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山下学堂迎来又一奥斯卡明星导师

耶鲁大学戏剧学院教授8月举办表演工作坊

2018-07-24 18:00:59 来源：Mtime时光网

奥斯卡明星导师、耶鲁大学戏剧学院教授克里斯托弗·贝叶斯将在山下学堂举办为期十天的表演工作坊“情感的想象——向好奇的身体出发”。
      时光网讯 2018年8月15日至25日，奥斯卡明星导师、耶鲁大学戏剧学院教授克里斯托弗·贝叶斯（Christopher Bayers）将在山下学堂举办为期十天的表演工作坊“情感的想象——向好奇的身体出发”。这是继7月好莱坞选角导演艾伦·帕克斯 （Ellen Parks）带来的“试镜的洞察力”工作坊之后，山下学堂推出的第二期大师工坊。这标志着山下学堂包括新人班、职业演员表演进阶班、大师工坊和大师分享课在内的三大类四种课程全部与公众见面。 

      2017年10月，陈国富、周迅、陈坤三位创始人共同创办了山下学堂。山下学堂以做世界一流的表演学堂为目标，以培养具有表演智慧的演员为已任，提倡演员的终身学习。目前山下学堂拥有排练室、放映室、摄影棚、化妆间在内的4000平米教学空间，更拥有可容纳百人的多功能黑匣子剧场山下剧场。

      根据演员的不同职业阶段、不同诉求，山下学堂设计规划出不同类别的课程，希望每一位渴望表演、热爱表演、期待持续保有创造力的演员，都在这里寻找到自我再创造的可能。目前山下学堂下设三大教学课程，包括引领非职业演员入门的新人班、 针对专业演员的职业演员进阶班和开放性高阶的大师班。

      2018年3月12日，山下学堂2018春季新人开班。从3345名报名者中选出的14名学员进入山下学堂，开始了为期一年的学习。2018年5月7日，山下学堂首期职业演员表演进阶班开课。在45个学习日、300个课时的学习中，16名学员经历了戏剧实验营、表演方法探索营和身心灵分享营三大类8门课程的学习和训练，得到了8名老师的指导，于7月7日圆满结课。山下学堂第二期职业演员表演进阶班将于近期开启报名。

      今年7月和8月，来自纽约大学Tisch艺术学院的艾伦·帕克斯 （Ellen Parks）与来自耶鲁大学戏剧学院的克里斯托弗·贝叶斯（Christopher Bayers）分别带来“试镜的洞察力”和“情感的想象力”两个大师工坊。

      作为好莱坞著名选角导演，艾伦·帕克斯具有超过30年选角经验，她曾与包括马丁·斯科塞斯、科恩兄弟在内的众多著名导演合作，并给予了麦考利·卡尔金、斯嘉丽·约翰逊、玛吉·吉伦哈尔等演员职业生涯最初的重要角色。2003年，艾伦·帕克斯凭借为电影《秘书》选角，获得了“美国选角导演协会”独立剧情片选角杰出成就奖，这部电影也是玛吉·吉伦哈尔的成名之作。2009年，因为选择德鲁·巴比摩尔出演HBO电影《灰色花园》，艾伦·帕克斯获得了艾美奖提名。

      7月13日，“试镜的洞察力”大师工坊圆满结课。在为期六天的工作坊中，艾伦·帕克斯用片段表演、分组模拟试镜等多种方式帮助20名年轻演员打消对试镜的紧张情绪，找到自己也找到角色。在课堂最后，她向学员们赠言：“不断去努力，勇敢去尝试，永远试图去认识新的自己，表演是一条漫长的路，找到属于你自己的路径。”

      有别于艾伦·帕克斯带来的技巧性、实战型课程“试镜的洞察力”，克里斯托弗·贝叶斯大师工坊“情感的想象——向好奇的身体出发”将采取即兴互动的训练方法，打破表演的惯性模式，发掘演员最本真的天赋，再现情感、重现经验的表达能力，建立鲜明的创作方法与创作观念。

      2018年1月，克里斯托弗·贝叶斯来到山下学堂新人班的复试现场，带领入围者进行了一系列肢体训练，并以此作为考核的一部分。作为一名活跃的舞台剧导演、一名善于挖掘演员身体潜能的表演老师，克里斯托弗·贝叶斯在美国享有盛誉。《纽约时报》曾经评价克里斯托弗·贝叶斯为“非常规的‘常青藤’教师”、“培养了几乎一代喜剧人”。他教过的学生中诞生了数位奥斯卡金像奖获得者，包括凭借《为奴十二年》获得第86届奥斯卡最佳女配角的露皮塔·尼永奥（Lupita Nyong'o）和凭借《月光男孩》获得第89届奥斯卡最佳男配角奖的马赫沙拉·阿里（Mahershala Ali）。

      在获得奥斯卡最佳女配角奖后，演员露皮塔·尼永奥（Lupita Nyong’o）曾经分享过她在克里斯托弗·贝叶斯课堂上进行表演练习的经历和心得：“如果你不把自己打开面对失败的可能性，你也不会迎接获得成功的可能性。没有糟糕，也就不会变得非凡。直接作出反应，比自我评价与担忧更快地反应——只有这样才能通往自由和创造力。”

      在新人班、职业演员表演进阶班和高阶的大师工坊外，山下学堂还设置了开放型课程大师分享课。大师分享课面向包括演员在内的更广阔人群，邀请在表演及相关领域的资深从业者进行分享，并以表演为核心，辐射整个业态。6月16日，首期大师分享课邀请到著名导演乌尔善讲解“类型电影中的表演”。今年9月，陈国富导演将带来大师分享课“人生演出”，针对影视行业从业者，以具体作品为案例，从制作、角色、观赏等多个不同角度，交流表演与人生的互动与增益。

   编辑：EN

关键词： 山下学堂
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