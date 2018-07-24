《西虹市首富》彭大魔透露，“夏洛”之后他们写了一个故事叫《资本接班人》（当时把马丽都叫上了），后来环球影业找上门，说有一个创意特别适合现在的市场，两人觉得不错，就改编了这部电影。





《布鲁斯特的百万横财》改编自1902年乔治·巴尔·麦卡奇翁撰写的小说，该小说1906年首先改编成话剧在百老汇上演，116年来曾被12次翻拍成电影，其中印度就翻拍过4次。

而在《西虹市首富》中，两位导演做了本土化的改编，但主体还是围绕沈腾饰演的落魄守门员王多鱼突然迎来“月花十亿”的挑战，只有在约定规则内花光，才能继承二爷留下的巨额遗产。于是种种奇葩花钱大法上演。

见面会上有记者搞笑提问：“导演跟腾哥在创作的过程当中，偶尔有没有感到被贫穷限制了想象力？”

彭大魔笑言：“那必须被贫穷限制了想象力。但是转念一想，观众可能也跟我们一样平凡，所以应该我们给什么，他就能收获什么。看到十亿后的状态，每个人可能都不一样，有人沉着，有人夸张，我们尽量选择夸张一点的方式。”

沈腾也表示：“《夏洛特烦恼》那会儿的表演还挺青涩的，虽然年龄大，但真的是电影新人。到这一部的时候，表演上太难了，好多场戏都是一开门就看到了十亿你该怎么演？当怎么演都行的时候，就危险了。因为面对十亿，大家都是假设，没有可借鉴的情绪，流鼻涕也行，脑出血了也行。所以我们要找一个最合适的表演方法，是挺累人的一个过程。”

沈腾透露，自己原本要演的“首富”是个瘦子，所以提前半年就接到了导演下达的减肥任务，却因髋关节积水严重突变不得不增肥，“（戏中好哥们）庄强的角色是一个大胖子，我原来应该是一个大瘦子，但是后来我不得不转变成一个‘二胖子’。”

作者：王小羊 编辑：hello王小羊