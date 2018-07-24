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香港女导演林淑贞自曝遭海航机师性侵

警方已刑拘嫌疑人 海航称全力配合警方工作

2018-07-24 15:23:37 来源：Mtime时光网

香港女导演林淑贞自曝在拍摄网剧《套路》时，遭海航飞机师性侵，该飞机师从酒店18楼隔壁阳台，爬到导演房中企图不轨。海口警方已刑拘犯罪嫌疑人，海航称将全力配合警方工作。
       时光网讯 7月23日，香港女导演林淑贞发声明称，自己在海口拍摄网剧《套路》期间遭海航受训飞机师白某性侵。林淑贞曾参与过不少电影的制作，如在成龙的《红番区》、李连杰的《投名状》《功夫之王》等片中担任助理导演的工作，是一名资深的电影工作者。

       

林淑贞声明

7月24日凌晨，海南航空对“海航飞机师性侵事件”一事做出回应，称已第一时间对涉事人员作停职处理，将全力配合警方调查工作。7月24日中午，海口警方发布通报称，已刑事拘留犯罪嫌疑人。针对网传民警执法办案不当问题，警方纪检督查部门已介入调查。一旦查实将依法依规处理，绝不姑息。

       据悉，林淑贞此次是到海口拍摄由明道、郑嘉颖及谢天华主演的网剧《套路》。7月16日凌晨大概6点左右，她正在酒店睡觉，却突然惊醒，当时有一名只穿黑色内裤的男子无端端出现在她房间，并压在她身上，企图对她有不轨行为。林淑贞奋力挣扎，将男子赶出房间，然后通知酒店员工报警。
 
      那名男子并非剧组人员，所有当事人去到派出所，林淑贞才知道涉案男子为白姓海航受训飞机师，当时他与林淑贞都住在酒店18楼，他从隔壁阳台爬到林淑贞房间企图性侵她。

      林淑贞在声明中指出，当日整个报案过程，警方都没有做笔录或录像，而白姓男子的朋友，以及其海航的上司都有到现场，现场好多人都劝她和解。其中，男子的上司表示，公司培育一个飞机师的成本太高，希望林淑贞能够和解。之后，警方指她曾打过那男子，如果她坚持立案告他，他们同时也会告她袭击罪。

      林淑贞没有立即答应和解，她咨询过朋友意见之后，决定7月19日再到公安局立案，至于到底是和解还是提告，立案之后再说。发生此事之后，林淑贞身心疲惫，她只好选择离开剧组。

       她在声明中控诉，“一个将来会掌控几百人性命的飞机师，居然可以酒后冒着生命危险爬过18楼阳台犯事，而航空公司只想到训练成本，而没有顾忌将来乘客的安危，实在令人遗憾，”

海南航空官微回应

      目前，海南航空已对此事发布回应，“针对网络流传林女士所发《声明》，经了解，系我司员工白某在休息时间因个人不当行为接受警方调查。对此，我司给予高度关注，已第一时间对涉事人员作停职处理，并全力配合警方调查工作。我司始终将遵纪守法作为对员工的基本要求，绝不庇护任何违法违纪行为。​​​​ ”

      值得一提的是，林淑贞执导的这部网剧《套路》，此前曾被曝光“制作方一个月花光6000万”，剧组惨遭解散的新闻。据传，投资方优酷已经对这部剧投资了6382万，但制作方花光了6000多万却只拍出来7集剧本的素材。按照投资方优酷的说法，制作方对于投放资金的去向不明，鉴于成本过高，投资方及时止损停止投资。

海口公安部门已将犯罪嫌疑人拘留

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 林淑贞
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Sharon Lam

职业：副导演/助理导演 | 导演 | 编剧

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