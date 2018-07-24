“7723作为国内首例大型可穿戴机甲，是要在人身上搭架子加高放大人动作的一个结构，所以重心比较难控制”，技术人员为7723减重2次、3次迭代、7次以上的修改，终于达到了可灵活穿戴的目的。





据悉，为了打造影片中兼具观赏性与灵活性，并重新定义黑科技美学概念的两大机甲，片方邀请曾制作国内首个可变形巨制擎天柱作的团队孙世前工作室参与，经过了无数次的尝试，在与 VOK工作室的共同努力下，最终用3吨1350个零件等比复刻最强机甲，耗时3600小时。





“7723作为国内首例大型可穿戴机甲，是要在人身上搭架子加高放大人动作的一个结构，所以重心比较难控制”，技术人员为7723减重2次、3次迭代、7次以上的修改，终于达到了可灵活穿戴的目的。





对于制作团队来说，最有挑战性的莫过于将电影中机器人的武器尽可能真实地呈现出来。比如经过6次试错，才得以将战王左臂的机枪慢慢升起，旋转90度向前，机枪探出，旋转开火，并有对应的音效和光效。“战王完工那天我们本来通宵非常累了，但灯光一打，专业配音老师在战王前说话，战王做着呼应的动作，那个瞬间仿佛穿越到电影中，就像圆梦了一样。”

编辑：hello王小羊