时光网讯
在这个有着丰富娱乐选择的时代，观众们不光被续集、衍生片等有长久历史的“产品”支配，他们也沉迷于电影宇宙以及其他有联系的“多元宇宙”中，而这也激励着创作者在已经很有名的作品中做更深入的挖掘。而美剧《岩堡》
可以被称为一部基于“斯蒂芬·金宇宙”的作品。
“小丑”斯卡斯加德：想让角色看起来营养不良
“我认为这其中的一部分其实有点悲哀，我们在持续不断地重复一些事情，而不是想着去创作一些新的原创内容。” 比尔·斯卡斯加德
在2018圣地亚哥漫展（SDCC）座谈会上接受时光网采访说道：“如果你习惯了这么做，最终呈现出来的都会是似曾相识的东西。我们就像喜欢上看熟悉的内容一样，比如‘噢你看了最新的《星球大战》
或者是某个系列的新重启吗？’他们看起来是不一样的，因为是原创的，内容也是新的——但是主题却一直是似曾相识的。”
斯卡斯加德的这番话同样也在指他的新剧《岩堡》
，一部由Sam Shaw和Dustin Thomason创作，J·J·艾布拉姆斯
监制的电视剧集。这部剧虽然有着原创剧情，但背景却架设在由斯蒂芬·金
笔下畅销作品中著名角色和主题形成的多元宇宙里；不少参演过斯蒂芬·金小说改编作品的演员们不可思议地聚到了一起，斯卡斯加德曾在《小丑回魂》
中饰演小丑。
《岩堡》
以小说中多次出现的小镇“岩堡”作为剧集名，故事的主角是一位死囚辩护律师Henry Deaver（安德烈·霍兰德
），在一个谜一样的年轻人（比尔·斯卡斯加德
）出现在肖申克监狱中后，他回到家乡岩堡镇进行调查。紧接着，很多谜团显露，而黑暗的秘密——不光和Henry有关，他患有老年痴呆的养母Ruth（茜茜·斯派塞克
）、厌世的退休治安官Alan Pangborn（斯科特·格林
）、房产代理人Molly Stand（梅兰妮·林斯基
）等人的秘密也都一一被揭开。
“我小时候没有读过很多斯蒂芬·金
的作品，”斯卡斯加德说道：“但是为了参演《小丑回魂》
（2017年版），我显然必须通读这本书，这是一本恐怖小说的经典之作。而我这些年也经常去拜访他，并且重读了很多他的经典作品——他实在是一个难以置信的天才作家。（这不是最重要的但是）如果你读过很多斯蒂芬的作品，再看这部剧会有更多乐趣——整部剧里有很多彩蛋
。”
为了他的这个角色，斯卡斯加德减下了相当可观的重量。“因为他被长时间关在笼子里，所以我想让这个角色看起来更营养不良一点。”斯卡斯加德承认道：“我认为当减重的时候，你的脸会变化很大，你的颧骨会变高，眼睛也会变大。实际上我对于这个角色的最终呈现感到很开心，因为他就是一个憔悴的幽灵似的角色，所以我也希望自己的表现能有这样的感觉。”
“但是减重并不是一件好玩的事，而以前也从没有一个角色要求我去这么做，但是这一直都是我想尝试的，我也很喜欢这么做。”斯卡斯加德继续说。“我一直认为这是我迟早要为了未来的角色去做的事情之一。因为我非常喜欢减重增重的那种感觉
，或者说减肌增肌，改变你的相貌。我认为作为一个演员，如果你想达到真正的有才能，你就应该在不同角色间转变的时候改变你的脸和外表。”
斯卡斯加德同时也对单独监禁的影响进行了研究。“这对于塑造一个角色来说是非常重要的一个部分，”这位27岁的演员，著名演员斯特兰·斯卡斯加德
的儿子，亚历山大·斯卡斯加德
的弟弟说道：“虽然肉体上没受到什么伤害，但他一个人在笼子里被关了很长的时间，这对一个人的心智会带来什么样的影响，以及与一个被隔离了很久的人交流会有多么棘手（是非常重要的）。只用眼睛去观察这些人也是不合适的，所以我针对监禁对于心智的影响做了很多的研究。这并不让人感到舒适。”
