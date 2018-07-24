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《彩虹下面》展现赵雷心中的“西虹市”

首次为喜剧电影写歌 沈腾携西虹市老友再聚

2018-07-24 17:03:08 来源：Mtime时光网

《西虹市首富》发布了推广曲《彩虹下面》的MV，唱作人赵雷在看完电影后心情特别愉悦，创作了这首歌。
　　时光网讯  如果有可能，你想和一帮老友一起生活在一个没有烦恼充满快乐的城市吗？今日首映的电影《西虹市首富》就让大家看到了这样一个美好的地方。作为一部“特笑大片”，《西虹市首富》发布了推广曲《彩虹下面》的MV，唱作人赵雷在看完电影后，创作了这首歌。



 
　　据悉，电影《西虹市首富》讲述了沈腾饰演的落魄守门员王多鱼，因比赛失利被开除，处于人生低谷却反遇“一月花光十亿”的奇葩挑战。

　　赵雷在看完《西虹市首富》之后心情特别愉悦，尤其是听说了两位导演创作影片的初衷——“西虹市”是每个人心中小时候故乡的样子——他也在歌词中写出了自己心目中的“西虹市”的样子：“这里有与世无争的笑颜，娇艳的花开满山间。”

　　赵雷坦言，这是自己第一次为喜剧电影创作写歌。《彩虹下面》里融入了很多民间乐器，手鼓、吉他、口琴声，加上极具少数民族特色的和声，不知不觉中带人回到记忆中最纯粹快乐的地方——故乡，在这里没有任何的烦恼，有的只有一起欢歌笑语的朋友们，每个人脸上都挂着笑容。
 




　　众所周知，《西虹市首富》和《夏洛特烦恼》一样都由闫非、彭大魔和沈腾三人共同完成。但实际上除了他们三个人外，还有许多“西虹市”的老朋友回归。

　　曾经意气风发的“夏洛”变成了现在一掷千金的“王多鱼”、曾经的一校之长李立群变成了现在的一家之主“二爷”、曾经胸大无脑的“傻春”变成了现在黄金右脚“高然”、曾经惊鸿一瞥的“孟特娇”变成了现在骄阳似火的“柳建南”。

　　沈腾曾在采访中开玩笑说，这一次《西虹市首富》中传承了不少《夏洛特烦恼》时期的道具，也因此遭到闫非、彭大魔两位导演调侃“沈腾才是最老的道具”。

   编辑：hello王小羊

关键词： 西虹市首富 赵雷 MV
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西虹市首富

西虹市首富 (2018)

0.0

导演：闫非

主演：沈腾 宋芸桦

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沈腾

沈腾

Teng Shen

职业：演员

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