时光网讯
跨越半个世纪，拥有上千种不同版本演绎，《星际迷航》
堪称有史以来最长寿的科幻系列。它最新的电视剧改编版，将故事时间线设定的比1960年原版剧集还要早10年，与现在的《星际迷航》电影系列也毫无关系。
《星际迷航：发现号》
的第二季将于明年1月回归。索妮夸·马丁-格林
在剧中扮演米歇尔·波恩汉姆，一位被瓦肯族养大的人类科学家。该系列讲述联邦-克林贡战役中，联邦星舰发现号的船员们探索神秘世界的故事。我们在圣地亚哥动漫展上与索妮夸·马丁-格林就续集进行交流，看看她是怎么说的吧。
Mtime：如今你已经习惯了这个角色，《发现号》第二季对于你会有不同的意义吗？
索妮夸·马丁-格林：我觉得演任何剧或者系列都会有这种感觉吧。对我们来说，故事的悬念更大，因为毕竟上一季我们身处战局当中。茫茫宇宙有很多刚刚燃起的火花，我们这些角色却不得不去应对更严重的问题，去应付联邦和宇宙 面对的毁灭性打击。现在战争结束，终于有时间去应付这些事情了。这让第二季变得与第一季完全不同——第二季自然会有更多探险的感觉，探险的时间和空间都具备了。我对此也非常兴奋。
Mtime：你的角色仍然在挖掘自己的人性。但是幕后的你，会不会在生活中代入一些瓦肯性格呢？
索妮夸·马丁-格林：（笑）好问题。就我来说，我的工作内容扎根在想象力的土壤里。我不会代入真实生活，我只是利用编剧的台词引导自己，天马行空的去表演，这是我进入角色的方式。我会说，从某种抽象意义来看，我在某些方面肯定有与瓦肯人类似的特质，因为这个角色是对我自己设想的一种呈现。如果你拆分出瓦肯人的所有特征，那我的性格里肯定也有讲逻辑的一面，但是我也有不理性的方面。
Mtime：我听说制作人艾利克斯·库兹曼接替伯格与哈博特之后，第二季的基调会有变化，会更加轻松幽默一些。这种传言靠谱吗？
索妮夸·马丁-格林：我觉得第二季更轻松更好玩的原因还是剧情驱动的，因为我们不在打仗了。战争时期，每个人心头都存在阴霾。当你身处战事，你会记得昨天去世的人，失去他们的痛苦会时刻警醒着你，会撕裂你的内心。我想第一季有时候特别黑暗是因为故事格局如此。你当然不想一直在打仗。所以第一季呈现的感觉，是我们忠实于故事的结果。我觉得要是我们对战争没头没脑的开玩笑，那就演错剧本了。现在进入和平时期，我们肯定会更加轻松光明。我们有机会放声大笑，去思考长远的问题，我觉得大家看第二季的时候会有耳目一新的感觉。