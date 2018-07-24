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巨石强森如何说出字正腔圆的中国话？

《摩天营救》曝语言特辑 强森练到舌头打结

2018-07-24 11:37:24 来源：Mtime时光网

《摩天营救》曝语言特辑，道恩·强森与内芙·坎贝尔两位演员在片中讲出标准的普通话跟粤语，这对于他们来说实属不易。
     

《摩天营救》语言特辑

时光网讯道恩·强森担任制片人并领衔主演的好莱坞动作巨制今日发布语言特辑，片中展现了演员们为了追求真实感，克服语言障碍，努力在片中用流利中文对话的幕后故事。《摩天营救》罗森·马歇尔·瑟伯执导，道恩·强森内芙·坎贝尔黄经汉、罗兰·默勒、诺亚·泰勒文峰、巴勃罗·施瑞博尔、昆凌等共同主演，目前正在全国热映。

      这支语言特辑不同于此前发布的制作特辑，展现各种惊险刺激的动作场面拍摄过程。这支视频讲述了摄制组精益求精的工作态度，为了尽可能的呈现出真实感，大家对于每一个细节都一丝不苟，努力做到最好。

      为了让情节更加可信，导演要求道恩·强森与内芙·坎贝尔两位演员在片中讲出标准的普通话跟粤语。这对于他们实属不易，就如同黄经汉所说，“普通话特别难说，如果你不是从小生长在那个环境里，说起来舌头很容易打结”。对于华人尚且如此，更别说美国人。

      但是道恩·强森做到了，片中他发音标准，甚至可以说字正腔圆，完全符合影片的背景与人物的个性。“我想确保不会说得很烂”，事实上，他说得很好。片中他是为救家人拼劲全力、有担当的父亲与丈夫，戏外他是努力练好语言、有责任感的演员。同样，内芙·坎贝尔在片中也讲出了非常标准的粤语，尽管她觉得“它就像外星话一样，和英语完全不同”。每一个人都做着最大的努力追求完美，这才有了今天银幕上备受观众认可的《摩天营救》

      《摩天营救》由美国传奇影业和美国环球影业联合出品、罗森·马歇尔·瑟伯执导，道恩··强森、内芙·坎贝尔、黄经汉、罗兰·默勒、诺亚·泰勒、文峰、巴勃罗·施瑞博尔、昆凌等共同主演，目前正在全国热映。

   编辑：隐饮

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关键词： 摩天营救
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