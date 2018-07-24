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小李《好莱坞往事》曝光最新片场照

导演昆汀现场说戏 布拉德皮特着装复古

2018-07-24 16:47:24 来源：Mtime时光网

《好莱坞往事》的故事背景设定在1969年的洛杉矶，故事的主角是莱昂纳多·迪卡普里奥和布拉德·皮特饰演的过气演员Rick Dalton和他的长期替身Cliff Booth。
　　时光网讯昆汀·塔伦蒂诺执导的电影《好莱坞往事》正在热拍中，今天，莱昂纳多·迪卡普里奥布拉德·皮特拍摄一场对手戏，这场戏在室外拍摄，所以让美国记者拍到了很多片场照片，让大家先睹为快。

　　这场戏是说莱昂纳多·迪卡普里奥和布拉德·皮特两人外出开车的戏份，两位巨星都身穿1960年代的服装，莱昂纳多·迪卡普里奥的角色是一名好莱坞明星，穿衣打扮都非常光鲜。布拉特·皮特饰演他的替身演员，穿着朴素。拍了一会，导演昆汀·塔伦蒂诺还与两位主演交流，调整他们的表演状态。

　　《好莱坞往事》的故事背景设定在1969年的洛杉矶，故事的主角是莱昂纳多·迪卡普里奥和布拉德·皮特饰演的过气演员Rick Dalton和他的长期替身Cliff Booth。“小丑女”玛歌特·罗比饰演他们的邻居、罗曼·波兰斯基的妻子、著名影星塔特。塔特被曼森家族杀害的惨案将作为背景事件登场。

      此外阿尔·帕西诺和达科塔·范宁也将出演该片，分别扮演Rick Dalton的经纪人Marvin Shwarz和曼森家族成员Lynette Fromme。
      
      《好莱坞往事》很可能将是一部R级影片，目前北美定档2019年8月9日，即塔特被曼森家族杀害的50周年纪念日。

   编辑：汀

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关键词： 好莱坞往事 莱昂纳多·迪卡普里奥 布拉德·皮特
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