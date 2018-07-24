《岩堡》主演比尔·斯卡斯加德（《小丑回魂》中饰小丑）和茜茜·斯派塞克（《魔女嘉莉》中饰演嘉莉）在SDCC活动上，分享了关于自己在剧集中角色、斯蒂芬金作品、自己职业生涯等方面的看法。





“小丑”斯卡斯加德：想让角色看起来营养不良





















为了他的这个角色，斯卡斯加德减下了相当可观的重量。“因为他被长时间关在笼子里，所以我想让这个角色看起来更营养不良一点。”斯卡斯加德承认道：“我认为当减重的时候，你的脸会变化很大，你的颧骨会变高，眼睛也会变大。实际上我对于这个角色的最终呈现感到很开心，因为他就是一个憔悴的幽灵似的角色，所以我也希望自己的表现能有这样的感觉。”





斯卡斯加德在SCDD活动现场 我非常喜欢减重增重的那种感觉，或者说减肌增肌，改变你的相貌。我认为作为一个演员，如果你想达到真正的有才能，你就应该在不同角色间转变的时候改变你的脸和外表。” “但是减重并不是一件好玩的事，而以前也从没有一个角色要求我去这么做，但是这一直都是我想尝试的，我也很喜欢这么做。”斯卡斯加德继续说。“我一直认为这是我迟早要为了未来的角色去做的事情之一。因为，或者说减肌增肌，改变你的相貌。我认为作为一个演员，如果你想达到真正的有才能，你就应该在不同角色间转变的时候改变你的脸和外表。”









“在这个国家这个时刻，有上千人正经受着单独监禁的折磨。这非常吓人，我觉得应该被废止。我们是社会动物，我们需要去与其他人互动，而如果你强行剥离了这一点，非常非常诡异的事情就会发生——从产生幻觉直到完全的精神错乱。所以我把一些研究得出的结论使用在了我对这个角色的演绎中。单独监禁使得他有了这样的外表，这种尴尬奇怪的与人互动的方式。”斯卡斯加德说。





“魔女嘉莉”斯派塞克：斯蒂芬·金作品不止关于恐怖









“现在我已欣然到了古稀之年。”这位68岁的女演员继续分享道：“一切都像新的一样，因为我现在所经历的人生是我年轻的时候完全无法理解无法想象的——年事渐高，子女都已长大，可以选择的角色越来越少等等。但这也是我人生中一个非常棒的阶段。我依然很兴奋，因为我一直热爱着表演事业。“





“我非常爱那种在表演中回到过去时光的感受，因为我依然会使用一些我二十岁就开始用的表演技巧，例如感知记忆，和（我同时也使用的）一些新的体悟，在我这个年纪才有的体验。这太棒了，我没办法抱怨——甚至有时候我还有点不知所措，因为我还在工作呢，这真的太棒了。”









这次，对于斯派塞克来说，终于又可以参与到一个“斯蒂芬·金作品”——尽管斯蒂芬这一次只是监制而非原创作者——这样的机会实在是难以拒绝。





“当我与（剧集创作人）Sam Shaw和Dustin Thomason会面时，他们拿着一跟‘胡萝卜’挂在我面前来诱惑我，但是只有其中的一集。我只能读一会儿剧本，它是打印在印着我名字的红色（纸）上面，就像他们最近做的一样（为了防止被复印外传），”斯派塞克笑着说道，“但是他们问了我一个问题，什么才是最恐怖的——超自然的恐怖还是真实的恐怖？而Ruth所经历的是真实的恐怖，是这个剧本抓住我的点。直到到了第三或第四集的时候我才终于（完全地）明白他们当时在跟我说的是什么。”











