《摩天营救》曝语言特辑，道恩·强森与内芙·坎贝尔两位演员在片中讲出标准的普通话跟粤语，这对于他们来说实属不易。





这支语言特辑不同于此前发布的制作特辑，展现各种惊险刺激的动作场面拍摄过程。这支视频讲述了摄制组精益求精的工作态度，为了尽可能的呈现出真实感，大家对于每一个细节都一丝不苟，努力做到最好。





为了让情节更加可信，导演要求道恩·强森与内芙·坎贝尔两位演员在片中讲出标准的普通话跟粤语。这对于他们实属不易，就如同黄经汉所说，“普通话特别难说，如果你不是从小生长在那个环境里，说起来舌头很容易打结”。对于华人尚且如此，更别说美国人。









编辑：隐饮