《阿修罗》之所以结果惨烈，放弃了唯一可用的“民族牌”也是一个重要原因。从“阿修罗”的三头设定，到影片中非常西化的影像呈现，我们几乎很难找到民族文化的一丁点东西。这













这部号称投资7.5亿，有20多家联合出品方，工作人员来自35个国家，目标锁定30亿票房，旨在为国家和民族争一口气的电影，最终以豆瓣3分、不到5000万的票房成绩收场。





惨痛与尴尬的收场，却是这部电影关注度最高的时刻。

首先，这可能是吴磊的粉丝们最难忍的一次。





鉴于影片最核心的创意——阿修罗界的统治者阿修罗王是三头之身，分别是正面示人的欲望之头（梁家辉饰）、背面的谋略之头（刘嘉玲饰）、卡在二者之间的洞察之头（吴磊饰）。电影中的大部分时间，吴磊都是闭着眼出现在阿修罗的三头上。最后的正邪大战也挺惨，吴磊往自己头上插了一刀，电影结束了。因此，网友自嘲“太难看了，这对我一个吴磊粉丝来说都是一场修行。”

















《阿修罗》与《权力的游戏》对比





第三，片方因猫眼上4.9的评分成绩而发长文痛诉，认为猫眼的4.9分与淘票票的8.4分相差悬殊，“属于超级异常现象”，是“有组织、有预谋的‘黑水行为’”。





从这个角度说，片方宣布撤档停映，可能并不是出于止损的考量。





正如出品方之一真鉴影业接受媒体采访时，表示紧急撤档并非影片本身的问题，更多的是猫眼评分等不公正的市场环境所致。费尽心血却换来这样的结果，片方的心情我们可以理解，但只是归结为外因，这样缺乏逻辑和自我反思的态度，很成问题。





如果悉心观察观众的反馈，我们会发现，尽管很多观众给了低分，但还是认可或者说意识到了影片在视效上的努力。也就是说，特效上真金白银的投入和认真制作的态度，观众都看在眼里了。比如电影中的那场狭壁追击的动作设计。









另一方面，特效确实duang，没剧情也是真的。如果说影片世界观的设定（六界、三头阿修罗要齐心协力才能攻天）勉强说得过去，那么放养娃拯救众生的核心故事，怕是拍得过于简单低幼了。





《阿修罗》失败的原因





如果你看过《阿修罗》，或者看过关于这部电影制作的纪录片《鉴你所见》（别名《阿修罗》独家纪录片，共三集），或者看过“电影阿修罗”官方微博发布的《嗯，我是电影的女儿》，你都能嗅出这部电影惨败的原因。









重视效轻故事，是国产魔幻大片的通病。





而《阿修罗》的剧本问题更是明显，在创作过程上就问题很大。









如纪录片所揭示的，导演张鹏回忆到制片人杨真鉴找到他的状况，“提出想跟我做一部电影，提出了唯一的概念就是阿修罗，当时其实我对阿修罗是很陌生的，没有任何剧本，没有故事，没有人物”。





然后呢，找了三个好莱坞编剧，不让他们写故事，也不让他们设定人物，先让他们用英文写作（所以，这里可以解释影片中的对白为什么是翻译腔）。他们写什么呢？写结构。结构认可了以后，制片人杨真鉴和导演张鹏来“添人物啊，添素材啊”。





当然，不止如此，纪录片还揭示了，曾多次为美术部门而修改剧本。





回过头来看，《阿修罗》的编剧署名只有一个：杨真鉴。这就要说，《阿修罗》失败的第二原因。





制片人、监制、编剧，竟然是同一个人。





作为电影出品方之一真鉴影业的董事长，杨真鉴是《阿修罗》的灵魂人物，他把控着电影的一切。他是《画皮》系列的艺术总监和营销总监，其履历没有显示他具有电影编剧的能力。

我们可以从非常微小的细节，比如海报的署名次序、幕后纪录片的名字叫《鉴你所见》等等，窥测到这位电影从业者的一种心绪。说企业家忧患电影产业也好，说有一种“超前”的民族责任感也好，说虚荣心也好，总之，有三重身份，不任性是不可能的。





因此，《阿修罗》中贯彻了杨真鉴的任性。比如对故事的判断、剧本的结构过程，比如更注重光影视效，比如他在采访中表示魔幻电影不需要细腻的感情。





当然，这里可能有人会说我有失公允。





比如，忽略了制片人杨真鉴发挥的积极作用，比如对细节的注重，对完美的视效呈现的不懈追求等等。是，这些都不能一棍子打死。但认可这些需要有一个前提。









哪些是真正需要的、能提升电影品质的特效，哪些不是？





我从来不认为，一部代表电影工业进步的大片，需要方方面面都臻于“完美”。就算好莱坞A类的项目（1亿美元投资是A类电影基准），也从来都是把钱花在刀刃上。





在没有提升电影艺术品质的方面过多投入，就是无效的，就是烧钱。





资金充裕与资金花对了地方，是两个问题。









我们知道，在拍摄《阿修罗》的过程中，制片人杨真鉴是不太可能懂得如何做一个7.5亿的电影项目的预算的。毕竟这是第一次。





在纪录片《阿修罗》诞生记中，服装设计Ngila Dickson谈到“这次设计影视服装大约500件，但每一件都是独一无二的，我认为没有任何一部中国电影能达到这样的服装投入。”





