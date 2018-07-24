《超人总动员2》7月18日在韩国正式上映，首周末以112万观影人次轻松登顶票房冠军，上映5天累计观影人次突破100万，刷新了皮克斯动画电影在韩国的最高开画成绩，以及突破100万观影人次的最短用时纪录。这一速度与《海底总动员2：多莉去哪儿 》
（2016）相当，比《寻梦环游记》
（2018》要快。
《蚁人2》上映第三个周末以49万观影人次落至第二位，累计观影人次达到520万。本土科幻惊悚片《魔女》逆袭好莱坞大片《摩天营救》
稳守票房榜季军位置，累计观影人次突破300万，成功突破250万观影人次赢利点。《摩天营救》较首周直落两个位次排名第四。
除《超人总动员2》外，本周另有四部新片上榜，成绩最好的是《毒战：加长版》，该片首周末以7.7万观影人次上榜第五，首周累计观影人次达11万。《毒战》
加长版首周累计观影人次达到11万。
《毒战：加长版》相比此前上映的版本增加了8分钟内容，除了一些之前版本中没有出现的台词外，将有一个更明确的结局，揭秘首映版本给观众留下的疑惑。《毒战》目前暂列今年韩国本土电影票房榜首位，此前上映的版本共动员506万观影人次。
本周，《边山》
、《侦探2》
正是退出了票房榜前十，前者累计观影人次仅有48万人次，距离200万赢利点还有很大距离，作为李濬益导演青春三部曲的最后一部，票房成绩并不理想。而《侦探2》共动员315万观影人次，该片的赢利点在180万人次。
7月20日-7月22日（2018年第29周）末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元）
本周新片上映：
本周新片的焦点集中在《碟中谍6：全面瓦解》
和金知云导演的新作《人狼》
将同时于25日在韩国上映，从目前的预售占有率来看，前者为53.8%，后者19.3%，不出意外两部影片将领衔未来一周的周末榜单。此外，《小偷家族》
也将于7月26日正式与韩国观众见面。