“在这个国家这个时刻，有上千人正经受着单独监禁的折磨。这非常吓人，我觉得应该被废止。我们是社会动物，我们需要去与其他人互动，而如果你强行剥离了这一点，非常非常诡异的事情就会发生——从产生幻觉直到完全的精神错乱。所以我把一些研究得出的结论使用在了我对这个角色的演绎中。单独监禁使得他有了这样的外表，这种尴尬奇怪的与人互动的方式。”斯卡斯加德说。
“魔女嘉莉”斯派塞克：斯蒂芬·金作品不止关于恐怖
而饰演痴呆症养母Ruth Deaver的茜茜·斯派塞克
，也在座谈会上分享了她的许多想法：“在年轻的时候，我时常会想到芭芭拉·斯坦威克
、凯瑟琳·赫本
和贝蒂·戴维斯
，她们都是有着很长久的职业生涯的女演员。我一直把这些记在脑海里，并且想清楚了自己为什么也想有一个长久的职业生涯，这是因为我们在不断变老的同时，我们的生活也在一直发生着变化。每一个十年我们都经历着完全不同而又非常有趣的事情，而（在我们的工作中）会用上我们当时所经历的。”
“现在我已欣然到了古稀之年。”这位68岁的女演员继续分享道：“一切都像新的一样，因为我现在所经历的人生是我年轻的时候完全无法理解无法想象的——年事渐高，子女都已长大，可以选择的角色越来越少等等。但这也是我人生中一个非常棒的阶段。我依然很兴奋，因为我一直热爱着表演事业。“
“我非常爱那种在表演中回到过去时光的感受，因为我依然会使用一些我二十岁就开始用的表演技巧，例如感知记忆，和（我同时也使用的）一些新的体悟，在我这个年纪才有的体验。这太棒了，我没办法抱怨——甚至有时候我还有点不知所措，因为我还在工作呢，这真的太棒了。”
斯派塞克的表演才能，毫无疑问是她之所以到现在还能活跃在银幕上的原因，也让她三次获得奥斯卡提名。她在1976年的作品《魔女嘉莉》中情感充沛的表演为她带来了学院派的认可，也让她一举成名
。导演布莱恩·德·帕尔玛的这部作品是第一部改编于斯蒂芬·金小说的影片
，该片也是斯派塞克想通过新作完成职业生涯前后呼应的一大原因。
这次，对于斯派塞克来说，终于又可以参与到一个“斯蒂芬·金作品”——尽管斯蒂芬这一次只是监制而非原创作者——这样的机会实在是难以拒绝。
“当我与（剧集创作人）Sam Shaw和Dustin Thomason会面时，他们拿着一跟‘胡萝卜’挂在我面前来诱惑我，但是只有其中的一集。我只能读一会儿剧本，它是打印在印着我名字的红色（纸）上面，就像他们最近做的一样（为了防止被复印外传），”斯派塞克笑着说道，“但是他们问了我一个问题，什么才是最恐怖的——超自然的恐怖还是真实的恐怖？而Ruth所经历的是真实的恐怖，是这个剧本抓住我的点。直到到了第三或第四集的时候我才终于（完全地）明白他们当时在跟我说的是什么。”
“我认为这部剧是对斯蒂芬·金的一个致敬，”斯派塞克继续说道：“它被贴合地设定在了斯蒂芬·金宇宙里，而我正好想到：‘你知道的，我可能不会再有机会做这么扭曲这么疯狂的事情了。’所以我加入了，因为斯蒂芬·金在他的写作生涯里将恐怖和伟大的角色们甚至是幽默感融合的非常成功。举例来说，《魔女嘉莉》
就是一个讲述母女之间纠葛的角色塑造大师之作。我不知道要怎么表述这个，但是他的作品不仅只关于恐怖——他们是真实存在的角色
，而有些时候你甚至会发现自己在一些非常可怕的瞬间忍不住笑出来。”