是没有。可是，在这约500件服装中，几乎找不出几件是中国服装。





网友群嘲走错《权游》的片场，不是没有理由的。





《阿修罗》暴露的问题不是个案，而是目前国产魔幻大片甚至说中国重工业电影的三大普遍痼疾：故事内容与特效制作不匹配（重特效轻故事）、世界观设定难以让观众认同、西方的技术与东方的文化无法融合。





近年来国产魔幻大片的折戟根源





盘点这些年国产魔幻大片的口碑和票房，从《西游降魔篇》（2013）、《西游记之大闹天宫》（2014）、《钟馗伏魔：雪妖魔灵》（2015）、《西游记之孙悟空三打白骨精》（2016）、《封神传奇》（2016）、《爵迹》（2016）、《长城》（2016）、《西游伏妖篇》（2017）、《鲛珠传》（2017）、《降魔传》（2017）、《悟空传》（2017），到今年初的《捉妖记2》和《西游记女儿国》，能发现不少问题。





第一，五年来，能够回收成本的是郑保瑞《西游》系列的前两部、周星驰的《西游》系列，走“合家欢”路线的《捉妖记》系列和口碑与票房皆可的徐克的“狄仁杰”系列。





所以，不架空的题材胜算要远远大于架空题材。





这里有两个原因，第一是依托于西游等题材，可以有观众的熟悉度。第二，架空以后，去创造一个完整而合理的世界观太难。其实归根结底，还是一个影片故事能否让观众代入、认同的问题。





目前的中国电影，或者说在未来很长时间内的中国电影，都是针对中国本土市场的内需型产品。目前，我们还没有能力打造倾向于全球化和全球市场的电影作品，所以野心还是不要太大，把目标定得太高，而去放弃“民族牌”。









《阿修罗》之所以结果惨烈，放弃了唯一可用的“民族牌”也是一个重要原因。从“阿修罗”的三头设定，到影片中非常西化的影像呈现，我们几乎很难找到民族文化的一丁点东西。这早已与主创的初衷背道而驰。





第二，在全球普遍的“视效大片”审美疲劳的状态下，故事短板愈发明显。但是，在这种前提下，中国魔幻大片还是没有走出迷信“大制作/大场面＋大明星（老戏骨与流量明星搭配）”的误区。





在近两年的电影市场中，流量明星的“流量”不能折合成电影票房的现象越发明显，但很多大片却仍然采用“老戏骨保证质量、流量明星保证流量”的两板斧。





《阿修罗》其实找到了一个很好的主题——欲望。但是围绕这个主题讲述的故事太过简单，而且故意略去了爱情的讲述，这是更大的致命点。在世界观、故事设定很难与观众产生联系的情况下，只有细腻的情感才能链接观众。我们知道，所有的故事归根结底都是讲述简单普世的主题和人类普遍的情感体验。





所以，其实再创造多少宏大的场面、部落、族群、结界之类，都不如细心研磨一条动人的情感线来得划算。









第三个问题，是很多折戟的魔幻大片几乎都有的。





由于我们没有技术支撑，所以很多大投资的大片都去对接好莱坞的视效部门。这就潜藏着一个失控的问题，很多影片，比如《钟馗伏魔：雪妖魔灵》、《封神传奇》、《西游记女儿国》到《阿修罗》等都是不中不洋、不伦不类的“中西结合的畸形产物”。





我们可以从这些文本中轻易识别出西方魔幻的风格。





杨真鉴在解释《阿修罗》的投资时，提到为了保持电影的纯粹血统，放弃了一部分国外的投资，就是怕被人说这不是中国电影。因此，是中国制片方出题材和艺术理念及标准、担任producer、承担全程制片管理工作。





《阿修罗》的相关资料都显示，剧组聘请了大量的、参与过许多国际知名项目的国外专业技术人员。





比如美术总监Oscar Chichoni，曾参与《霍比特人》《环太平洋2》等；服装造型师NgilaDickson同时是《指环王》三部曲的服装造型师；视效总监Charlie Iturriaga参与过《本杰明巴顿奇事》《速度与激情7》《死侍》等；摄影指导Patrick Murguia则是《荒野猎人》摄影师的长期搭档；声效总监MartinHernandez，同时也是《荒野猎人》的声效总监。





这一段材料，可以在很多《阿修罗》相关的报道中找到，甚至是必提的。





国外技术可能带来了技术保障，同时也带来了强烈的“夹生”。





国产魔幻大片一经外国制作团队参与，服化等设计上的明显的西方风格，已成惯例，比如像《钟馗伏魔：雪妖魔灵》中的很多鬼啊妖啊，其实完全西化了。外国团队不了解中国的文化，制作出来的东西夹生在所难免，如果中国的主创没有沟通好，那么最终的影像呈现肯定会被观众吐槽山寨。





实际上，还不是沟通的问题，而是中方主创也没有搞清楚自己要什么的问题。《阿修罗》即是明证。





这里有一个问题，在将技术部分交给外国团队的时候，他们诞生创意需要时间。如果给他限定了时间，他马上就会从自己以往的创作经验中提取、“改造”。





技术无国界，美学有国界。





如何借助国外的技术，讲述中国观众更愿意看的中国故事和中国人自己的文化，是个任重道远的问题。随着中国电影的发展，中国电影人拥有了一定的话语权，但这也不能盲目自信啊。





哎，好奇徐克导演的《狄仁杰之四大天王》是什么样呢。