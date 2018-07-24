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《雷霆沙赞！》将不出现"惊奇队长"

"沙赞"原名被漫威抢注 导演称片中会开个玩笑

2018-07-24 17:52:38 来源：Mtime时光网

《雷霆沙赞！》导演大卫·F·桑德伯格透露为了避免混淆，“沙赞”的曾用名“惊奇队长”将不会出现在电影中，但会在名字上做点小文章。

“惊奇队长”是沙赞的“曾用名”

　　时光网讯 《雷霆沙赞！》导演大卫·F·桑德伯格日前谈及电影中将会避免出现沙赞最初的称谓“惊奇队长”，但会在这个名字上做点文章。

　　《雷霆沙赞！》讲述的是14岁少年比利·巴特森在喊出魔法之词“沙赞”后变身超级英雄的故事。它改编自1940年代漫画的黄金时代时期最成功的几家漫画出版商之一的福西特漫画（Fawcett Comics）当时最受欢迎的漫画角色惊奇队长（Captain Marvel）。

最初的沙赞漫画的名字都是Captain Marvel

　　但在1967年，漫威漫画打造了另一位完全不同的女性超级英雄，同样被定名为Captain Marvel，并注册了商标。所以在1972年DC被授权改编福西特漫画后，不得不得将Captain Marvel的名字改为Shazam。

　　之后的2011年，DC漫画公司推出了新超级英雄漫画出版计划，将当时现有的超级英雄漫画连载编号全部清零，从2011年9月起陆续推出52部标记为“#1”的连载月刊（又称“新52时代”The New 52），自此正式将惊奇队长正式改名为沙赞。

　　日前《雷霆沙赞！》导演大卫·F·桑德伯格谈到影片中将不会出现“Captain Marvel”的称谓，“关于这点我们可能会在电影中开个很小的玩笑，但这个角色更广为人知的称呼就是沙赞 因为原先的名字太容易混淆了。”

　　漫威电影《惊奇队长》北美定档2019年3月8日，而DC的《雷霆沙赞！》则将于2019年4月5日北美上映。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 沙赞 惊奇队长 漫威 DC
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