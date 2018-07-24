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徐克表白众主演造就了“狄仁杰”的魅力

滕华涛蒋雯丽齐秦赞“是可以走向世界的大片”

2018-07-24 15:51:38 来源：Mtime时光网

导演滕华涛表示：“这次影片又上了一个新的高峰，几个演员非常好，让我看到了跟上一集不同的样子。”蒋雯丽说:“太出乎意料了！电影融合了很多中国的文化，是一部可以走向世界的中国大片。”

终极预告

　　时光网讯  徐克新作《狄仁杰之四大天王》23日晚在京举行首映观影，导演徐克、编剧张家鲁携主演冯绍峰林更新马思纯汪汐潮孙蛟龙亮相，与观众畅谈在“狄仁杰世界”中的独特体验。此外，滕华涛、蒋雯丽、吕乐、饶雪漫、齐秦等名人惊喜现身，观影后均表示电影超乎想象。

　　导演滕华涛表示：“这次影片又上了一个新的高峰，几个演员非常好，让我看到了跟上一集不同的样子。”蒋雯丽坦言一直十分期待电影的上映，“太出乎我的意料了！电影融合了很多中国的文化，是一部可以走向世界的中国大片。”吕乐感慨电影十分有意思，无论是特效还是演员的诠释都非常有趣。

　　饶雪漫感叹：“这部电影让我看到更多的可能性，很有导演以往的风格，但是又有新的突破。”齐秦难掩激动之情，感叹“这无疑是一部媲美好莱坞的大片，我从头到尾都不敢眨眼睛，节奏非常紧凑。”同时称赞马思纯“表现非常出彩”。

　　当天观影结束后，导演徐克，制片人叶宁，编剧张家鲁携主演冯绍峰、林更新、马思纯、汪汐潮、孙蛟龙亮相现场。

　　冯绍峰自曝“疯狂”自拍苦练眼神，为到达导演想要的力量，“每拍完一张就发给导演看”，因此练就“力量眼神”获封“大唐黑猫警长”称号，还在现场大唱《黑猫警长》主题曲。同时透露此次拍动作戏更是差点被别人“搞定”，不仅“打到吐血，甚至打到手都不敢拿刀了”。如此敬业获徐克导演称赞：“他拍的不错，演技很好。”

　　林更新分享了暖萌医官沙陀忠的成长历程，称：“角色老练了，不太害羞了，沙陀也长大了。” 林更新与马思纯作为片中罕有的感情线担当，现场互动不断，“互怼”不停，两人更是直接还原了片中“水月偷看沙陀忠洗澡”的片段，获导演现场指导，要求林更新“脱衣服”。马思纯透露自己在片场对别人说话都很温柔，可是“对林更新说话就是戏里女侠的状态”，但谈及两人在戏中的发展，马思纯直言：“我和沙陀的缘分才刚开始。”

　　当晚，徐克导演更是现场“表白”团队，揭秘他们就是电影的“四大天王”，是他们造就了“狄仁杰系列”的魅力。编剧张家鲁自曝自己在“狄仁杰世界”中会代入“武则天”：“编剧是最没有权力的人，希望把自己代入到有权力的角色里面。”

↓点击视频直击映后见面会现场↓

   编辑：hello王小羊

关键词： 狄仁杰之四大天王 徐克
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徐克

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Hark Tsui

职业：导演 | 制作人 | 编剧 | 演员 | 剪辑 | 艺术指导

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狄仁杰之四大天王

狄仁杰之四大天王 (2018)

0.0

导演：徐克

主演：赵又廷 冯绍峰

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