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《超人总动员2》首周登顶韩票房冠军

《蚁人2》落至第二 《毒战：加长版》上榜第五

2018-07-24 15:40:43 来源：Mtime时光网

《超人总动员2》首周末以112万观影人次轻松登顶票房冠军，刷新了皮克斯动画电影在韩国的最高开画成绩。《蚁人2》落至票房榜第二位，本土科幻惊悚片《魔女》稳守第三。

《超人总动员２》韩国轻松登顶刷新皮克斯动画纪录

　　时光网讯 《超人总动员2》韩国首映轻松登顶，双周冠军《蚁人2：黄蜂女现身》落至票房榜亚军，本土科幻惊悚片《魔女》稳守第三，将《摩天营救》挤出票房三甲。

　　《超人总动员2》7月18日在韩国正式上映，首周末以112万观影人次轻松登顶票房冠军，上映5天累计观影人次突破100万，刷新了皮克斯动画电影在韩国的最高开画成绩，以及突破100万观影人次的最短用时纪录。这一速度与《海底总动员2：多莉去哪儿 》（2016）相当，比《寻梦环游记》（2018》要快。

　　《蚁人2》上映第三个周末以49万观影人次落至第二位，累计观影人次达到520万。本土科幻惊悚片《魔女》逆袭好莱坞大片《摩天营救》稳守票房榜季军位置，累计观影人次突破300万，成功突破250万观影人次赢利点。《摩天营救》较首周直落两个位次排名第四。

　　除《超人总动员2》外，本周另有四部新片上榜，成绩最好的是《毒战：加长版》，该片首周末以7.7万观影人次上榜第五，首周累计观影人次达11万。《毒战》加长版首周累计观影人次达到11万。

《毒战：加长版》海报将解开此前上映版本关于结局的未解之谜

　　《毒战：加长版》相比此前上映的版本增加了8分钟内容，除了一些之前版本中没有出现的台词外，将有一个更明确的结局，揭秘首映版本给观众留下的疑惑。《毒战》目前暂列今年韩国本土电影票房榜首位，此前上映的版本共动员506万观影人次。

　　此外，美国电影《阿尔忒弥斯酒店》《上帝未死3》，以及日本动画电影《朝花夕誓——于离别之朝束起约定之花》也新映上榜，分列第六、第八和第十位。

　　本周，《边山》《侦探2》正是退出了票房榜前十，前者累计观影人次仅有48万人次，距离200万赢利点还有很大距离，作为李濬益导演青春三部曲的最后一部，票房成绩并不理想。而《侦探2》共动员315万观影人次，该片的赢利点在180万人次。

7月20日-7月22日（2018年第29周）末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元）


本周新片上映：

　　本周新片的焦点集中在《碟中谍6：全面瓦解》和金知云导演的新作《人狼》将同时于25日在韩国上映，从目前的预售占有率来看，前者为53.8%，后者19.3%，不出意外两部影片将领衔未来一周的周末榜单。此外，《小偷家族》也将于7月26日正式与韩国观众见面。

   编辑：ruo

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关键词： 超人总动员2 韩国票房 蚁人2
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