑，那就演错剧本了。现在进入和平时期，我们肯定会更加轻松光明。我们有机会放声大笑，去思考长远的问题，我觉得大家看第二季的时候会有耳目一新的感觉。



