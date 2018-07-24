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《西虹市首富》"前身":沈腾马丽有望再合作

"月花十亿"创意源自美国片《酿酒师的百万横财》

2018-07-24 23:19:43 来源：Mtime时光网

《西虹市首富》彭大魔透露，“夏洛”之后他们写了一个故事叫《资本接班人》（当时把马丽都叫上了），后来环球影业找上门，说有一个创意特别适合现在的市场，两人觉得不错，就改编了这部电影。

首映礼见面会

　　时光网讯   喜剧片《西虹市首富》今日在京首映，主演沈腾直言很幸运，“终于在这把年纪的时候知道自己该干啥了”。在《夏洛特烦恼》之后他很长时间没有主演过电影，但接到过很多剧本，一直觉得没有适合自己的。直到碰见《西虹市首富》，他称要“格外努力，不浪费这次机会”。
 
　　沈腾曾多次赞美导演闫非彭大魔，称两人是喜剧天才。彭大魔在映后见面会上透露，“夏洛”之后他们写了一个故事叫《资本接班人》（当时把马丽都叫上了），后来环球影业找上门，说有一个创意特别适合现在的市场，两人觉得不错，就转而改编这个电影。但因片中需要一个台湾女孩的角色，才有了宋芸桦加盟其中。
 
　　据记者了解，《西虹市首富》的故事创意源自环球影业1985年电影《布鲁斯特的百万横财》（旧译《酿酒师的百万横财》），理查德·普赖尔扮演一个二流棒球运动员蒙弟，当他最穷困潦倒时，舅父的3亿美元遗产从天而降，只要他在一个月内先将3000万美元花掉就可继承，于是种种五花八门的花钱方法粉墨登场。

　　《布鲁斯特的百万横财》改编自1902年乔治·巴尔·麦卡奇翁撰写的小说，该小说1906年首先改编成话剧在百老汇上演，116年来曾被12次翻拍成电影，其中印度就翻拍过4次。
 
　　而在《西虹市首富》中，两位导演做了本土化的改编，但主体还是围绕沈腾饰演的落魄守门员王多鱼突然迎来“月花十亿”的挑战，只有在约定规则内花光，才能继承二爷留下的巨额遗产。于是种种奇葩花钱大法上演。
 
　　见面会上有记者搞笑提问：“导演跟腾哥在创作的过程当中，偶尔有没有感到被贫穷限制了想象力？”
 
　　彭大魔笑言：“那必须被贫穷限制了想象力。但是转念一想，观众可能也跟我们一样平凡，所以应该我们给什么，他就能收获什么。看到十亿后的状态，每个人可能都不一样，有人沉着，有人夸张，我们尽量选择夸张一点的方式。”
 
　　沈腾也表示：“《夏洛特烦恼》那会儿的表演还挺青涩的，虽然年龄大，但真的是电影新人。到这一部的时候，表演上太难了，好多场戏都是一开门就看到了十亿你该怎么演？当怎么演都行的时候，就危险了。因为面对十亿，大家都是假设，没有可借鉴的情绪，流鼻涕也行，脑出血了也行。所以我们要找一个最合适的表演方法，是挺累人的一个过程。”
 
　　沈腾透露，自己原本要演的“首富”是个瘦子，所以提前半年就接到了导演下达的减肥任务，却因髋关节积水严重突变不得不增肥，“（戏中好哥们）庄强的角色是一个大胖子，我原来应该是一个大瘦子，但是后来我不得不转变成一个‘二胖子’。”

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 西虹市首富 首映 沈腾
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